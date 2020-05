Um die medizinische Versorgung der Bürger langfristig zu sichern, plant die Gemeinde bekanntlich ein Ärztehaus mit Praxen für Mediziner, Physiotherapie und einer Apotheke. Ein Projekt, das Rathauschef Richard Reischl auch in den aktuell unsicheren Zeiten mit großem Nachdruck weiterverfolgt. „Das hat hohe Priorität“, sagt der Bürgermeister.

Hebertshausen– Tatsächlich sind, wie erhofft, jetzt formale Interessensbekundungen für Praxen im künftigen Ärztehaus eingegangen. Einen sogenannten „Letter of Intent“ hätten ein Kinderarzt und ein Apotheker zurückgeschickt. Auch ein Allgemeinmediziner hat sein Interesse bekundet. Kontakt besteht ebenfalls zu einem Physiotherapeuten.

Natürlich, so Reischl, beeinträchtige die Corona-Krise aktuell die Planungssicherheit für alle im medizinischen Bereich. Doch Reischl bleibt zuversichtlich und drückt weiter aufs Tempo. Bis Herbst könnte der Bebauungsplan stehen, noch vor oder doch gleich nach der Sommerpause soll der Gemeinderat den Bauantrag beschließen.

Das Ärztehaus hat für die medizinische Versorgung der 5900-Einwohner-Gemeinde große Bedeutung. „Da werden wir nicht bremsen“, sagt Reischl. Selbst wenn die Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie zurückgehen sollten, werde dieses essentielle Projekt definitiv nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil.

Schließlich hat die Sankt-Georgs-Apotheke im Ort schon 2017 geschlossen, ein ortsansässiger Hausarzt will sich zur Ruhe setzen. Die Zeit drängt.

Nachdem ein erstes Konzept mit einem privaten Investor bekanntlich im Herbst 2019 gescheitert war, führt die Gemeinde das Vorhaben nun an der Krautgartenstraße in Eigenregie durch. Hebertshausen wird 2,8 Millionen Euro in die Hand nehmen für ein modernes dreigeschossiges Gebäude mit Apotheke und Café im Erdgeschoss, darüber Praxen und einige Wohnungen. Parkplätze werden vorläufig oberirdisch errichtet, bis später die angrenzenden Flächen auch entwickelt werden. Dann soll dort eine gemeinsame Quartiersgarage entstehen.

Ein erstes Konzept von Architekt Christian Rabl hat der Gemeinderat im Februar beschlossen. Bei der Bauplanung sollen die Nutzer mitreden, gerade wenn es um die Raumaufteilung geht. Daher hofft Bürgermeister Reischl, dass bald Verträge mit allen künftigen Nutzern unter Dach und Fach sind. „Ich möchte nicht gerne auf Vorrat bauen.“ PETRA SCHAFFLIK