Der Menschen-Leser

Alexander Schelle aus Amperpettenbach ist Mentalist und Hypnotiseur. Bald zeigt er seine Show in Dachau.

Amperpettenbach/Dachau – Diese Frage hat Alexander Schelle so oder so ähnlich schon Hunderte Male gehört: Warum stehen Sie da oben auf der Bühne? Könnten Sie als Poker-Profi nicht zum Millionär werden? Schelles lapidare Antwort: „Ich bin sehr leicht zu lesen, und das ist beim Pokern gar nicht gut!“

Und wenn sich jemand mit dem Lesen seines Gegenübers auskennt, dann ist es Alexander Schelle selbst. Der 49-Jährige aus Amperpettenbach (Gemeinde Haimhausen) ist Mentalist und Hypnotiseur, seine überragenden Fähigkeiten als Menschenkenner stellt er regelmäßig bei höchst unterhaltsamen Shows unter Beweis.

Schelle teilt fünf DIN A3-Blätter sowie schwarze Marker aus. Fünf Personen im Publikum sollen einen Baum zeichnen, „ihren“ Baum. Schelle sammelt die Blätter ein, lässt sie durchmischen. Dann ordnet er die ersten vier Bäume den jeweiligen Zeichnern zu. Bei Nummer fünf erhöht er die Schwierigkeit. Er selbst werde den Baum zeichnen, ohne das von einem jungen Mann gezeichnete Original zu kennen. Schelle zeichnet eine geschmückte Tanne. Das Bild des jungen Mannes zeigt: eine geschmückte Tanne!

Wie das geht? Natürlich Berufsgeheimnis. Doch so viel verrät der Mentalist: Er sucht sich die fünf Personen sorgfältig aus, möglichst unterschiedlich sollen sie sein, alt und jung, Frauen und Männer, schick gekleidet oder leger. Dann tut er sich leichter, die „Künstler“ zu entschlüsseln. Gestik, Mimik und Körpersprache spielen eine Rolle, aber weniger, als man denken könnte. Und ein bisserl Glück gehöre auch dazu.

„An der Nummer habe ich zehn Jahre lang gearbeitet“, sagt Schelle, „in neun von zehn Fällen habe ich eine Quote von 100 Prozent.“ Wenn er danebenliegt, kann es gut sein, dass ein Witzbold einen Maibaum oder einen Baumkuchen abgeliefert hat.

Immer schon habe er gern das Verhalten von Menschen beobachtet, sagt Schelle. „Im Schulbus hab ich lieber die anderen Fahrgäste angeschaut als mit meinen Freunden zu ratschen.“ Später profitierte er auch beruflich von seinem Know-how. Schelle war viele Jahre für die Telekom im Vertriebsbereich tätig. 2017 machte er seine außergewöhnliche Bühnenkunst zum Beruf.

Alexander Schelle sucht sich aus dem Publikum ein Pärchen aus, bittet es auf die Bühne. Mann und Frau stehen sich gegenüber, halten sich an den Händen und schauen sich eine Weile aufmerksam an. Dann setzt Schelle die beiden auf Stühle, Abstand etwa ein Meter, Blickrichtung Publikum, die Augen jetzt fest geschlossen. Schelle berührt den Mann am Arm und fragt, an welche Körperstelle die Berührung stattgefunden habe. Der Mann deutet auf seinen Arm – die Frau tut das auch! Schelle tippt dem Mann dreimal auf die Schulter – wie ihr Partner bedeutet auch die Frau, drei Berührungen an der Schulter gespürt zu haben.

Dass das Publikum hier schlichtweg baff ist, kann Schelle gut verstehen: „Die Nummer find’ ich selber krass.“ Hier sei extrem viel Beobachtungsgabe bei der Auswahl der Personen nötig, sagt Schelle und verrät nur noch: „Außerdem ist es ein bisserl link, was ich da treibe.“

Wie viele Mentalisten kommt Schelle aus der klassischen Zauberei. Tricks verwende er damals wie heute, räumt der 49-Jährige ein. Aber aktuell nur noch, um das Gebotene auf der Bühne zu beschleunigen, das Publikum soll sich ja nicht langweilen. Schelle: „Den Übergang zwischen Wahrheit und Täuschung muss jeder Gast für sich selbst festlegen, die Ungewissheit macht es ja spannend.“

Thomas Heine und Rainer Mees werden von Mentalisten auf der ganzen Welt geschätzt: als Berater. Vor etwa 15 Jahren lernte auch Schelle die beiden Männer kennen. Das war in Köln. Dorthin hatten Heine und Mees einen besonderen Fachmann geholt: Antony Jacquin, einen Profi der Hypnose.

