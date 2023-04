Der Freie Bürgerblock Hebertshausen feiert sein 50-jähriges Bestehen

In 50 Jahren hat sich viel verändert in der Gemeinde Hebertshausen. Eine Konstante gibt es aber: den Freien Bürgerblock.

Hebertshausen - Bei der Jubiläumsfeier im Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach lobte Reischl die Verdienste des FBB, der mittlerweile 50 Mitglieder zählt. Besonders hob der Bürgermeister hervor, dass der Bürgerblock nie „persönliche Ziele“ verfolgt habe, sondern bis heute „zum Wohle der Gemeinde“ arbeite.

Bürgermeister hebt Verdienste des FBB hervor

„Die Gemeinde trägt Eure Handschrift“, so Reischl. Er lobte nicht nur seine Gemeinderatskollegen, sondern die Freien Wähler im Allgemeinen. Diese seien der „Reißnagel im Hintern des trägen CSU-Löwen“, so der CSU-Politiker weiter, der für diesen Satz für viel Applaus und ebenso viele Lacher von den rund 70 Zuhörern bekam.

Der Vorsitzende des FBB, Erich Schneider, erinnerte daran, dass der Bürgerblock insgesamt 18 Jahre lang den ersten Bürgermeister gestellt hat. Die „Hoch-Zeit“ sei unter dem heutigen Altbürgermeister Michael Kreitmeir gewesen, so Schneider. Kreitmeir habe die Geschicke der Gemeinde Hebertshausen maßgeblich von 2002 bis 2014 geprägt.

Schneider zählte einige Verdienste des Bürgerblocks auf, darunter den Sozialfonds der Gemeinde und die neue Kläranlage. Er blickte aber nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch auf die Gegenwart und in die Zukunft. Heutzutage sei es schwerer, Leute zu motivieren, so Erich Schneider. Gerade viele der zugezogenen Bürger seien noch nicht in der Gemeinde verwurzelt und würden sich dementsprechend auch weniger engagieren, so Schneider. Er wünschte dem FBB jedenfalls noch „weitere erfolgreiche 50 Jahre“.

Das tat auch Michaela Steiner, die seit einem Jahr das Amt der Kreisverbandsvorsitzenden der Freien Wähler inne hat. Der FBB ist seit 1995 Mitglied im FW-Kreisverband. Steiner lobte, dass der Bürgerblock seit 50 Jahren den Bürgern zuhöre und dass er nie „weg schaut“.

Höhepunkt war der Besuch von Minister Aiwanger

Großes Lob und die herzlichsten Glückwünsche kamen auch vom Landtagsabgeordneten der Freien Wähler, Benno Zierer, der die gute Zusammenarbeit mit allen Freien Wählern im Landkreis lobte und Erich Schneider ein „großes Kompliment für deine Zähigkeit“ aussprach.

Der Höhepunkt der Jubiläumsfeier, die musikalisch von der Blaskapelle Schönbrunn umrahmt wurde, war der Besuch des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Ministers für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Hubert Aiwanger, der sich bei den „Pionieren der Truppe“ bedankte und sich wünschte: „weiter so, passt’s auf Euch auf“. Wie berichtet, trug sich Aiwanger nach seiner kurzweiligen, unterhaltsamen und launigen Rede dann noch in das Goldene Buch der Gemeinde Hebertshausen ein.

Zudem wurden langjährige FBB-Mitglieder geehrt. Josef Wallner ist seit 35 Jahren, Ulrich Köstler seit 30 Jahren dabei. Und Stefan Piller ist bereits seit 50 Jahren Mitglied, also seit Anbeginn, wobei seine Urkunde fälschlicherweise 35 Jahre auswies. Als der Minister das mitbekam, zückte er einfach seinen Kugelschreiber, machte aus dem „35“ ein „50“ – und signierte die Urkunde. Klar, dass dann auch Wallner und Köster ein Signum von Aiwanger auf ihren Urkunden bekamen.

