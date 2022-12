Bürgermeister Richard Reischl im Interview: „Der Zusammenhalt ist das Allerwichtigste“

Dankbar für die Unterstützung etwa bei der Ukraine-Hilfe und der Impfaktion: Bürgermeister Richard Reischl. © Petra Schafflik

Hebertshausen – Auch das zu Ende gehende Jahr hat die Gemeinden wieder vor besondere Herausforderungen gestellt. Welche Entwicklung Hebertshausen in dieser Zeit genommen hat, welche Projekte für 2023 auf der Agenda stehen werden, darüber sprach die Heimatzeitung jetzt zum Jahreswechsel mit Bürgermeister Richard Reischl (CSU).

Wie würden Sie das zurückliegende Jahr in einem Satz zusammenfassen?

Richard Reischl: 2022 war ein Jahr mit vielen Überraschungen, wobei ich auf die meisten davon gut hätte verzichten können.

Was hat Sie besonders stolz gemacht?

Enorm positiv beeindruckt hat mich, wie uns die Bevölkerung unterstützt hat bei der Ukraine-Hilfe. So viele Hebertshauser Familien haben Geflüchtete aufgenommen, zeitweise waren 700 Leute in der WhatsApp-Gruppe zur Ukrainehilfe dabei, haben Geld gespendet, im Ukraine-Shop geholfen. Das war eine riesige Hilfswelle. Auch zuvor bereits, bei der zweiten Impfaktion der Gemeinde im Januar, haben viele ehrenamtlich geholfen. Oder dass bei der Nachbarschaftshilfe quasi aus dem Stegreif ein neuer, siebenköpfiger Vorstand gefunden wurde, der nur so sprüht vor Ideen. Dieser gesellschaftliche Zusammenhalt ist das Allerwichtigste und mir auch persönlich ein großes Anliegen.

Welche Projekte waren 2022 wichtige Meilensteine?

Natürlich das neue Dorfgemeinschaftshaus in Prittlbach, das sofort gut angenommen wird. Dann der Baubeginn für das gemeindliche Gebäude an der Bahnhofstraße, wo sieben Wohnungen entstehen, die Anfang 2023 bezugsfertig werden. Das ist ein Anfang, denn wir arbeiten ernsthaft daran, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ich träume von 100 Wohnungen in zehn Jahren. Wichtig war auch der Notfallplan Blackout, den wir schnell erarbeitet und entspannt beschlossen haben, obwohl es eine schwierige Thematik ist. Beim Zukunftsprojekt Holzschleiferei geht es vorwärts, super war hier die große Resonanz bei der Bürgerbeteiligung, das steigert die Akzeptanz.

Nicht alles läuft immer nach Plan.

Negativ waren kräftezehrende Planungs- und Genehmigungsverfahren, das Warten auf Förderzusagen. Wenn der geplante Radweg nach Unterweilbach erst als nicht förderfähig gilt, weil er nicht asphaltiert wird. Jetzt erst haben wir die Förderzusage. Oder dass die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung nicht starten kann, weil das Bundeswirtschaftsministerium mit der Förderzusage nicht in die Pötte kommt. Vom Bürokratieabbau wird geredet, aber tatsächlich wird der Staat immer unbeweglicher und unpragmatischer.

Wie geht es 2023 weiter, auf welche Vorhaben können sich Bürgerinnen und Bürger freuen?

Mit dem Baubeginn kommen wir im nächsten Jahr mit dem Ärztehaus vorwärts, damit wird die medizinische Versorgung im Ort besser als sie je war. Wichtig ist weiter die Schaffung von Wohnraum, da wird das Baugebiet Am Hofanger die Baureife erlangen. Die neue Kita in Prittlbach wird geplant, um das Angebot der Kinderbetreuung weiter auszubauen.

Welche Herausforderungen sind nächstes Jahr zu bewältigen?

Das Wichtigste wird sein, zur Stabilität in der Bevölkerung beizutragen. Es ist zu beobachten, dass die Leute zunehmend unruhig, gereizt sind, weil wir mit Corona, Ukraine-Krieg, Teuerung und Energieknappheit seit einigen Jahren nicht mehr aus der Krise herauskommen. Meine Sorge ist, sollte die Flüchtlingswelle ansteigen, dass sich Menschen anstecken lassen und Parteien wie die AfD wieder Aufwind bekommen. Ganz wichtig ist mir daher, Sicherheit zu vermitteln.

Was bedeutet das konkret?

Vor allem, die Bürger stets umfassend zu informieren. Als beispielsweise der von den Gemeinden gemeinsam erarbeitete Flyer zur Notfallvorsorge Blackout verteilt wurde, gab es in der Runde der Bürgermeister die Sorge, damit könnte Panik geschürt werden. Doch die Reaktion in Hebertshausen war Null aufgeregt, sondern nur positiv.

Was wünschen Sie sich für 2023?

Zusammenhalt ist wichtig, die Unterstützung der Bevölkerung für die Projekte der Gemeinde und Vertrauen. Etwa das Vertrauen, dass ein Ärztehaus kommt, wenn ein Ärztehaus geplant ist. Auch wenn manche Dinge leider ein bisserl länger dauern.