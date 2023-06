Die letzte Ruhe in friedlicher Natur

Der künftige Bestattungswald (rot umrandet) liegt zwischen S-Bahnline und Unterweilbacher Straße. © MM

In einem friedlichen Forst zwischen Reipertshofen und Röhrmoos sollen bald Menschen ihre letzte Ruhestätte finden können.

Hebertshausen/Röhrmoos -„Waldruh Amperland“ wird der Bestattungswald heißen, den Waldbesitzer Clemens von Trebra-Lindenau dort geplant und angelegt hat, und zwar in Abstimmung mit Hebertshausen und Röhrmoos, auf deren Flur das Waldstück liegt.

Bestattungswald wird gemeindlicher Friedhof

Da das Bestattungswesen hoheitliche Aufgabe ist, wird der Bestattungswald gemeindlicher Friedhof teils von Hebertshausen, teils von Röhrmoos sein. Betreiben wird ihn für die Gemeinden von Trebra als sogenannter Verwaltungshelfer.

Das Projekt ist schon lange im Gespräch, seit 2016 laufen Überlegungen und Planungen. Viel Bürokratie galt es zu überwinden, „es war ein umfangreicher Prozess“, sagt von Trebra-Lindenau. Nun aber kommt das Vorhaben auf die Ziellinie: Der Gemeinderat in Hebertshausen hat Verträge und eine Anpassung der Friedhofssatzung einstimmig gebilligt. In Röhrmoos steht beides demnächst auf der Agenda.

Im Herbst soll „Waldruh Amperland“ dann voraussichtlich den Betrieb aufnehmen. „Das Interesse ist da,“ betont von Trebra-Lindenau, der schon seit langem von Bürgern angesprochen wird und eine Liste mit Vormerkungen führt. Mit ein Grund dürfte sein, dass es gerade in Bayern nur wenige Naturfriedhöfe gibt.

Die Infrastruktur gibt es schon

In dem Mischwald wurde die Infrastruktur mit Parkplätzen, Wegen und einer naturnahen Waldeinfassung aus Holzstangen schon errichtet. Nahe dem Eingang lässt ein Steinfundament erkennen, wo in den kommenden Wochen eine Holzkapelle entsteht. Auch ein zentraler Abschiedsplatz ist vorbereitet, Ruhebänke, Kreuz und ein massiver Holzblock, auf dem die Urne des Verstorbenen ruhen kann, sind dort vorgesehen. Sobald der Bestattungswald tatsächlich den Betrieb aufnimmt, wird am Eingang eine schlichte Tafel angebracht mit einem Orientierungsplan und den geltenden Verhaltensregeln, erläutert von Trebra-Lindenau.

Die Bestattungsbäume sind schon markiert. © Petra Schafflik

Die rund 480 Bestattungsbäume, an deren Fuß künftig Urnen in die Erde gelassen werden, sind ausgesucht und kartiert. Bänder und kleine Plaketten weisen die Stämme aus, die in verschiedene Kategorien eingeteilt sind. „Ein besonders alter, schön gewachsener Baum nahe am Weg etwa fällt in die höchste Kategorie.“ Es gibt Familienbäume oder auch Stämme, an deren Fuß Einzel- und Partnergräber entstehen werden. Auf einer dezenten Plakette wird der Name des Verstorbenen stehen, anonyme Bestattungen sind nicht vorgesehen.

Parkplätze, Wege, Waldeinfassung für den künftigen Bestattungswald „Waldruh Amperland“ sind angelegt, auf dem Fundament (Bildmitte) wird noch eine Holzkapelle errichtet. © Petra Schafflik

Der Wald wird nicht mehr forstwirtschaftlich genutzt, nur im Sinne der Verkehrssicherung gepflegt. „Einen umgestürzten Baum am Weg würden wir entfernen.“ Was kennzeichnet einen Bestattungsbaum? Das lässt sich konkret schwer fassen, „es gibt keinen schönen Baum“. Wo dem einen ein alter, mächtiger Stamm gefällt, bevorzugt der andere ein junges Gehölz. Vielfalt zählt, im Wald gibt es mehr als ein Dutzend Baumarten, Fichte, Tanne, Douglasie, Lärche, Stileiche, Roteiche, Ahorn, Vogelbeere, Birke, Buche, Haselnuss, Kirsche und Holler zählt von Trebra-Lindenau auf. „Jeder kann sich frei seinen Baum aussuchen.“

Gemeinderat passt Friedhofssatzung an

Der Gemeinderat Hebertshausen hat die kommunale Friedhofssatzung in seiner jüngsten Sitzung angepasst, so dass der auf Hebertshauser Flur gelegene, mit etwa 1,6 Hektar kleinere Teil des Bestattungswaldes nun gemeindlicher Friedhof ist. Dort gelten besondere Regeln, so sind weder Grabschmuck noch Grabstein zugelassen, die Grabpflege bleibt der Natur vorbehalten.



Auch die Gebühren wurden festgelegt: Ein Urnengrab kostet – je nach Baumkategorie – zwischen 600 und 1950 Euro. Mit dieser Gebühr ist die Grabnutzung auf 25 Jahre ab der Bestattung abgegolten. Familienbäume, an deren Fuß bis zu 18 Urnen bestattet werden können, kosten zwischen 6500 und 10 500 Euro. Dies umfasst die Grabnutzung auf 50 Jahre ab der letzten Bestattung.

ps

