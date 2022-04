Miese Abzocke: Rentner warnt vor Betrugsmasche - „Natürlich ist man erst mal verunsichert und nervös“

Eine Betrügerbande verlangt in einem vorgeblichen Mahnschreiben eine Summe Geld per Lastschrift. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa

In einem vorgeblichen Mahnschreiben werden die Adressaten aufgefordert, eine Geldsumme zu überweisen. Ein Hebertshauser Rentner und die Polizei warnen vor der Betrugsmasche.

Dachau – Eine vorgerichtliche Mahnung, die Forderung einer dreistelligen Summe und ein angeblich unbezahlter Vertrag mit der „Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot“ – mit dieser Masche versuchen Trickbetrüger ihre Opfer in eine Falle zu locken.

Die Adressaten werden in einem vorgeblichen Mahnschreiben aufgefordert ausstehende Zahlungen mittels Lastschriftverfahren an die erfundene „Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot GmbH“ zu leisten. Behauptet wird in dem Brief, dass das Einverständnis der Empfänger sowie ein Dienstleistungsvertrag vorliegt.

Polizei warnt vor Abzocke

„Seit Anfang April wurden rund 190 Fälle gemeldet“, so das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in einer Pressemitteilung. Im Landkreis Dachau seien es bislang sieben Täuschungsversuche gewesen, wobei man von weiteren nicht gemeldeten Fällen ausgeht.

Wer hinter den kriminellen Machenschaften steckt, ist noch unbekannt. Eine Zielgruppe der Betrüger habe sich bisher nicht feststellen lassen und es sei ungeklärt, woher die Verfasser die Adressen der Empfänger haben, erklärte das Polizeipräsidium.

Der Absender dieser trügerischen Mahnungen ist die „Kanzlei Schmidt und Kollegen“ beziehungsweise „KS Anwaltssozietät“. Doch laut der Rechtsanwaltskammer München existiert unter der angegebenen Adresse weder eine Anwaltskanzlei noch sind die genannten in München zugelassenen Juristen „Benjamin Kowalski“ und „Michael Schmidt“. Den Mandanten „Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot“ scheint es ebenfalls nicht zu geben, teilt die Rechtsanwaltskammer mit.

Fiese Betrugsmasche per Post: Hebertshauser Rentner durchschaut die Abzocke

Friedrich Löscher ist einer der Empfänger eines solchen Mahnschreibens. „Natürlich ist man erst mal verunsichert und nervös“, sagt der Hebertshauser aufgebracht. Er erhielt letzte Woche die Forderung, einen angeblich unbezahlten Geldbetrag überweisen, um weitere Folgekosten zu vermeiden.

Der 73-Jährige wurde jedoch schnell misstrauisch, da der Brief mit Rechtschreibfehlern übersät war und unterschiedliche Daten des Vertrags angegeben wurden. Außerdem schließe er telefonisch keine Verträge ab, sagt der Rentner. Bei der Nummer der Kanzlei sei zudem niemand ans Telefon gegangen. Löscher stellte fest: „Das muss ein Fake sein!“

Seine Vermutung bestätigt sich. Als er den Namen der angeblichen Anwaltskanzlei im Internet sucht, erscheinen zahlreiche Warnungen. Löscher informierte die Polizei, um andere vor dieser „Abzockmasche“ zu schützen.

Die Polizei gibt Tipps Das rät die Polizei, beim Empfang suspekter Mahnschreiben:

- Lassen Sie sich nicht durch Drohungen von Anwälten einschüchtern - Prüfen Sie über die Internetseite www.rechtsanwaltsregister.org, ob die Verfasser des Schreibens tatsächlich als Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin zugelassen sind. - Leisten Sie keine Zahlung - Geben Sie die erbetene Erklärung nicht ab. - Erteilen Sie kein SEPA-Lastschriftmandat - Setzen Sie sich im Zweifels- oder Schadensfall mit der Polizei in Verbindung. pi

Nele Behrens

