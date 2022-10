Hunderte Menschen nehmen Abschied vom heimlichen Bürgermeister Klaus Rabl

Von: Petra Schafflik

In Liebe: Ein Gesteck und ein Bild des verstorbenen Klaus Rabl schmückten den Altarraum. © ps

Über 600 Menschen haben Klaus Rabl am Dienstag das letzte Geleit gegeben. In berührenden Reden wurde deutlich, wie beliebt der Hebertshauser war.

Hebertshausen – Eine große Trauergemeinde hat am Dienstagvormittag Klaus Rabl auf seinem letzten Weg begleitet. Rabl, den Bürgermeister Richard Reischl in seiner Trauerrede als „Institution in unserer Gemeinde“ bezeichnete, war im Alter von 78 Jahren verstorben.

Die „gesamte Gemeinde“ habe sich versammelt, um Abschied zu nehmen, sagte der Bürgermeister. Tatsächlich waren zum Gottesdienst in der Pfarrkirche neben der Familie, Angehörigen und Freunden auch zahlreiche Weggefährten aus den vielen örtlichen Vereinen und Organisationen sowie Mitarbeiter des Rathauses gekommen. Unter den Trauergästen waren aktive wie ehemalige Gemeinderäte, Altbürgermeister Johann Zigldrum sowie die Bürgermeister Dieter Kugler aus der Nachbargemeinde Röhrmoos und Peter Felbermeier aus Haimhausen.

Den feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche zelebrierte Pfarrer Michael Bartmann, der Rabl als einen Menschen bezeichnete, der sich immer um seine Familie und Freunde gekümmert habe, für andere da war. „Mit Klaus Rabl geht ein zufriedener und lieber Mensch, der uns mehr als in Erinnerung bleiben wird und eine große Lücke reißt.“ Klaus Rabl war sein ganzes Berufsleben lang bei der Sparkasse Dachau tätig, wo er die Zweigstellen Haimhausen und später Karlsfeld leitete. In seiner geliebten Heimatgemeinde Hebertshausen engagierte er sich 18 Jahre lang als Gemeinderat, setzte sich vor allem aber in unzähligen Ehrenämtern für die Gemeinschaft ein. Seit dem Eintritt in den Ruhestand 2004 war er mit großem Engagement und Einsatz als Reporter für die Dachauer Nachrichten unterwegs. Aber Klaus Rabl, mit seiner Frau Annelies 52 Jahre lang glücklich verheiratet, Vater dreier Söhne und Großvater von vier Enkelkindern, war auch ein Familienmensch. Doch diese Lebensstationen beschreiben Klaus Rabl längst nicht umfassend.

Als „ganz besonderen Menschen“ bezeichnete den Verstorbenen denn auch Bürgermeister Reischl, der in einer persönlich gehaltenen Trauerrede stellvertretend auch für mehrere Vereine sprach. Rabl, in der Gemeinde allseits bekannt und vielfältig engagiert, sei „unglaublich vielen ein wahrer und guter Freund“ gewesen. Und auch wenn es nur ein Faschingsscherz war, als die Rathaushexen im Jahr 2020 Wahlplakate im Ort aufgehängt haben, mit Klaus Rabl als Bürgermeisterkandidaten: Nach seiner Überzeugung hätte der Verstorbene eigentlich irgendwann Bürgermeister sein sollen, so Reischl. „Du wärst ein wunderbarer Chef im Rathaus gewesen, da deine Charakterstärke das Menschliche, die Harmonie, das Freundliche und Herzliche waren.“

Auch als rasender Reporter sei Rabl quasi zu jeder Tages- oder Nachtzeit einsatzbereit gewesen. Wenn es im Landkreis heute die Meinung gebe, dass sich in Hebertshausen etwas rühre, „dann ist das ganz alleine Dein Verdienst“. Umso mehr werde Klaus Rabl nun fehlen. „Die Gemeinde verneigt sich vor einem Menschen, von denen es nicht viele gibt.“ Volker Bekeszus von der Sparkasse nannte Klaus Rabl ein „Urgestein“, der sich weit über die beruflichen Belange hinaus stets als „Mensch mit Herz“ erwiesen habe.

Am Grab senkten die Fahnenabordnungen zum Lied vom „Guten Kameraden“ die Fahnen. Links Pfarrer Michael Bartmann, der schon beim Trauergottesdienst sehr persönliche Worte fand. © ps

Nach dem Gottesdienst zog die Trauergemeinde hinauf zum alten Friedhof, wo die Urne unter Trompetenklängen zu Grabe gelassen wurde. Eine Fülle von Blumenschalen, Gestecken und Kränzen zeugten dort von der enormen Anteilnahme. Und am Grabstein leuchtete hellgrün der Vereinsschal der Spielvereinigung Hebertshausen, der Klaus Rabl – zuletzt als Ehrenmitglied – lebenslang treu verbunden war. Am offenen Grab gedachte Vorstand Rudolf Reischl von der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Ampermoching/Hebertshausen des langjährigen Vorstandsmitglieds Rabl. „Wir nehmen Abschied von einem Freund und Kameraden.“ Dann senkten die anwesenden Fahnenabordnungen der Schützengesellschaft Waldfrieden, der Freiwilligen Feuerwehren Hebertshausen und Ampermoching sowie der Soldaten- und Reservistenkameradschaft im Gedenken die Fahnen zum Lied vom „Guten Kameraden“, während im Hintergrund drei Böllerschüsse krachten.

Dass danach einer der Fahnenträger versehentlich gegen das kleine Fassl am Grab stieß und sich Weihwasser ins Grab ergoss, entlockte Klaus Rabl, wenn er von oben zuschaut, bestimmt ein verschmitztes Schmunzeln.

Unter leisen Trompetenklängen nahmen die Trauergäste dann einen letzten Abschied von Klaus Rabl.