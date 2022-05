Bürokratismus bis zum letzten Kuchenbrösel

Von: Thomas Zimmerly

Eine wichtige Einnahmequelle sind die Gelder aus dem Kuchenverkauf der Vereine. Unser Bild zeigt das Buffet des Mädchenvereins Eisenhofen, der 2400 Euro für Geflüchtete aus der Ukraine erlöste. © Mädchenverein Eisenhofen

Im Dachauer Land gibt es viele Vereine und Organisationen, die bei Festen aller Art Kaffee und Kuchen feil bieten. Machen sie dabei alles richtig?

Hebertshausen – Lange hat der Verein „Aktion Maibaum 79 Hebertshausen“ überlegt, ob er beim Maibaumfest heuer selbst gebackene Kuchen verkaufen soll oder welche, die aus einer Bäckerei stammen. Über den Maibaumfreunden schwebte das Damoklesschwert in Form der Kennzeichnungspflicht für sämtliche Kuchen-Inhaltsstoffe. Eine Geschichte über ausufernden EU-Bürokratismus.

Beim Kuchenverkauf sind sämtliche Inhaltsstoffe anzugeben

Im Dachauer Land gibt es viele Vereine und Organisationen, die bei Festen aller Art Kaffee und Kuchen feil bieten. In den allermeisten Fällen „zaubern“ die Mitglieder die süßen Köstlichkeiten zuhause mit ihren eigenen Backöfen – ehrenamtlich, versteht sich. Die Gelder aus dem Verkauf stellen nicht selten eine wichtige Einnahmequelle für die Vereinskasse dar. Oder sie sind ein warmer Segen für wohltätige Zwecke. Bei den Mitgliedern der „Aktion Maibaum 79 Hebertshausen“ sorgte der Backwarenverkauf heuer allerdings für reichlich Verwirrung.

Weil der Verein bei einer Festivität 2019 Probleme mit den Behörden hatte und sämtliche Inhaltsstoffe von Käsesahne, Schwarzwälder Kirsch und Co. hatte deklarieren müssen, so Vorsitzender Timo Hofmann, orderten die Freunde des Prachtgehölzes heuer die Kuchen vorsichtshalber bei einer Bäckerei. „Ich kann doch von meinen Leuten nicht verlangen, dass die mir Kuchen backen und dann ganz genau sagen, was alles drin ist“, so Hofmann.

Erst als der Verein auf der Homepage des Verbraucherservice Bayern den Hinweis entdeckte, dass er nicht kennzeichnen müsse, verkauften die Maibaumfreunde 45, von Mitgliedern und Freunden gebackene, nicht gekennzeichnete Kuchen. Doch durften sie das wirklich? Die Gesetzeslage ist verzwickt.

Kennzeichnungspflicht in EU-Verordnung festgeschrieben

Die Kennzeichnungspflicht fußt auf der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) der EU, teilt das Landratsamt Dachau mit. In Artikel 18 der LMIV steht wörtlich: „Das Zutatenverzeichnis besteht aus einer Aufzählung sämtlicher Zutaten des Lebensmittels in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils zum Zeitpunkt ihrer Verwendung bei der Herstellung des Lebensmittels. Die Zutaten werden mit ihrer speziellen Bezeichnung (...) bezeichnet.“ Doch es müssen nicht nur die bezeichneten Zutaten bezeichnet werden – wobei allergene Stoffe optisch hervorzuheben sind –, sondern es sind weitere Angaben erforderlich. Wollten die Vereine vor dem Kuchen etwa ein Schild mit den (bezeichneten) Zutaten stellen, ist sogar die Größe der Buchstaben vorgeschrieben.

Bei derlei Vorgaben braucht es Doktortitel in Ernährungswissenschaften und Chemie, um den Vorgaben der Brüsseler Bürokraten gerecht werden zu können, möchte man meinen. Und ein Jura-Studium könnte auch nicht schaden. Denn nun wird es richtig kompliziert.

Eigentlich wären nur Unternehmer betroffen

Die Kennzeichnungspflicht betreffe nur Unternehmer, so Landratsamts-Pressesprecherin Sina Török. „Nur wenn der ganze Kuchen gewerblich verkauft wird, müssen die Zutaten angegeben werden“, sagt sie. „Grundsätzlich ist bei solchen Kuchenbasars, die von Vereinen oder im privaten Rahmen stattfinden, keine Allergenkennzeichnung notwendig, es empfiehlt sich aber, Angaben freiwillig zu machen und darauf hinzuweisen, dass keine Haftung übernommen wird“, ergänzt Ursula Liersch, Fachberaterin Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Bayern.

Nur: Der Unternehmerbegriff ist in der LMIV weit gefasst, gibt der Verbraucherservice Bayern zu bedenken. Als Hauptkriterium hierfür werde nicht die Gewinn- und Umsatzerzielung festgesetzt, sondern die Kontinuität der Veranstaltung, so die Pressesprecherin des Verbands, Dr. Leyla Sedghi. „Wenn sie regelmäßig stattfinden, besteht Kennzeichnungspflicht auch bei Vereinsveranstaltungen. Als Unternehmer gilt man wohl, sobald man etwas entgeltlich verkauft, auch Vereine!“, sagt Dr. Leyla Sedghi. Aber: Diejenigen Kuchenbasare, die „gelegentlich, im kleinen Rahmen oder von Privatpersonen durchgeführt werden, sind von der Unionsvorschrift und somit auch von der Allergenkennzeichnung ausgenommen“, so die Sprecherin.

Feuerwehr verkauft ohne Angabe der Inhaltsstoffe

Gelegentlich verkauft auch die Feuerwehr Dachau bei ihren Festen Kuchen. So auch bei der Maibaumfeier am vergangenen Sonntag. Man habe sich, um den EU-Bürokraten gerecht zu werden, im Vorfeld viele Gedanken gemacht, so FFW-Sprecher Wolfgang Reichelt. Die Quintessenz des Brainstormings: Es gab am Unteren Markt nur trockene Kuchen, vor denen Schilder standen wie „Nusskuchen“ etc. – ohne Angabe der Inhaltsstoffe. Zudem wurde das Verkaufspersonal geschult. Alle 36 Backwerke gingen weg. Für alle Vereine, die sich in Sachen Käsesahne, Schwarzwälder Kirsch und Co. unsicher sind, hat Reichelt einen Tipp: den Leitfaden für Vereinsfeiern der bayerischen Staatsregierung. Im Internet gibt’s unter www.bayern.de diesbezüglich sämtliche Infos – auf satten 48 Seiten.

