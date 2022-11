Infoveranstaltung zum Zustand von St. Peter: Einen Schritt weiter Richtung Turmsanierung

Von: Petra Schafflik

Infoabend in der Kirche: Architekt Anton Huber (rechts) erläuterte die Schäden am Kirchturm, skizzierte die Sanierung und nannte die Kosten. © ps

Dachstuhl geschädigt, Balken verfault, Absturzgefahr an der Treppe: Der Kirchturm der Pfarrkirche Sankt Peter ist stark renovierungsbedürftig. Ob die Erzdiözese den Antrag auf Sanierung genehmigt, steht noch nicht fest, „aber wir sind einen riesigen Schritt weiter“, so Pfarrer Michael Bartmann.

Ampermoching – Der markante Turm der Pfarrkirche Sankt Peter, durch seine besondere Gestaltung auch historisch bedeutsam, ist weithin sichtbar. Und weithin sichtbar ist auch, dass an dem 26 Meter hoch aufragenden Bau deutlicher Renovierungsbedarf besteht. Doch nicht nur die Optik der vergrauten Turmmauern ist unansehnlich, es gibt auch Schäden an der Konstruktion. Lange schon strebt der Pfarrverband deshalb eine Sanierung an. Über den aktuellen Stand der Bemühungen, die 2020 neu aufgenommen wurden, informierten jetzt Architekt Anton Huber und Verwaltungsleiterin Angelika Obermayr.

Auch Pfarrer Michael Bartmann betonte vor den gut 20 Zuhörern, die zum Infoabend in die Kirche gekommen waren: „Mir ist es eine Herzensangelegenheit, dass hier etwas vorangeht!“ Schließlich ist Sankt Peter Ampermoching der Sitz des gesamten Pfarrverbands Röhrmoos-Hebertshausen. Am Ende der Veranstaltung zeigte sich Licht am Horizont: Der erforderliche Antrag auf Vorplanungsgenehmigung – erster Schritt in Richtung Sanierung – ist beim Erzbischöflichen Ordinariat gestellt. „Wir haben gute Chancen“, so Obermayr.

Wie groß die Schäden sind und wie komplex die Sanierung sich gestalten wird, das wurde im Vortrag von Architekt Huber deutlich. So ist der Dachstuhl geschädigt, Balken und Auflager sind teilweise verfault, Bereiche vom Holzwurm befallen, „das Giebelmauerwerk hängt in der Luft“. An der Aufgangstreppe fehlen Trittstufen, der Handlauf ist locker, „da besteht Absturzgefahr“. Dazu ist die Elektrik veraltet, die Fassade verwittert. Zudem gibt es eine Schadstoffbelastung im Turm, Chrom, Schwermetalle und Rückstände von früher verwendeten Holzschutzmitteln wurden festgestellt. Dies bedeutet strikte Vorgaben für den Arbeitsschutz, also aufwändigeres Arbeiten und damit höhere Kosten.

Erste Kostenschätzung für Sanierung liegt bei 475 000 Euro

Aus der Schadensanalyse hat der Planer in Absprache mit dem Denkmalschutz einen Maßnahmenkatalog erarbeitet – vom Gerüst über Zimmerer- und Elektroarbeiten bis zur Schlussreinigung. Alles mit dem Ziel: „Reparieren und Sanieren, Altes möglichst erhalten.“ Eine belastbare Kostenschätzung kommt auf 475 000 Euro, inklusive 20-prozentigem „Sicherheitszuschlag“ für Unvorhersehbares angesichts der historischen Bausubstanz.

Einige Zuhörer, die mit der Kirche eng verbunden sind, hatten konkrete Nachfragen. Etwa warum die Treppe – „alt, aber nichts Besonderes“ - aufwändig saniert werden muss. „Einfacher wäre ein neuer Aufgang.“ Doch das erweise sich als noch kosten- und zeitaufwändiger, so der Architekt. „Das wäre ein Neubau, für die Sanierung gilt Bestandsschutz.“

Wie geht es weiter? Wird die Vorplanung im Ordinariat positiv beschieden, wäre das gleichsam ein Startschuss. Dann würde noch konkreter geplant und ein Bauantrag erarbeitet. Vor allem aber wäre die Genehmigung gleichzeitig die Zusage, dass die Erzdiözese 85 Prozent der Baukosten übernimmt. Für den finanziellen Eigenanteil der Pfarrgemeinde – rund 72 000 Euro – verwies Verwaltungsleiterin Obermayr auf die Rücklagen die für alle Gebäude der Pfarrei Ampermoching zusammen 170 000 Euro betragen. Deshalb wird die Pfarrgemeinde dann nach der Vorplanungsgenehmigung auch gezielt Spenden für die Turmsanierung sammeln.

Im Idealfall könnte das Projekt 2023 endgültig genehmigt werden, Baubeginn wäre 2024. Noch ist es nicht soweit. „Aber wir sind einen riesigen Schritt weiter“, so Pfarrer Bartmann.

