127 Teilnehmer bei digitaler Bürgerversammlung

Hebertshausen – In der Wirtsstube mit dem halben Dorf beisammensitzen, um vom Bürgermeister zu erfahren, was es Neues gibt? So eine traditionelle Bürgerversammlung ist in der Pandemie nicht möglich, deshalb hatte Bürgermeister Richard Reischl (CSU) am Dienstag zur digitalen Informationsveranstaltung eingeladen. Ein Angebot, das enormen Zuspruch fand.

VON PETRA SCHAFFLIK

127 Teilnehmer hatten sich eingeloggt. Der Rathauschef, vom Schreibtisch im Rathaus zugeschaltet, begrüßte nicht nur Gemeinderäte, Beiräte und Hebertshauser Bürger, sondern auch einige Zuhörer von außerhalb der Gemeinde. Dann folgte der Abend der bekannten Choreografie mit Bericht des Bürgermeisters und Fragen der Bürger. Über im Jahr 2020 abgeschlossene wie laufende Projekte und neu anstehende Aufgaben informierte Reischl mit einer 63-seitigen Präsentation, stellte dabei Zahlen, Fakten und Fotos in den Vordergrund, war selbst optisch zurückhaltend nur als kleine Bildmarke am Bildschirmrand präsent.

Dann waren die Bürger an der Reihe: Ihre etwa 20 Fragen, teils vorab per E-Mail eingereicht, meist während der Präsentation ins Chatforum geschrieben, zeigten klar: Auch in der Pandemie bewegen die Hebertshauser die Dauerthemen Wohnen und Verkehr. Gleich mehrere Fragensteller interessierten sich für geplante Einheimischen-Modelle.

Die Gemeinde entwickelt, darüber hatte Reischl in seinem Bericht informiert, in Prittlbach am Dorfgemeinschaftshaus Bauland für acht Doppelhaushälften. Diese Flächen werden nicht vergünstigt, sondern im freien Verkauf vergeben. Eine „Vielzahl von Grundstücken, auf jeden Fall mehr als 30“ entstehen in Hebertshausen „Am Hofanger“. Das Bebauungsplanverfahren läuft, diese Flächen werden teils verkauft, teils in Erbpacht vergeben, alle aber im preislich interessanten Einheimischen-Modell auf Basis eines Punktekatalogs.

Die Gemeinde werde rechtzeitig informieren. „Niemand muss fürchten, den Zeitpunkt zu verpassen.“ Mit den Vorhaben hofft die Gemeinde, angesichts stetig steigender Nachfrage, „Druck aus dem Kessel zu nehmen“.

Auch das Thema Verkehr beschäftigt die Bürger. „Mehr sichere Möglichkeiten, die Münchner Straße zu überqueren“, wünschen sich Zuhra Zukorlic und andere Fragensteller. „Mehr als die vorhandenen zwei Ampeln wird es nicht geben“, so Reischl. Eine Initiative der Gemeinde, auf eigene Kosten eine Querungshilfe an dieser Staatsstraße zu errichten, scheiterte vor Jahren, da die notwendige Zahl von 50 querenden Fußgängern in der Stunde nicht erreicht wird. Allerdings: „Mit der Bebauung der Alten Holzschleiferei ergibt sich eine neue Situation.“

Nach geplanten gemeindlichen Photovoltaik-Anlagen, an denen sich Bürger beteiligen können, fragte Stefan Zotschew. Geplant sei ein Kommunalunternehmen zur Energieerzeugung, Vorhaben würden im genossenschaftlichen Modell umgesetzt. „Da können sich Hebertshauser dann beteiligen.“

Tempo-30 wünscht sich Manfred Rauschert für die Erlenstraße, andere Bürger in der Waldfriedenstraße oder einfach in mehr Wohnstraßen. Doch ganz Hebertshausen als 30er-Zone, das habe der Gemeinderat vor einigen Jahren abgelehnt, so der Bürgermeister. Da aber laufend Anträge eingingen, soll das Gremium erneut beraten. „Wir sollten nicht eine Straße nach der anderen betrachten, ich halte mehr von einem umfassenden Konzept.“

Nach dem geplanten Regionalladen erkundigte sich Monika Göttler. Das Geschäft soll bekanntlich im geplanten Neubau der Gemeinde an der Bahnhofsstraße einziehen. „Es gibt schon eine Interessentin, die aus Hebertshausen kommt.“ Aber dort würden keine Parkplätze ausgewiesen, sorgten sich Teilnehmer. Die erforderlichen Stellplätze werden entstehen, versicherte der Rathauschef. Trotzdem könnte es im Umfeld von Restaurant, Hotel und Regionalladen eng werden. „Aber wenn ein Geschäft nicht in der Ortsmitte, wo denn dann?“

Wann die Schulturnhalle saniert wird, wollte ein Bürger wissen. Die Generalsanierung „rückt in greifbare Nähe“, so Reischl. Die Planung wird heuer, die Arbeiten werden 2023 starten. Kernbotschaft der Veranstaltung, so Reischls Resümee: „Wir bemühen uns, trotz Corona mächtig Gas zu geben und Projekte anzuschieben.“ Das belegte auch ein Filmclip von Andreas Kitzberger, der zum Ausklang der digitalen Versammlung abgespielt wurde.

Bericht und Film sind abrufbar unter https://www.hebertshausen.de/rathaus-und-buergerservice/buergerversammlung/

Geplantes Ärztehaus interessiert die Hebertshauser

Das geplante Ärztehaus, das an der Krautgartenstraße entstehen soll, wird die medizinische Versorgung im Ort maßgeblich prägen. Details zu Planung und Konzept interessierten deshalb bei der Bürgerversammlung. So fragte Stefan Zotschew, ob sich eine Nachfolge abzeichne für Allgemeinarzt Dr. Manfred Egerer. Nina und Matthias Butenuth fragten, ob im Gebäude auch eine Apotheke und ein Café integriert werden. Tatsächlich sehen die Planungen vor, im dreigeschossigen Bau Apotheke, Café, dazu Praxen und Wohnungen unterzubringen. Konkrete, schriftliche Interessensbekundungen gebe es für die Apotheke, eine Praxis für Physiotherapie wie auch Logopädie, dazu von einem Allgemein- und einem Kinderarzt, erläuterte Bürgermeister Richard Reischl. Nach anfänglicher Zurückhaltung entwickle sich eine gewisse Dynamik, was das Interesse von Medizinern für den Standort Hebertshausen angeht, sagt Reischl auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten. Was die Nachfolge von Dr. Egerer betreffe, sei diese abhängig davon, wie lange der Mediziner noch praktiziere. „Aber ja, es zeichnet sich deutlich eine Lösung ab“, betont Reischl. De facto werde sich die medizinische Versorgung mit zusätzlichen Ärzten und Praxen deutlich verbessern. Und das schon in absehbarer Zeit: Den Bebauungsplan für das Vorhaben hat der Gemeinderat im Februar als Satzung beschlossen. Die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft der Gemeinde, die das Vorhaben betreut, organisiert gerade die Feinabstimmung der Raumplanung mit den künftigen Nutzern. Errichtet wird das Ärztehaus von der Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis. Baubeginn soll 2022 sein.