Der Weg zum inklusiven Christkindlmarkt

Von: Petra Schafflik

Endstation Eingangstür: Für Rollstuhlfahrer wie Jenny Schlichenmayer ist die Schule, in der einige Marktstände aufgebaut waren, nicht erreichbar. © ps

Ein Rundgang mit Rollstuhlfahrern über den Christkindlmarkt Hebertshausen hat die Hürden für Menschen mit Behinderung aufgezeigt.

Hebertshausen – Über den Christkindlmarkt schlendern und die Marktstände bewundern: Was für die meisten jederzeit möglich ist, stellt Menschen mit Behinderung vor große Hürden. So könnte man kurz das Ergebnis eines Rundgangs zusammenfassen, zu dem die Hebertshauser Behindertenbeauftragte Tanja Patti am Samstag zwei Rollstuhlfahrerinnen sowie Gemeinderäte und Bürgermeister Richard Reischl eingeladen hatte.

Kopfsteinpflasetr die erste Hürde

Der Hebertshauser Christkindlmarkt fiel zufällig auf den Internationalen Tag für Menschen mit Behinderung. Das wollte die engagierte Interessensvertreterin nutzen, um die Trommel zu rühren für mehr Inklusion – auch auf dem Christkindlmarkt. Vor der Markteröffnung ging es los. „Schon das Herkommen ist ein Problem“, erklärte Jenny Schlichenmayer, die seit einem Jahr auf den Rollstuhl angewiesen ist. Tatsächlich fehlen schlicht Behindertenparkplätze im Umfeld der Schule, wo der Markt stattfindet. Dann führt ein kopfstein-gepflasterter Weg hinein zu den Buden, „das ist sehr anstrengend“, erklärt sie dem Bürgermeister und einigen Gemeinderäten aller Fraktionen, die am Rundgang teilnehmen.

Gemeinsam mit Betroffenen die Probleme vor Ort eruieren, dieses Konzept erwies sich schon im Sommer bei einem Rundgang mit dem sehbehinderten Inklusionsbotschafter Markus Ertl als enorm sinnvoll, erinnerte Rathauschef Richard Reischl. „Welche Panik für einen sehbehinderten Menschen allein ein Ast auslösen kann, der uns als harmlos erscheint.“ Nun geht es um die Situation von Rollifahrern. „Die dünnen Räder des Rollstuhls verkannten sich im Kopfsteinpflaster“, macht Familie Ziegler aufmerksam, die aus Dachau gekommen ist. Die sechsjährige Tochter Lea geht mit ihrem Rolli enorm behände um, wird aber trotzdem von unscheinbaren Schwellen oder Rinnen im Pflaster eingeschränkt. Im Markt sind dann die üblichen Stehtische viel zu hoch, überhaupt wäre im dichten Marktgedränge für Menschen im Rollstuhl ein Gespräch auf Augenhöhe gar nicht möglich. „Für den Dachauer Christkindlmarkt habe ich eine Einladung, aber wegen des Pflasters in der Altstadt fahre ich da nicht hin“, sagt Jenny Schlichenmayer.

Kraftraubendes Fortkommen

Inzwischen sitzt der Bürgermeister in einem Test-Rollstuhl, den die Behindertenbeauftragte organisiert hat, und er muss erkennen, wie kraftraubend das Fortkommen darin ist. Auf dem Weg zum Schulhaus wird eine Kabelbrücke zur Hürde, endgültig gestoppt werden die Rollifahrer am Eingang, weil die schwere Tür vom Rollstuhl aus schlicht nicht zu öffnen ist. Und eine behindertengerechte Toilette gibt es zwar im Rathaus, aber auch dort lässt sich die Türe vom Rollstuhl aus nicht eigenständig öffnen, so die Behindertenbeauftragte. „Barrierefrei bedeutet aber ohne Hilfe.“ Nur dann sei ein selbstständiges Leben möglich. Menschen mit einem Handicap „sind nicht behindert, sie werden behindert“, betont Leas Mutter.

Fazit des Rathauschefs: „Die Liste hat sich gefüllt, aber es ist nichts dabei, was man nicht abstellen kann.“ Daran will die Gemeinde arbeiten. Denn, so Behindertenbeauftragte Patti mit Nachdruck: „Öffentliche Angebote müssen barrierefrei sein.“