Zu sagen, Schelle wäre seinerzeit der Hypnose gegenüber skeptisch gewesen, wäre eine Untertreibung. „Ich glaubte da nicht dran!“ Doch schon am Abend hatte Jacquin auch den Zweifler aus Bayern überzeugt. Schelle selbst war in der Lage, andere zu hypnotisieren – die zwei Mädchen konnten sich nicht mehr an ihren Namen erinnern.

Bei ersten Showversuchen im Café Cord in München entwickelte sich Schelle bald zum vortrefflichen Hypnotiseur, schaffte es zum Beispiel, einer Frau zu suggerieren, er und nicht der Mann neben ihr sei ihr Gatte. Schelle: „Die wollte mit mir nach Hause gehen.“

Zwei Frauen und ein Mann stehen neben Schelle auf der Bühne. Es läuft leise Entspannungsmusik, Schelle redet unablässig, spricht dann jeden einzeln an. Schnippt mit dem Finger und befiehlt: „Schlaf!“ Drei Köpfe sinken auf die Brust. Als Schelle die drei zurück ins Hier und Jetzt holt, kann die eine Frau keinen Schritt mehr tun, der Mann lässt beim Zählen immer wieder die Vier aus, die zweite Frau kann nicht anders, als jeden Satz mit einem „Blubb“ zu beenden.

Das ist auch für die Betroffenen sehr amüsant. Denn eines ist Schelle bei seinen Hypnosenummern besonders wichtig: „Ich will niemanden in peinliche Situationen bringen, niemand soll sich zum Hampelmann machen.“ Oder zum gackernden Huhn, das über die Bühne saust, wie es leider noch in anderen Hypno-Shows vorkommt.

Plumpe Zurschaustellungen wie diese haben dazu beigetragen, dass die Hypnose in der öffentlichen Wahrnehmung nicht selten im schlechten Licht steht. „Dabei ist Hypnose so etwas Positives, ein Zustand der mentalen Entspannung“, betont Schelle. Er selbst schwört längst sogar auf die Selbsthypnose, zum Runterkommen und Kraft tanken vor allem. Schelle bietet hier auch Kurse an (siehe Kasten).

Was Schelle in seinen Shows macht, ist sogenannte „Blitzhypnose“. Das funktioniert nach Schelles Worten bei etwa einem Drittel aller Menschen, „die sind mit einem Schnippen weg“. Beim zweiten Drittel muss der Hypnotiseur mehr Zeit investieren, und das letzte Drittel spricht nur auf die antiautoritäre Variante an, die besonders lange dauert. Zu diesem letzten Drittel gehört Schelle selbst. „Ich war so tief weg, das war der Hammer“, erinnert sich Schelle an seine Premiere als Hypnotisierter.

Rund 200 Mal hat Schelle sein Programm „Gehirnwäsche“ schon gespielt, am 9. Februar ist es in Dachau zu sehen. Auch im Thoma-Haus soll das Publikum eintauchen in eine andere Welt, aber vor allem Spaß haben, lachen können, auch über ihn, den Mann auf der Bühne – der nicht nur beim Pokern alt aussieht, sondern auch bei der Konversation mit seinen Töchtern: „Die zwei wissen immer ganz genau, wie der Papa tickt.“

Das Programm

„Gehirnwäsche“ ist am Samstag, 9. Februar, 20 Uhr, im Ludwig-Thoma-Haus zu sehen. Die Karte kostet 22,70 Euro. Der Vorverkauf läuft über München Ticket, Karten gibt es auch über alexander-schelle.de.

Zeichen-Kunst

Paar-Bindung

Und immer: Blubb!

Vorträge, Seminare un eine App

Alexander Schelle ist 49 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Viele Jahre lebte er in Haimhausen, vor einem Jahr zog er nach Amperpettenbach. Schelle befasst sich nicht nur in seiner Bühnenshows mit der Kraft des Unterbewusstseins. Er bietet auch Vorträge („Dialog mit dem Unterbewusstsein“) sowie Seminare an („Die Macht der Sprache“, „Die Kunst, Menschen zu entschlüsseln“) und bringt als ausgebildeter Hypnose-Therapeut Interessierten in seinen Kursen und in einer App die Selbsthypnose näher. Mehr dazu auf der Internetseite www.alexander-schelle.de.

Thomas Leichsenring