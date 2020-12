Die Hebertshauser Band „The Patched Up Socks“ feiert unter neuem Namen ein Comeback

Sie sind wieder da! Zumindest die meisten von der alten Band(e). Einst waren sie unterwegs in der Dachauer Güterhalle, auf dem Karlsfelder-See-Open-Air und auf Pfarrheimpartys. Die Band „The Patched Up Socks“ aus Hebertshausen war in den 1990er Jahren eine Live-Institution im Landkreis, die sie bis aufs Münchner Tollwood-Sommerfestival führte.

Hebertshausen – Heute gibt es weder Güterhalle, See-Open-Air, noch Pfarrheimpartys, und wo einst der „Saustall“ der „Socks“ – ein Übungsraum auf einem Bauernhof in der Ortsmitte – stand, finden sich heute schicke Wohnhäuser. Die „Socks“ lösten sich nach fünfjähriger Karriere und der CD „Dull Oma“ 1998 auf. Die Abschieds-CD „Aus is“ entstand vor 400 Leuten in der Güterhalle.

Nun gibt es, 22 Jahre später, „Post-Saustall-Musik“ aus Hebertshausen. Erwachsener, ernsthafter, ehrlicher klingt das Quartett, das jetzt S2 heißt. Unter dem Titel „Diese Welt langsam Zirkus“ werden am 18. Dezember fünf Songs veröffentlicht, entstanden in vier Tagen.

Andreas Schaller, Bass und Keyboard, 48, lebt in Hebertshausen, ebenso Christian Riedlberger, Gitarre und Background-Gesang, 44. S2 komplettieren der in Köln lebende Wolfgang Wackerl (48, Gesang und Gitarre) und Schlagzeuger Thomas Probst, 46, der in Bern lebt.

„Diese Welt langsam Zirkus“ – so sagte schon vor 30 Jahren ein des Deutschen nicht ganz mächtiger Bauarbeiter zu Wolfgang Wackerl, als dieser eine Gärtnerlehre absolvierte. Und wie passend ist dieser Titel erst recht im Jahr 2020! Die Liedtexte befassen sich mal ernst und mit klarer Botschaft mit Leuten, die ständig Bescheid zu wissen glauben und ungefiltert ihren Hass in die Welt blasen („Kresse“), mal kritisch mit dem Leben der „Großkopferten“ („Groß“), mal mit tragisch gestrandeten Menschen von früher („Zurück“). Es gibt außerdem einen Song über die Sehnsucht nach Flucht aus dem Alltag („Taxi“) und die schöne Message: Zu zweit kann’s überall schön sein („Wuppertal“).

„Wir sind mittlerweile alle etwas älter geworden, und uns hat es in alle Himmelsrichtungen verschlagen“, sagt Wolfgang Wackerl. „Inzwischen hat sich vieles verändert, Hebertshausen, wo wir alle herkommen, ist auch nicht mehr das kleine Dorf, wo jeder jeden kannte. Trotzdem haben wir alle dieselben Wurzeln, und all das, was uns so in den letzten Jahren an neuen Eindrücken, Erfahrungen und Erlebnissen über den Weg gelaufen ist, bringen wir immer wieder damit in Verbindung.“ Im Ergebnis seien „gemeinsame Lieder“ entstanden – „vom Dorf in die Stadt und wieder zurück ins Dorf“.

Die Aufnahmen fanden im August im Musikbahnhof Annahütte in Brandenburg statt. Nur mit ein paar Melodien, Riffs und Textideen angereist, inspirierte dieser alte, umgebaute Bahnhof im Niemandsland die vier Musiker, sofort, sodass in kürzester Zeit fünf Songs entstanden – obwohl sie alle seit Jahren nicht mehr aktiv Musik machten, weil Beruf und Familie im Vordergrund stehen. „Die Abgeschiedenheit und die kreative Atmosphäre haben uns als Gruppe beflügelt“, berichtet Schlagzeuger Thomas Probst. Im Gegensatz zu früher kamen diesmal Texte und Musik als echte Co-Produktion aller zustande. Heute ist der Stil nun nicht mehr ein Mix aus verschiedensten Richtungen und mehreren Sprachen, sondern tanzbarer Post-Rock mit ausschließlich deutschen Texten. Tontechniker Mickey Wenzel, ein guter alter Bekannter aus „Socks“-Zeiten, verpassten dem Rohmaterial dann im Anschluss einen wirklich guten Sound. Sebastian Pilz entwarf das Layout und die Grafik für das CD-Cover und Booklet.

Die Songs sind ab Freitag, 18. Dezember, zu hören unter https://s2music.bandcamp.com. Drei Streams pro Songs sind kostenlos, danach kostet ein Download aller Songs 5 Euro. Die CDs mit Texten und vielen Fotos gibt es voraussichtlich ebenfalls ab Freitag in der Bäckerei Obeser, Münchner Straße 4, in Hebertshausen für acht Euro (oder zum Bestellen auf https://s2music.bandcamp.com für 10 Euro.

2021 will die Band wieder im Musikbahnhof komponieren, texten und weitere Songs aufnehmen. Für 2022 sind sogar wieder Live-Auftritte denkbar. dn