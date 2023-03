Clemens von Trebra-Lindenau weiter an der Spitze

Hebertshausen

Neuwahlen standen bei der Jahresversammlung der CSU Hebertshausen auf der Tagesordnung.

Hebertshausen – Bei der CSU Hebertshausen standen Neuwahlen an. Bei der Hauptversammlung wurde nach 14 Jahren an der Spitze Clemens von Trebra-Lindenau erneut zum Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreter sind Andreas Brames, Johannes Böswirth und der 27-jährige Renaldo Sporrer. Schatzmeister bleibt Stefan Ruhsam, als Schriftführer wurde Florian Zigldrum wiedergewählt. Andreas Schaller ist erneut der Digitalbeauftragte des CSU Ortsverbandes Hebertshausen. Kassenprüfen bleiben Monika Gasteiger und Stefan Riedlberger. Als Beisitzer wählten die 16 anwesenden Mitglieder im Sportheim Hebertshausen Timon Sporrer, Dominik Zachmann, Peter Felbermeier, Simon Wallner, Michael Böswirth und Richard Reischl.

Bürgermeister Richard Reischl und der Ortsvorsitzende Clemens von Trebra-Lindenau gaben einen kurzen Überblick über die Aktivitäten in der Gemeinde Hebertshausen. Zur Sprache kam dabei die Quartiersplanung in der neuen Holzschleiferei, in der es auch Einkaufsmöglichkeiten geben soll (wir haben berichtet). Um das Einkaufen in Hebertshausen wieder zu ermöglichen, will Reischl eine „Dorfbox“ installieren, in der rund um die Uhr regionale Produkte erworben werden können. Weitere Themen waren die geplanten Radwege, das Kommunalunternehmen, das von den Geschäftsführern Michael Vogl und Leonhard Liegsalz geleitet wird und das geplante Ärztehaus, das wegen der momentan hohen Baukosten derzeit noch nicht realisiert werden könne, so Reischl. „Unser Ziel war es, 100 Wohnungen in zehn Jahren zu bauen, was aber die Baukosten verhindern.“ Daher bemühe sich die Gemeinde, zentrale wichtige Gebäude wie den alten Pfarrhof in Hebertshausen und das Grundstück im Kreuzungsbereich in Ampermoching zu erwerben.

.

Clemens von Trebra-Lindenau berichtete, dass in diesem Jahr wieder ein Ausflug geplant sei. Im Oktober gehe es in den Bayerischen Wald. Auch einen CSU-Stammtisch soll es wieder geben.

Der Umstand, dass ein Großteil der Mitgliedsbeiträge wieder an höhere CSU-Instanzen abgeführt werden muss und nur „ein kleinster Teil beim Ortsverband“ verbleibe, wie Clemens von Trebra-Lindenau erklärte, sorgte bei einigen Mitgliedern für Unmut. Julia Grote, stellvertretende Kreisvorsitzende der CSU, erklärte diesbezüglich, dass die Gelder für Aufgaben verwendet würden, die dem Ortsverband wieder zugute kämen.

Am Ende der Versammlung wurden auch die Delegierten und Ersatzdelegierten gewählt: Renaldo Sporrer, Clemens Trebra-Lindenau, Richard Reischl, Stefan Ruhsam und Florian Zigldrum sind die neuen Delegierten. Peter Felbermeier, Timon Sporrer, Andreas Schaller, Michael Vogl und Simon Wallner sind die Ersatzdelegierten. SIMONE WESTER