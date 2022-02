Der neue Mann für den Klimaschutz in Hebertshausen

Von: Petra Schafflik

Teilen

Mobilität neu denken will Christian Vötter. © Schafflik

Mit Christian Vötter hat der Gemeinderat einen neuen Klimaschutzbeauftragten bestellt. Der Hebertshausener übernimmt diese Aufgabe von Karl Lorenz.

Hebertshausen - Die Position eines Klimaschutzbeauftragten war vom Gemeinderat 2020 zu Beginn der laufenden Legislaturperiode neu geschaffen worden. Nach wie vor ist Bürgermeister Richard Reischl (CSU) überzeugt: „Energiewende und Klimaschutz sind eine der wichtigsten Aufgaben.“ Dabei gelte es die Themen Energieeinsparung, erneuerbare Energieerzeugung und Klimaschutz im Blick zu haben. Der Rathauschef lobte ausdrücklich das enorme Engagement von Karl Lorenz, der „viele Konzepte und Ideen eingebracht hat“. Vieles „trägt die Handschrift des Klimaschutzbeauftragten“.

Gerade weil diesen Aufgaben enorme Bedeutung zukommen, betonte der Rathauschef, „ist es gut, dass wir nun wieder einen fachlichen Berater an unserer Seite haben“.

Klimaneutrales Hebertshausen ist das Ziel

Das Thema Nachhaltigkeit gelte es als Querschnittsaufgabe zu sehen, erklärte Marianne Klaffki (SPD). Um die Gemeinde auf den Weg zu bringen hin „zu einem klimafreundlichen, später dann klimaneutralen Hebertshausen“. Mit Christian Vötter übernimmt ein studierter Landwirtschaftsarchitekt die Aufgabe des Klimaschutzbeauftragten. Schon während seines Studiums habe er sich am Zentrum für Stadtnatur und Klimaanpassung intensiv mit dem Thema beschäftigt, berichtete Vötter den Gemeinderäten.

Gemeinsam mit Kommilitonen „haben wir unsere Entwürfe immer in Richtung Klimaschutz als Mehrwert entwickelt“, erzählt der neue Klimaschutzbeauftragte im Gespräch mit den Dachauer Nachrichten. Ziel müsse sein, Gebäude wie Siedlungen den künftig veränderten Umweltbedingungen anzupassen. „Wir haben in der Zukunft Hitzeperioden, Starkregenereignisse, neuartige Pflanzen – wie können wir darauf reagieren?“

Am Thema Verkehr erläutert Vötter seinen Ansatz: „Viele steigen um auf ein Elektroauto, doch damit verfehlen wir unser Ziel.“ Denn wenn alle statt eines Benziners künftig ein E-Fahrzeug nutzten, gebe es dafür gar nicht ausreichend elektrische Energie. „Wir müssen Mobilität neu denken.“

Klimaschutz fange bei den Menschen an, ihren Gewohnheiten und ihrem Lebensalltag. Doch allgemeingültige Lösungen gebe es nicht, es brauche „einen anderen, ganzheitlichen Blick“. Genau in diesem Sinn werde er auch die Gemeinde beraten, betont Vötter.

Als Beispiel, wie sich auch Bürger beteiligen könnten, kann sich Vötter einen Gemeinschafts-Gemüsegarten vorstellen. Da pflanzen Interessierte gemeinsam, Schüler könnten mithelfen, im Herbst wird geerntet und zusammen ein Erntedankfest gefeiert.

„Die Bevölkerung zu aktivieren, ist das Nachhaltigste, was man machen kann“, ist der neue Klimaschutzbeauftragte überzeugt. Was konkrete Fragen rund um die energetische Sanierung von Gebäuden betrifft, sieht sich Vötter als Vermittler, der Bürger an kompetente Experten weiterleitet. Wichtig ist ihm jetzt vor allem, „zu schauen, was die Gemeinde benötigt“.