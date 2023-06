Der lange Weg zur Barrierefreiheit

Kopfsteinpflaster, kein Türöffner: Für Menschen mit Behinderung ist es mühsam, ins Rathaus zu kommen. © Petra Schafflik

Auch in der Gemeinde Hebertshausen haben es Menschen mit Behinderung mitunter schwer. Das hat eine Aktion der Behindertenbeauftragten der Gemeinde ergeben.

Hebertshausen – „Orte für Alle“: Unter diesem Motto stand in Hebertshausen eine Mitmachaktion zu Lieblingsplätzen und Barrieren, die die Behindertenbeauftragte Tanja Patti zum Internationalen Protesttag für Menschen mit Behinderung im Mai veranstaltet hat. Die Resonanz war gut, über 30 Einsendungen konnte sie verzeichnen.

Interessant: „Der beliebteste Platz im ganzen Ort ist der Schulhof in der Zeit, wenn die Mandelbäume blühen“, sagt die Behindertenbeauftragte. „Ich liebe diese Bäume tatsächlich auch.“

Eingesendete Fotos zeigen weitere „Lieblingsplätze“, etwa Spazierwege an der Amper oder im Wald, den Ausblick von der Kirche Sankt Georg ins Voralpenland oder die idyllische Wiese hinter dem alten Schulhaus in Prittlbach. Doch so zahlreich wie die geliebten Orte sind auch die aufgezählten Barrieren. Darunter traurige „Klassiker“, wie der immer wieder mal defekte Aufzug am S-Bahnhof.

„Der Lift liegt im Zuständigkeitsbereich der Bahn. Ich kann nur nachhaltig versuchen, jeden Defekt zeitnah zu melden und auf schnellstmögliche Abhilfe zu appellieren“, sagt die Behindertenbeauftragte. Auch dass beim Edeka-Supermarkt in Ampermoching ein Behindertenparkplatz fehlt oder die Arztpraxen im Ort keinen Aufzug haben, kann Patti nur registrieren und an die Zuständigen herantreten. Immerhin: Beim Supermarkt kümmert sich jetzt der Vermieter, und das geplante neue Ärztehaus, das vom gemeindlichen Kommunalunternehmen an der Krautgartenstraße gebaut werden soll, wird selbstverständlich alle Vorgaben der Barrierefreiheit einhalten.

Auch ins Rathaus kommen Menschen mit Handicap nicht so einfach: Das Kopfsteinpflaster erschwert Rollstuhlfahrern oder Bürgern mit Rollator den Weg, an den Eingangstüren fehlt ein elektrischer Türöffner, und der gesamte Verwaltungsbau bietet Menschen mit Sehbehinderung keine Orientierung. Tatsächlich ist ein Drück-Taster für die Türe bestellt, so Patti.

Auch ist manches in Planung, wie eine inklusive Kita in Prittlbach oder der barrierefreie Umbau der Schulturnhalle bei der anstehenden Sanierung. Auch wird einer der Spielplätze, die als Nächstes saniert werden, mit inklusiven Spielgeräten ausgestattet.

Doch für die Behindertenbeauftragte bleibt viel zu tun: „Keine einzige Bushaltestelle im Ort ist barrierefrei.“ Dabei hatte der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer die Zusage gemacht, Bayern im öffentlichen Raum bis 2023 barrierefrei zu gestalten. Bei einer Bushaltestelle heißt das unter anderem: Hochflurbordsteine, Bodenindikatoren und gut lesbare Fahrpläne in Leichter Sprache. Selbst die im vorigen Jahr neugestaltete Haltestelle an der von Mandel-Straße erfüllt nicht alle Kriterien. Die Gemeinde hat deshalb Nachbesserungen in Auftrag gegeben. „Darauf warten wir.“ Zudem möchte Patti mit der Gemeinde einen Zeitplan erstellen, damit sukzessive alle Busstopps umgebaut werden.

Wichtiger als jede bauliche Maßnahme ist Patti, was auch viele Teilnehmer der Aktion angeregt haben: „Wir müssen die Barrieren in den Köpfen abbauen für ein inklusives Miteinander.“

PETRA SCHAFFLIK