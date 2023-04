Böllerschützen fordern mehr Verständnis ‒ „Einmal haben wir bei einer Hochzeit geschossen, da ist das Sondereinsatzkommando angerückt!“

Von: Petra Schafflik

Einmal haben wir bei einer Hochzeit geschossen, da ist das Sondereinsatzkom-mando angerückt. Gerhard Roth, Vorsitzender der Böllerschützen Ampermoching Wünschen sich mehr Verständnis für ihre alte Tradition: die Böllerschützen Ampermoching. © ps

Es ist eine Tradition, die heute vor allem Lebensfreude ausdrücken soll, früher sollte sie gar böse Geister vertreiben: Das Böllerschießen. Böllerschützen dieser Tage stoßen aber immer mehr auf Unmut. Beschwerden von Anwohnern oder gar Polizeieinsätze sind die Folge. Die Böllerschützen Ampermoching wünschen sich mehr Verständnis.

Ampermoching – Bei Festen und Jubiläumsfeiern ist es gute Tradition: Das Böllerschießen. Eine Gepflogenheit, die im Landkreis in elf Orten gepflegt wird – von Böllerschützenvereinen oder Abteilungen in Schützenvereinen. Auch in den Ortsteilen von Hebertshausen hat unter anderem beim Maibaumfest, bei Vereinsjubiläen oder zur Eröffnung des Christkindlmarkts die Böllerschützenkompanie Ampermoching stets einen Auftritt. Durchaus üblich ist es auch, Brautleute am Hochzeitstag mit einem lautstarken Wecken zu begrüßen. Doch gerade Salutschüsse zu früher Morgenstunde stoßen nicht immer auf Verständnis, wie Gerhard Roth, Vorsitzender der Böllerschützenkompanie Ampermoching, berichtet.

„Einmal haben wir bei einer Hochzeit geschossen, da ist das Sondereinsatzkommando angerückt.“ Ein Nachbar hatte die Polizei gerufen, eine Riesenaufregung war die Folge. Dabei war der Weckruf formal korrekt bei der Dachauer Inspektion gemeldet. „Beim Schichtwechsel ist die Information offenbar nicht weitergeben worden.“ Eine Ausnahme, doch auf Unverständnis treffen die Böllerschützen immer wieder, erzählt Roth.

„Es ist uns passiert, dass bei einem Weckruf die Nachbarn im Schlafanzug auf die Straße gelaufen sind und sich beschwert haben.“ Den vorgeschriebenen Nachweis habe er vorgezeigt, die Tradition erläutert. „Geholfen hat es nichts.“

Dabei hat das Böllern eine lange Historie, die bis ins ausgehende 15. Jahrhundert zurückreicht. Vermutlich, so ist es beim Bayerischen Sportschützenbund (BSSB) nachzulesen, diente das Böllern der Abwehr von bösen Geistern, es sollte auch helfen, das Wetter zu ändern oder die Natur zu wecken. Und wenn Taufen, Geburtstage oder Hochzeiten anstanden, dient der Salut mit dem Handböller einfach dem Ausdruck von Lebensfreude. Böse Geister abwenden wollen die Böllerschützen heute nicht mehr, vielmehr geht es um Freude und Tradition. Eine Tradition, die der BSSB in einer Böllerschützenordnung detailliert regelt. Da sind die kirchlichen wie festlichen Anlässe benannt, zu denen geböllert werden kann.

Es gibt eine ganze Reihe sicherheitstechnischer Vorgaben. Und den klaren Hinweis: „Zum Schießen selbst gehört gemeinschaftliches, diszipliniertes, einheitliches und sicheres Auftreten.“ Auch Vorsitzender Gerhard Roth ist daran gelegen, dass seine Böllerschützenkompanie mit ihren aktuell 20 Mitgliedern ein gutes Bild in der Öffentlichkeit abgibt. Bei jedem Auftritt sind die Böllerschützen in ihrer Tracht gekleidet, alle Schützen haben die notwendige Sachkundeprüfung absolviert, müssen zuverlässig sein. Darauf werde genau geachtet. „Und wir schießen nur bei passenden Anlässen, ganz dem Brauchtum entsprechend.“ Gerne hätte Vorstand Roth deshalb „mehr Verständnis für diese alte Tradition“.