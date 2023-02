Bauherr wartet seit Monaten verzweifelt auf Stromanschluss

Von: Thomas Zimmerly

Das Haus ist gebaut, was fehlt ist der Strom: Bauherr Thomas Kammerloher (links) mit Baubetreuer Johann Dimpflmaier auf seiner Baustelle in Hebertshausen. zim © Thomas Zimmerly

Monatelang hat ein der Erbauer eines Zweifamilienhauses aus Hebertshausen auf seinen Stromanschluss warten müssen, weil der Netzbetreiber, die Bayernwerk Netz GmbH, einfach nicht in die Gänge kam. Seit kurzem erst steht die Leitung. Aber es fehlt immer noch ein wesentliches Detail. Laut dem Bauherren ist die Situation existenzbedrohend.

Hebertshausen – Der 29. August 2022 war für Thomas Kammerloher (38) ein schöner Tag. Sein nigelnagelneues Zweifamilienhaus am Akazienring in Hebertshausen war dank guter Handwerker problemlos in die Höhe gewachsen. Zeit für den Stromanschluss. Den Antrag bei der zuständigen Bayernwerk Netz GmbH Unterschleißheim stellte Johann Dimpflmaier, Chef der Röhrmooser Firma HDR Immobilien GmbH, noch am selben Tag.

Doch die gute Stimmung bei Bauherr und Baubetreuer war bald passé. Monatelang wurden sie vom Verteilnetzbetreiber hingehalten. Dimpflmaier ist sauer, Kammerloher plagen Existenzängste.

„Wer zieht schon in eine Wohnung ohne Strom?“

Kammerloher ist von Beruf Hausmeister in der Tierklinik in Oberschleißheim. Die beiden Wohnungen in seinem Effizienzhaus der KfW-Stufe 40 möchte er ab 1. April vermieten. Für den Bau hat er einen hohen Kredit laufen, den er mit den Mieteinkünften – Kammerloher rechnet monatlich mit insgesamt etwa 3300 Euro – bedienen will. „Zwar fragen laufend Mietinteressenten nach“, so Kammerloher. „Doch wer zieht schon in eine Wohnung ohne Strom“, fragt Dimpflmaier. Für Baubetreuer Dimpflmaier gehört das Beantragen eines Stromanschlusses zum Geschäft. „So einen Fall wie hier“, sagt er, „habe ich noch nicht erlebt!“

„So einen Fall wie hier habe ich noch nicht erlebt!“

Es ist so, dass der Bauherr für einen Stromanschluss ein Antragsformular anfordern muss. In modernen Zeiten ein Klacks. Doch die Bayernwerk Netz reagierte einfach nicht. Nach dem 22. August 2022 schrieb Dimpflmaier weitere E-Mails. Dazwischen versuchte er mehrfach beim Verteilnetzbetreiber anzurufen. Die Schreiben blieben allesamt unbeantwortet. Ein einziges Mal, sagt er, bekam er einen Bayernwerk-Mitarbeiter an die Strippe. „Und der hat nur gesagt, dass der zuständige Sachbearbeiter krank ist. Sonst nichts“, sagt der Baubetreuer.

Der Netzbetreiber reagierte nicht

Am 18. November trudelte wenigstens der Antrag bei ihm ein, den er noch am selben Tag von Kammerloher ausfüllen und unterschreiben ließ und auf der Stelle zurückschickte. Eine Reaktion des Netzbetreibers? Fehlanzeige. Auch Kammerloher versuchte in den vergangenen Monaten mehrfach sein Glück beim Verteilnetzbetreiber. „Ein Mitarbeiter hat gesagt, im April wird das definitiv nichts. Das dauert sechs bis neun Monate“, erinnert sich der Bauherr an ein Gespräch.

Die Heimatzeitung hakt nach, die Leitung wird verlegt

Vor wenigen Tagen schließlich schilderte er den Fall der Heimatzeitung, die wiederum bei der Bayernwerk Netz nachhakte. Und siehe da, am vergangenen Dienstag erschienen Mitarbeiter einer Partnerfirma im Akazienweg. Ganze sieben Meter Leitung mussten sie legen. „In einem halben Tag war alles erledigt“, so Dimpflmaier.

Der Netzbetreiber weist darauf hin, dass die Kunden ihre Anträge auch online stellen könnten

Der Netzbetreiber weist darauf hin, dass die Kunden ihre Anträge auch online stellen könnten. „Die separate Anforderung von Unterlagen durch das beauftragte Immobilienbüro wäre nicht erforderlich gewesen, und der getrennte Versand von Plänen und Unterlagen zu verschiedenen Zeitpunkten hat den Bearbeitungsaufwand leider erhöht“, erklärt Bayernwerk-Pressesprecher Christian Martens. „Im genannten Fall lagen die vollständigen Antragsunterlagen am 7. Dezember bei der Bayernwerk Netz vor. Die Erstellung des Angebots erfolgte zeitgerecht am 1. Februar“, behauptet der Sprecher weiter.

Dem widerspricht Dimpflmaier. Er habe per E-Mail beantragt. Vor allem aber habe er bereits am 13. September alle erforderlichen Pläne und Unterlagen versandt. „Bei denen stimmt doch was nicht in der Organisation und Planung!“ Die Bayernwerk Netz Unterschleißheim müsste laut ihm doch bloß bei den Gemeinden, in denen sie zuständig ist, anrufen und erfragen, was derzeit oder in Kürze für Bauprojekte anstehen. Danach sei es doch nicht schwer, es so einzurichten, dass jeweils rechtzeitig Bauarbeiter und Maschinen zur Verfügung stünden. Offensichtlich würden die Bayernwerk-Sachbearbeiter aber nur in ihrem Büro hocken und darauf warten, bis die Anträge reinkommen!

Die Leitung ist nun verlegt, der Stromzähler fehlt immernoch

Die Leitung ist nun gelegt. Doch es fehlt noch etwas Wichtiges: der Stromzähler. Den hat die Bayernwerk Netz noch immer nicht geliefert. Ohne dieses Gerät jedoch schließt Kammerlohers Heizungsbauer-Firma die Grundwasserwärmepumpe für die Heizung nicht an – aus Haftungsgründen. Für Kammerloher drängt die Zeit. „Von was soll ich meinen Kredit zahlen? Ich bin doch nur ein Hausmeister. Weitere Darlehen für die Überbrückung aufzunehmen, sieht meine Bank kritisch.“

