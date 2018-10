Ampermoching bekommt einen Discounter

Der Gemeinderat und Bürgermeister Richard Reischl haben in der letzten Gemeinderatsitzung nun die Weichen für die Errichtung eines Discounters in Ampermoching gestellt.

Ampermoching – Der Discounter-Neubau soll gegenüber dem Edeka-Markt entstehen. Die alte unansehnliche Blechhalle aus der Zeit von Landmaschinen Werner wird dann verschwinden. Allerdings mussten für den Neubau des Discounters einige Befreiungen genehmigt werden.

Der Neubau soll größer werden als im gültigen Bebauungsplan vorgesehen ist. Die weitläufige Grünfläche, die als Ortsabrundung entstehen sollte, fällt dadurch weg. Dazu erklärte Bürgermeister Richard Reischl, dass der gültige Bebauungsplan bereits vor 38 Jahren aufgestellt wurde. Die damals festgelegten Vorgaben würden aus heutiger Sicht keine sinnvolle Nutzung ermöglichen. In das gleiche Horn stieß Martin Gasteiger (FBB). „Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir mitgehen“, so seine Worte.

Für die Gemeinde Hebertshausen kommt mit dem neuen Discounter ein weiterer Nahversoger nach Ampermoching. Im Ortsteil Hebertshausen gibt es so einen schon seit einigen Jahren nicht mehr. Der Edeka-Markt hat geschlossen und auch sämtliche Kramer-Läden haben aufgehört. Eine Metzgerei sucht man ebenfalls vergebens – mit einem Verkaufswagen wird versucht, diese Lücke zu schließen. Neben dem bestehenden Vollsortimenter mit bis zu 40.000 Artikeln soll der neue Discounter mit einem Angebot zwischen 8.500 und 12.000 Artikeln zur Versorgung der Bevölkerung beitragen. Das Ganze wird getragen von Projektentwickler Hans Mayr aus Neuburg, der bereits den Edeka-Markt geplant hat.

Viele Anfragen nicht im Sinne der Gemeinde

Wie Bürgermeister Richard Reischl weiter ausführte ist die alte Halle, an deren Stelle der neue Discounter entstehen soll, weder schön noch nützlich. Es gab deshalb bereits Anfragen, einen Ein-Euro-Laden oder ein asiatisches Restaurant dort zu errichten. Diese Anfragen waren aber alle nicht im Sinne der Gemeinde. Auch ein Drogerie-Markt zeigte Interesse. Die Gemeinde hätte gern zugestimmt, das Ansinnen zerschlug sich aber wieder, da Hebertshausen hierfür zu klein ist.

Um den Discounter-Neubau zu ermöglichen müssen nun Zugeständnisse gemacht werden. So muss eine Areal überbaut werden, wo ursprünglich im Bebauungsplan 600 Quadratmeter private Grünfläche mit großen Laubbäumen vorgesehen waren. Als Ausgleich wird das Flachdach des Neubaus ein begrüntes Dach und Rankpflanzen an der Fassade erhalten. Die Verkaufsfläche soll um die 800 Quadratmeter groß werden. Mit der unteren Naturschutzbehörde wurde dieses Vorgehen bereits erörtert und von dieser akzeptiert, so der Bürgermeister.

Gemeinde verzichtet auf Parkplätze

Ein Problem gibt es bei den Parkplätzen. Insgesamt sind für den Edeka-Markt und den Discounter 138 Parkplätze erforderlich. Derzeit sind 104 Parkplätze vorhanden – es fehlen also 34. Sie sollen zum Teil finanziell abgelöst werden. Die Gemeinde verzichtet dabei auf 18 Parkplätze. Sie begründet es damit, dass Kunden ihr Auto abstellen werden um beide Märkte zu besuchen, wodurch in der Summe weniger Plätze erforderlich seien. Schließlich votierte der Gemeinderat mit nur einer Gegenstimme für die notwendigen Befreiungen.

Die Gemeinderäte waren sich einig, dass mit den alten Vorgaben eine moderne Nutzung nie möglich sein werde. Gasteiger fasste die Gemütslage zusammen: „Jede Veränderung dort ist eine Verbesserung.“ Jetzt soll es verhältnismäßig rasch voran gehen. Projektentwickler Mayr möchte bereits im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten beginnen.

Klaus Rabl