Neuwahlen in der Hauptversammlung von Germania - Bundesligist bereit für den großen Umzug

Teilen

Die neue Führung der Germania mit 1. Kassier Andi Kiemer, Schriftführer Hans Scholz, 1. Schützenmeister Roland Scholz, 2. Schützenmeister Sven Körper (v.l.). © khr

Die Neuwahlen und der bevorstehende Umzug ins Dorfgemeinschaftshaus waren die zentralen Themen bei der Versammlung von Germania Prittlbach.

Prittlbach – Die Hauptversammlung des Schützenvereins Germania Prittlbach fand im Gasthaus Wallner statt. Es standen Neuwahlen (siehe Kasten unten) auf der Tagesordnung. Im vorigen Jahr gab es ja coronabedingt eine Jahresversammlung im Freien. Derzeit hat der Verein 158 Mitglieder.

Jugendleiter Andreas Brandmair gab einen Überblick über seine Schützlinge. Derzeit trainieren 18 Jugendliche. Das Lasergewehr hat sich bewährt. Es soll ein Zweites angeschafft werden.

Sportleiter Markus Clausen sprach von einem Fernkampfmodus bei den Punktkämpfen, um Kontakte wegen Corona zu vermeiden. Die Luftgewehrmannschaften 3 und 4 belegten jeweils den 1. Platz. Die Luftpistolenschützen kamen auf die Plätze 1 und 2.

Weiter in der Bundesliga-Süd

Für die Bundesligamannschaft sprach Bundesligaschützenmeister Sven Körper. Es war kein Schießbetrieb. Die 2. Mannschaft wird 2022 in der 2. Bundesliga starten. Die 1. Mannschaft schießt weiterhin in der 1. Bundesliga-Süd. Die Heimwettkämpfe werden im Herbst wieder in der Schulturnhalle Hebertshausen ausgetragen.

Verein schießt 10000 Euro für Dorfgemeinschaftshaus zu

Vom 2. Kassier Michael Jelinek war zu erfahren, dass der Schützenverein 10 000 Euro für das Dorfgemeinschaftshaus beigesteuert hat. „Das Dorfgemeinschaftshaus kostet dem Verein einiges“, betonte auch 1. Kassier Andi Kiemer. Das Schützenheim samt Schießstand kommt auf zirka 40 000 Euro.

Schriftführer Hans Scholz berichtete von vielen Besprechungen in Sachen Dorfgemeinschaftshaus. Es gab im vergangenen Jahr elf Ausschusssitzungen und 13 Bauausschusssitzungen.

Schießstände komplett eingebaut

Schützenmeister Roland Scholz erzählte von seinen Besuchen auf der Baustelle: Die Schießstände sind komplett eingebaut und die Einrichtung des Schützenstüberls ist vollständig. Im Mai soll der Umzug in das neue Schützenheim erfolgen.

Leider gab es durch die Pandemie kein Dorffest oder traditionelle Veranstaltungen im Jahr 2021. Der Zuwachs an Jugendlichen ist erfreulich, führte Roland Scholz weiter aus. Teilweise wurde mit Masken geschossen.

Für 2022 ist die Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses am 17. September geplant. Die Heimkämpfe der 2. Bundesliga-Mannschaft sollen auf den neuen Schießständen stattfinden.



Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.

Klaus Rabl

Neue Vereinsspitze Die Neuwahlen bei Germania gingen rasch über die Bühne. Wahlleiter Heinz Seebauer hatte keine Probleme bei der Besetzung. Gewählt wurden: Schützenmeister Roland Scholz; 2. Schützenmeister Sven Körper; Kassier Andi Kiemer; 2. Kassier Michael Jelinek; 3. Kassier Robert Gasteiger; Jugendleiter Andreas Brandmair; Schriftführer Hans Scholz; Sportleiter Markus Clausen; Gesellschaftsausschuss Andreas Peller, Benedikt Kranz, Stefan Sander; Beisitzer Martin Gasteiger, Michael Zimmermann, Roman Pestl; Rechnungsprüfer Josef Limmer und Evi Bickl. khr