Weltklasse-Schiri Felix Brych stellt in Ampermoching sein neues Buch vor: Die Fußballstars tanzten nach seiner Pfeife

Von: Nikola Obermeier

Zu Besuch bei Freunden: Weltklasse-Schiri Felix Brych (2. v. l.) stellte sein Buch „Aus kurzer Distanz“ im Küchenstadel in Ampermoching vor. Hans-Jürgen Schreier (l.) holte seinen alten Freund zu einer Lesung in den Landkreis. © hab

Er hat alles gepfiffen, was man pfeifen kann: Bundesliga, Champions League, Europa- und Weltmeisterschaften. Und jetzt hat der Weltklasse-Schiedsrichter Felix Brych auch noch ein Buch geschrieben. In Ampermoching stellte er es in einer ersten Lesung vor – in einer kleinen Runde unter alten Freunden.

Ampermoching – Es war eigentlich ein Treffen alter Freunde. Felix Brych steht in einer Runde mit Hans-Jürgen Schreier und Andreas Hitzelsberger, sie ratschen, lachen, erinnern sich an alte gemeinsame Erlebnisse als Schiedsrichter-Gespann. Später liest Felix Brych, mehrmals ausgezeichneter Schiedsrichter, aus seinem neuen Buch vor. Hans-Jürgen Schreier hatte ihn eingeladen in seinen Küchenstadel nach Ampermoching, dazu einige Gäste. Obwohl viel gelacht wird, klingen auch ernste Töne an.

Felix Brych hat alles erreicht, was man sich als Schiedsrichter wünschen kann. In seinem Buch „Aus kurzer Distanz“ erzählt der 47-Jährige von seinen Höhen und Tiefen. Davon, dass der Job „mehr ist als Elfmeter und gelbe Karte“. Von dem Druck, dem er manchmal kaum standhielt, wie er sich mental vorbereitet hat auf Spiele und auf Weltklasse-Spieler, von dem „großen Fiasko bei der WM 2018“. Wie der Tag dieses WM-Einsatzes begann, wie tief er danach gefallen ist. Der gebürtige Münchner und promovierte Jurist erzählt, dass er für Spieler wie Messi Spanisch gelernt hat, damit er mit ihm reden kann, bis er feststellte, „dass Messi gar nicht reden wollte, der wollte nur Fußball spielen“. Brych erzählt von seinem letzten Turnierspiel der EM 2021: Italien gegen Spanien in Wembley. Von dem perfekten Tag, der Trikotfarbe Pink – „meine Lieblingsfarbe!“ Wie sich Italiens Kapitän vor ihm am Ende des Spiels verneigt.

Als alles begann, vor gut 20 Jahren, da waren die drei ein Team: Brych der Schiri, Schreier und Hitzelsberger seine Assistenten. „In der Bayern-Liga und in der A-Jugend-Regionalliga haben wir viele Spiele gepfiffen“, erzählt Schreier, Inhaber des Küchenstadels in Ampermoching. Er nennt Felix Brych zwei Daten aus früheren Zeiten, die an besondere gemeinsame Erlebnisse geknüpft sind. 11. August 1999, Stichwort Sonnenfinsternis. Felix Brach muss keine Sekunde überlegen: „Wir haben uns in Nürnberg-Feucht getroffen und sind gemeinsam nach Forchheim gefahren – bei einer Sonnenfinsternis.“ Und wer es genau wissen will: Das Spiel gegen Schwabach ist 0:2 ausgegangen.

Messi wollte nicht reden, der „wollte nur Fußball spielen“

Das zweite Datum: 26. September 1999. Die drei pfeifen ein A-Jugend-Spiel der Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt. „Danach haben wir uns noch das Zweitliga-Spiel gegen Energie Cottbus angeschaut“, so Schreier. Nach dem Spiel warteten ein paar Kinder und wollten Autogramme. „Sie haben gedacht, wir wären Spieler. Sie haben uns ihren Arm hingehalten und einen Edding.“ Die drei unterschrieben. Schreier lacht: „Ich hab das erste und letzte Mal in meinem Leben Autogramme gegeben!“ Brych nicht.

Autogramme schreiben muss der Schiedsrichter natürlich auch an diesem Abend. Dabei waren es nur rund 30 Gäste, unter ihnen Franz-Xaver Wack, früherer Fifa-Schiedrichter. Er machte Brych ein großes Kompliment: „Es gibt derzeit keinen anderen Schiedsrichter, der diesen Job so gut macht, gepaart mit deiner Menschlichkeit und deiner Bildung!“ Allerdings habe er kurz gestutzt, als er gehört habe, dass Brych ein Buch geschrieben hat: „Ich weiß, du hast ja noch nicht mal einen Spielbericht selbst geschrieben!“

Seine erste Lesung meisterte Brych jedenfalls souverän. Eigentlich wollte Schreier, der auch ein Bücherfreund ist, eine größere Lesung im Sportheim veranstalten, aber der Autor bevorzugte eine kleine Runde für sein Debüt. Nach der Veranstaltung sagte Brych, dass er sich vorstellen könne wiederzukommen.

Nach Abpfiff ist ihm das Gefühl am liebsten, sich in Luft aufgelöst zu haben. „Ich muss es niemandem mehr recht machen. Keinem Spieler, keinem Trainer, keinem Funktionär, keinem Zuschauer, keinem Kameramann.“ Das sei die größte Auszeichnung „für mich als Schiedsrichter“. Wenn im Nachgang einer Partie sich niemand mehr daran erinnert, „dass ich die Begegnung geleitet hatte“. Der Autor Felix Brych muss sich wohl umgewöhnen: Die Besucher der Lesung werden sich noch lange an den Abend mit ihm erinnern, und er musste noch viele Bücher signieren und Fragen beantworten.

