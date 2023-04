Maibaumdiebe landen den Sieben-Minuten-Coup

Von: Nikola Obermeier

Diese Maibaumdiebe sind auf zack: Sieben Minuten lang brauchten die Hebertshauser und Prittlbacher Burschen und Mädchen, bis der Viehbacher Baum in ihrem Besitz war. schott © schott

Es dürfte sich um den schnellsten Maibaumklau weit und breit handeln: Sieben Minuten haben die Hebertshauser und Prittlbacher Burschen und Mädchen gebraucht, um den Maibaum aus Viehbach zu klauen. Und zwar am helllichten Tag.

Hebertshausen/Viehbach – Mehrere Nächte lang haben sich die Hebertshauser Burschen und Mädchen um die Ohren geschlagen, um die verschiedensten Maibäume in der Umgebung auszuspionieren – erfolglos. Und am Ende ging es dann ganz schnell und völlig unkompliziert: in sieben Minuten, von der Ankunft auf dem feindlichen Hof bis zum vollendeten Klau jenseits des Ortsschildes.

Aber der Reihe nach: Hauptspion war Ludwig Kellerer, engagiertes Mitglied im Burschen- und Mädchenverein Hebertshausen und hauptberuflich Heizungsbaumeister. „Der Wiggerl hat eine Baustelle in Viehbach gehabt“, erzählt Andreas Schott, Vorsitzender des Burschen- und Mädchenvereins. 100 Meter weiter lag der Maibaum, unter dem Vordach einer Halle. „Der Wiggerl ist zwei- bis dreimal am Tag rüber und hat beobachtet, wann welches Auto kommt und fährt.“ Und der Wiggerl stellte fest, dass die Maibaumwache jeden Tag in der Früh den Posten aufgibt. „Am Mittwoch haben wir ausgemacht, dass wir zuschlagen“, berichtet Andreas Schott. Und weil es nicht so leicht ist, tagsüber genügend Leute zusammenzubringen, „weil alle natürlich arbeiten“, tat sich der Hebertshauser KBMV (Katholische Burschen- und Mädchenverein) mit dem Prittlbacher KBMV zusammen.

„Wir haben dann 25 Leute zusammengebracht.“ In zwei Autos und mit einem Firmenbus fuhren die Diebe am Donnerstagfrüh in den Nachbarlandkreis Freising nach Viehbach. „Um 10 Uhr haben wir losgelegt.“ Am Hof angekommen, legten sie den Baum auf den Nachläufer und zogen das Gespann vom Hof. Sieben Minuten später passierten sie das Viehbacher Ortsschild – Klau vollendet!

„Kurz darauf ist ein Bauer auf den Hof gekommen und hat der Nachtwache Brennholz geliefert“, sagt Andreas Schott. Das heißt: Fünf Minuten später, „und wir wären denen in die Arme gelaufen“. Aber so übergaben die Hebertshauser einen Zettel mit der Kontakttelefonnummer zum Verhandeln.

Es dauerte nicht lag, da meldeten sich die Eigentümer des Maibaums. Das Verhandlungsergebnis: Die Viehbacher laden alle Hebertshauser und Prittlbacher, die beim Klau dabei waren, zu einem Sommerfest mit Freibier und Grillen ein.

Die Viehbacher Burschen wollten ihren Baum gleich am Donnerstag noch abholen. Aber da spielten die Hebertshauser nicht mit. „Wir haben ja dieses Jahr keinen eigenen Baum, drum wollten wir wenigstens einmal eine Nachtwache machen.“ In einer Halle – wo genau, ist natürlich geheim – wurde gegrillt, gefeiert und bewacht. Und am Freitag in der Früh haben sich die Hebertshauser wieder auf den Weg nach Viehbach gemacht, um den Baum zurückzubringen. Die Viehbacher werden ihren Maibaum vermutlich keine sieben Minuten mehr mehr aus den Augen lassen – und die Hebertshauser freuen sich auf ein Sommerfest im Nachbarlandkreis.