Aiwanger dankt den „Pionieren“ vom FBB Hebertshausen

Teilen

Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde: FBB-Chef Erich Schneider, dahinter 2. Bürgermeister Martin Gasteiger, Minister Hubert Aiwanger und Bürgermeister Richard Reischl (von links). © sim

Minister Hubert Aiwanger war zu Gast beim FBB Hebertshausen.

Heberthausen/Prittlbach – „Danke an die Pioniere der Truppe, macht’s weiter so und passt’s auf euch auf“ – zum 50-jährigen Bestehen des Freien Bürgerblocks in Hebertshausen (FBB) durften sich die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Erich Schneider am Samstag über den Besuch des bayerischen Wirtschaftsministers und stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger freuen.

Aiwanger ist eigentlich schon im Herbst 2022 als Ehrengast erwartet worden, denn der Bürgerblock war bereits 1972 gegründet worden. Doch ein wichtiger Termin hinderte den Minister damals am Erscheinen, weshalb Schneider die Feierlichkeiten auf 2023 verschob.

Aiwanger überzeugte die rund 70 Anwesenden im Dorfgemeinschaftshaus in Prittlbach mit einer kurzweiligen, packenden, aber nicht reißerischen und vor allem differenzierten Rede und verwahrte sich gegen Schwarzmalerei und die Einteilung in „schwarz und weiß, gut und böse“. Der Minister forderte vielmehr zu einem „differenzierten Denken“ auf und ermutigte die Hebertshauser Politiker aller Couleur „passgenaue Vor-Ort-Politik“ zu machen.

Im Anschluss ehrte er zusammen mit Erich Schneider noch langjährige Mitglieder und trug sich ins Goldene Buch der Gemeinde Heberthausen ein. Bericht folgt.

sim