Der Vater der Hebertshauser Feuerwehr

Von: Petra Schafflik

Teilen

Überfall zum 75. Geburtstag: Georg Roth mit Frau Birgit (Bildmitte) freut sich über die Goldene Bürgermedaille, die Bürgermeister Richard Reischl (l.) überbracht hatte mit einer Delegation des Gemeinderats mit Kathi Staub, Hans Böswirth, Erich Schneider, Elke Fiedel, Michael Böswirth und Monika Gasteiger (v.l.). © ps

Er ist der erste Hebertshauser Bürger, der diese Auszeichnung erhalten hat: Georg Roth, langjähriger Gemeinderat und Feuerwehrkommandant, wurde mit der Goldenen Bürgermedaille geehrt.

Hebertshausen – Den schwarzen Regenschirm mit Hebertshausener Wappen – das übliche Geschenk der Gemeinde zum 75. – hat Georg Roth von Rathauschef Richard Reischl schon direkt an seinem Geburtstag erhalten. Dennoch erschien der Bürgermeister mit einer Delegation des Gemeinderats überraschend auch am Samstag bei der Familienfeier zum runden Geburtstag. Der „Überfall“, wie Reischl den Besuch selbst scherzhaft nannte, hatte einen ganz besonderen Grund: Georg Roth, ehemaliger zweiter Bürgermeister, langjähriger Gemeinderat wie auch Feuerwehrkommandant, erhielt als erster Hebertshauser Bürger die Goldene Bürgermedaille. Auch das Goldene Buch der Gemeinde hatte die Abordnung mitgebracht, in das sich der sichtlich gerührte Georg Roth noch eintragen durfte.

Der gebürtige Hebertshauser Georg Roth, der Jahrzehnte lang die inzwischen an seinen Sohn übergebene Gärtnerei führte, habe als Unternehmer „immer ein Ohr für die Vereine und die Gemeinde gehabt“, betonte Reischl in seiner Laudatio. „So eine Verbundenheit findet man heute nicht mehr so oft.“ Vor allem aber habe sich Roth in seiner Freizeit für seine Gemeinde engagiert. Wenn die Feuerwehr Hebertshausen heute gut dastehe, „dann ist das ausschließlich dein Verdienst, du bist der Vater unserer Feuerwehr“.

28 Jahre war Georg Roth Kommandant

Als junger Kerl hat Roth das Amt des Kommandanten übernommen, das er dann 28 Jahre ausgeübt hat mit wohl 1000 Einsätzen. „Wir waren eine kleine Klitschenfeuerwehr ohne richtiges Zuhause, Fahrzeuge, Ausstattung, in deiner Zeit hat sich alles verändert.“ Moderne Fahrzeuge, der erste Computer bei einer Feuerwehr überhaupt, Neubau des Feuerwehrhauses 2011, für den Roth die Grundlagen gelegt hatte, wurden gemeinsam mit anderen angepackt. „Aber es braucht stets den Initiator, den Motor. Der warst du.“

Gleichzeitig habe sich Roth in der Kommunalpolitik engagiert, saß 30 Jahre für die CSU im Gemeinderat, war von 1990 bis 2002 zweiter Bürgermeister. „Dabei warst du immer ein ausgleichendes Element. Streitigkeiten und Provokationen waren nie dein Ding.“ Wichtige Entwicklungen sind in dieser Zeit entstanden, Reischl nannte den Rathaus- und Schulneubau, Siedlungsgebiete für Einheimische, ICE-Ausbau. „Die Gemeinde ist dir zu großem Dank verpflichtet.“

Auch privat wolle er Roth danken, der ihn 2001 für eine Gemeinderatskandidatur motiviert hat, erzählte Reischl. „Wer weiß, ob ich später jemals Interesse dafür entwickelt hätte.“ Und noch heute gebe Roth ihm sehr ehrliche Rückmeldungen, „du bist ein Wertegeber“. Roth freute sich sichtlich über die Würdigung. Sein Engagement, das war ihm wichtig zu betonen, „das habe ich immer gerne gemacht“.