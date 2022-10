Die Klaus-Rabl-Gedächtnis-Brücke in Hebertshausen

Von: Petra Schafflik

Die Amperbrücke an der Torstraße wird nach Klaus Rabl benannt. © Petra Schafflik

Die Amperbrücke an der Torstraße wird nach Klaus Rabl benannt. Das entschied der Hebertshauser Gemeinderat am Dienstag einstimmig.

Hebertshausen - Mit dem kürzlich verstorbenen Hebertshauser verliere die Gemeinde einen besonderen und einzigartigen Menschen, der sich um seinen Heimatort verdient gemacht hat, sagte Bürgermeister Richard Reischl (CSU) nach einem kurzen stillen Gedenken des Gremiums: „Klaus Rabl ist ein Vorbild, das gewürdigt werden soll.“ Klaus Rabl war im Ort in einer Vielzahl von Vereinen über Jahrzehnte aktiv, wirkte 18 Jahre als Gemeinderat und verantwortete lange die Berichterstattung über Hebertshausen in den Dachauer Nachrichten.

Die Angehörigen von Klaus Rabl freuen sich über die Ehre

Gerade wegen seiner großen Menschlichkeit und Herzlichkeit solle ihm ein Andenken bewahrt werden, so Reischl. Es sei wichtig, den Menschen, die sich um die Gemeinde verdient gemacht haben, ein Andenken zu schaffen. Wie dies bereits bei verschiedenen Straßennamen geschehe oder auch mit dem Hans-Köchl-Haus in Prittlbach. „Aber nicht nur früher gab es Menschen, die eine derartige Würdigung verdient haben.“

Die Familie von Klaus Rabl habe er bereits kontaktiert. Die Angehörigen freuten sich „über die hohe Ehre“.

Die Verwaltung schlägt vor, konkret die Amperbrücke nach Klaus Rabl zu benennen. Denn diese im vorigen Jahr neu errichtete Brücke führt zum Sportgelände der Spielvereinigung Hebertshausen, mit der Rabl Zeit seines Lebens eng verbunden war. Dazu führt zum Sportheim die Bürgermeister-Rabl-Straße, benannt nach Bürgermeister Georg Rabl, dem Vater des Verstorbenen. Und nicht zuletzt „war auch Klaus Rabl ein Brückenbauer, nicht nur in der Art, wie er Neubürger aufnahm, sondern sich auch um sozial Schwache kümmerte.“

Alle Fraktionen unterstützen den Vorschlag

Alle Fraktionen unterstützten ohne Diskussion den Vorschlag von Bürgermeister und Verwaltung. „Vorschlag und Zeitpunkt finden wir gut, so gerät nichts in Vergessenheit“, betonte Martin Gasteiger (FBB). Auch Hans Böswirth (CSU) konnte nur bestätigen: „Das passt, und das sollten wir so machen.“

Die Verdienste von Klaus Rabl „stehen außer Frage“, bekräftigte auch Marianne Klaffki (SPD). Als kleine Anregung für die Zukunft bat Klaffki, nicht nur wie bisher verdienstvolle Männer zu berücksichtigen, „es gibt auch eine Reihe Frauen, die gewürdigt werden sollten“. Als Beispiel nannten sie Maria Seidenberger, die in der NS-Zeit als junge Frau couragiert KZ-Häftlinge unterstützte.

Zu Seidenberger gebe es bereits einen Antrag der Ortshistoriker Angelika Eisenmann und Thomas Schlichenmayer, der bei Straßenbenennungen in den geplanten neuen Wohngebieten berücksichtigt werden soll, informierte Bürgermeister Reischl.

Die Benennung der Amperbrücke nach Klaus Rabl wird offiziell im kommenden Sommer im Rahmen eines kleinen Festakts erfolgen, dabei werden ein Namensschild und eine Infotafel enthüllt.

