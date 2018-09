Wilhelm und Hedwig Weidlich aus Unterweilbach feiern ihre Goldene Hochzeit

Nun sind es schon 50 Jahre, die Wilhelm und Hedwig Weidlich, geboren Pabst, gemeinsam durch das Leben gehen. Im Kreise der Familie feierten sie jetzt ihre Goldene Hochzeit.

Unterweilbach – Kennengelernt haben sich die beiden auf dem Weg zur Arbeit. Denn beide mussten vor über 50 Jahren mit der Bahn fahren. Damals hieß die Bahnstation noch Walpertshofen. Im Laufe der Zeit lernten sie sich kennen, und das Kennenlernen endete dann erfreulicherweise in der Schlosskapelle Mariabrunn – dort wurde das Paar kirchlich getraut. Naheliegend dass die weltliche Feier in der unmittelbar daneben liegenden Schlosswirtschaft stattfand. Die standesamtliche Trauung vollzog der damalige Unterweilbacher Bürgermeister Leonhard Schall und den kirchlichen Segen erteilte Pfarrer Winklmair aus Ampermoching.

+ Die Trauung vor 50 Jahren fand in Mariabrunn statt. © khr

Schon bald kamen ein Sohn und eine Tochter. Inzwischen gibt es zur Freude des Jubelpaares auch schon zwei Enkelkinder. Die junge Familie wohnte zuerst in Kollbach und zog 1971 in ihr schmuckes Haus in Unterweilbach, wo sie auch heute noch leben. Wilhelm und Hedwig sind inzwischen 72 und 70 Jahre alt geworden und es geht ihnen gesundheitlich gut. Sie genießen ihren Ruhestand in vollen Zügen.

Neben der Familie gratulierte zur Goldenen Hochzeit auch Bürgermeister Richard Reischl für die Gemeinde Hebertshausen. Er überbrachte zudem die Glückwünsche von Landrat Stefan Löwl. Auch Pfarrer Michael Bartmann war gekommen, um im Namen des Pfarrverbandes seine Glückwünsche auszusprechen.

khr