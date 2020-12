Abschied von einem Gerechtigkeitskämpfer

Er war ein Original, ein Kämpfer und ein Sozi aus tiefstem Herzen. Jetzt nahm eine große Trauergemeinde Abschied von Franz Schmidt. Der langjährige, engagierte SPD-Kommunalpolitiker ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Unterweilbach – Familie, Freunde, Nachbarn, Bekannte und Weggefährten waren zum Gemeindefriedhof Unterweilbach gekommen, um Franz Schmidt senior auf seinem letzten Weg zu begleiten. Er war bereits am 15. November gestorben. Sein Freund, der Geistliche Dieter Wirth, gestaltete die ergreifende Trauerfeier. Er ließ das Leben von Franz Schmidt noch einmal mit all seinen Höhen und Tiefen vorüberziehen (wir haben bereits berichtet). Michael Straschischnig spielte auf seiner Diatonischen noch einen letzten Walzer für seinen väterlichen Freund. Auch Bürgermeister Richard Reischl legte eine Blumenschale im Namen der Gemeinde Hebertshausen auf dem Grab nieder.

Die Gemeinde nimmt Abschied von einem Original und Kämpfer. Franz Schmidt senior war von 1978 bis 2002 im Gemeinderat der Gemeinde Hebertshausen. „Als Roda, wia mia so schee sogn, stand er wie kein Zweiter für die Ziele der SPD ein. Hilfe für den kleinen Mann, soziale Strukturen in der Gemeinde und Kontrollgremium, wenn es um Ausgaben der Gemeinde ging“, sagte Reischl. Auch als Kreisrat war er 18 Jahre tätig. In dieser Zeit gab es keinen Moment, in dem „Franz nicht für seine Überzeugung einstand. Und er hat zur rechten Zeit den anderen auch mal eingeheizt, wenn er der Meinung war, „jetzt braucht’s as“. Selbst vor seinen eigenen Leuten hat er da nicht halt gemacht“, so der Bürgermeister weiter. Er war gegen sinnloses Ausgeben von Geld, war ein sparsamer Mensch. Sparsamkeit habe er auch immer der Gemeinde nahegelegt. „Franz stand für seine Überzeugung ein und engagierte sich politisch und gesellschaftlich in seiner Heimat. Er schimpfte zur rechten Zeit, doch er war stets engagiert.“ Doch trotz aller Pfeile, die zwischen ihm und seinen Lieblingsgegnern, den „Schwarzen“, hin und her flogen, war er nie nachtragend. Bei seiner Trauerrede sagte Reischl: „Hoffentlich geht’s im Himmel immer gerecht zu, sonst wird Franz auch dort oben seinen Finger heben. Lieber Franz, es bleiben viele Dinge von Dir in Erinnerung. Geradlinigkeit, Überzeugung, Einsatzwille, Witz und das ehrliche Interesse für unsere Bürger. Ich möchte Danke sagen für Deinen Einsatz. Mit ungewöhnlichen Worten möchte ich meine Rede schließen und dies soll als höchstes Kompliment in Bayern verstanden werden: ’A Hund warst scho Franze‘.“

Auch die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Hebertshausen Marianne Klaffki nahm mit berührenden Worten Abschied am offenen Grab: „Jeder Mensch, der für immer geht, hinterlässt eine Lücke. Franz hinterlässt allerdings eine große Lücke bei den Menschen, die ihn einen großen Teil oder ein Stück des Lebensweges begleitet haben. Als Familienvater, Großvater, Freund, SPDler, als Kollege im Kreistag und im Gemeinderat. Er hinterlässt eine Lücke aber auch für mich als Gesprächspartner und aufrechter Sozialdemokrat“, sagte sie. „Franz hat den SPD-Ortsverein geprägt und über viele Jahre als Vorsitzender voran gebracht. Franz hinterlässt große Spuren und ein großes Vermächtnis für seine SPD, der er 70 Jahre als engagierter, politisch denkender und handelnder Sozi angehört hat“, führte Klaffki weiter aus. „Manches von dem, was heute in Hebertshausen zum Vorteil der Bürger realisiert wurde, lässt sich auf seine Initiative zurückführen.“ Im Namen des SPD-Ortsvereins Hebertshausen, der Kreistagsfraktion und der Gemeinderatsfraktion legte Marianne Klaffki einen Kranz als letzten Gruß nieder. „Genosse Franz, ich verneige mich mit einem großen Dank für dein außergewöhnliches Engagement über sieben Jahrzehnte in der Sozialdemokratie vor Dir.“

Natürlich – so passte es zu ihm – war Franz Schmidt auch Mitglied der Feuerwehr Unterweilbach. „Dass wir heute als Fahnenabordnung der Feuerwehr vor dem Grab stehen, ist schon etwas Besonderes, da wir dies normalerweise nur bei aktiven Feuerwehrkameraden machen. Oder eben, wie heute, bei besonderen Menschen, die sich mehr als über das normale Maß hinaus für die Feuerwehr und die Dorfgemeinschaft eingesetzt haben“, sagte der Vorstand der Feuerwehr, Alfred Kreitmair.

Er erinnerte dann an die Zeit, als Franz Anfang der 80er-Jahre als Gemeinderat für das neue Feuerwehrhaus in Unterweilbach kämpfte. Das Haus sollte auch als eine Art Dorfgemeinschaftshaus entstehen, da es keine Wirtschaft in Unterweilbach mehr gab. „Franz setzte sich im Gemeinderat ein, dass dieses Haus ein notwendiges Projekt ist. Noch heute profitieren wir davon“, so Kreitmair. „Beim anschließenden Bau, der komplett in Eigenregie umgesetzt wurde, hat sich Franz mit all seiner Tatkraft überdurchschnittlich eingesetzt. Beim Bau erlitt er dann leider einen schweren Unfall. Aber er hat nie den Mut verloren, sich für das Allgemeinwohl einzusetzen.“

Auf den meisten Veranstaltungen der Feuerwehr, des Schützenvereins und der Dorfgemeinschaft war er vertreten und war meist auch immer derjenige, der zum Singen und Tanzen angestimmt hat. „Ich möchte mit dem Blick auf die Zukunft für mehr Geselligkeit und Engagement, für mehr Miteinander und weniger Nebeneinander plädieren, so wie es uns der Franz vorgelebt hat. Getreu nach seinem Lieblingsspruch ’Es hängt ned 30 Joar auf oa Seidn’. Lieber Franz Danke für alles.“

Klaus Rabl