Der Beachsport kommt nach Hebertshausen

Teilen

Dort, wo aktuell noch Büsche und Bäumchen auf den zwei aufgelassenen Tennisplätzen beim Sportgelände sprießen, soll im Spätsommer bereits ein Beach-Multifunktionsplatz für alle Bürger eröffnen. © Petra Schafflik

Volleyball auf Sand, aber auch Trendsportarten wie Dodgeball: Das wird schon bald auch in Hebertshausen möglich sein.

Hebertshausen – Auf weichem Sandboden rennen, springen und den Ball übers Netz schmettern oder zielsicher ins Tor schießen: Der beliebte Beachsport soll bereits ab dem Spätsommer auch in Hebertshausen möglich sein. Denn auf den beiden aufgelassenen Tennisplätzen, die der TCA Tennisclub schon seit Jahren nicht mehr nutzt, entsteht ein Multifunktions-Beachplatz.

Federführend organisiert wird das Projekt von der Volleyball-Abteilung der Spielvereinigung Hebertshausen mit Abteilungsleiter Thomas Hautmann. Gemeinsam mit Erich Schneider vom TCA-Vorstand präsentierte der Initiator am Dienstag den Gemeinderäten sein Konzept. Und erhielt aus dem Gremium breite Zustimmung und Unterstützung. Denn die Idee, auf den ungenützten Tennisflächen ein Sport- und Freizeitareal für die Bürger anzulegen, hatte vor einigen Jahren bereits der Gemeinderat in den Blick genommen. Schließlich ist die Lage dort neben Jugendzentrum und Sportgelände für so ein Vorhaben ideal.

„Aber dann haben wir es immer wieder zurückgestellt und zuletzt aus dem Haushalt rausgenommen“, erinnerte Bürgermeister Richard Reischl (CSU). Umso besser, so der Tenor der Debatte, wenn nun die Volleyballer gemeinsam mit dem Gesamtverein ehrenamtlich anpacken. Ein Konzept hat Thomas Hautmann bereits im Detail ausgearbeitet. Geplant ist, auf der 36 mal 36 Meter großen Fläche nicht einfach ein Beach-Volleyballfeld anzulegen.

Vielmehr soll das Areal so gebaut werden, dass auch Sportarten wie Fußball, Tennis oder Badminton in der „Beach-Version“ möglich sind und flexibel auch neuartige Trendsportarten wie etwa Tambeach oder Dogeball dort ausgeübt werden können.

Nutzen sollen den Platz die Sportler der Spielvereinigung Hebertshausen und anderer örtlicher Vereine, aber auch Schule, Jugendzentrum und alle Bürger der Gemeinde, erklärte Hautmann. Der bestehende Zaun soll erhalten bleiben, Nutzer vorab ein Zeitfenster buchen. Den Zugang will man nicht komplett freigeben, damit nicht zurückgelassener Müll oder Scherben im Sand zu einer Unfallgefahr werden. Die Kosten für das Projekt hat Initiator Hautmann mit 68 000 Euro kalkuliert.

„Eine richtig schöne Variante“, lobte Michael Böswirth (CSU). Auf seine Nachfrage erklärte TCA-Vorstand Schneider, dass sich der Unterhalt der Anlage in Grenzen halten werde, da der Sand zwar in Abständen gereinigt, nicht aber regelmäßig ausgetauscht werden müsse. „Ersetzen muss man den eigentlich nie.“ Auch Rathauschef Reischl lobte die Initiative. „Das ist eine tolle Aufwertung.“

Und der Gemeinde könne „nichts Besseres passieren, als dass ein Verein das Projekt übernimmt“. Natürlich werde der Bauhof mit Know-How und Maschinenpark unterstützen, der Rathauschef stellte Gelder der Bürgerstiftung in Aussicht und riet zu einer Spendenaktion. Aus dem Gemeindesäckel wird Hebertshausen 38 000 Euro beisteuern „und damit einen guten Anschub geben“. Gebaut werden soll die Anlage im Sommer, noch im frühen Herbst soll Eröffnung sein.

PETRA SCHAFFLIK