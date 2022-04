Die Väter übergeben an ihre Söhne: Generationswechsel beim Feuerwehrverein – Kommandanten bestätigt

Die neue Führung der Feuerwehr Prittlbach mit Schriftführer Philipp Göttler, Vorsitzendem Alexander Gasteiger, Kommandant Michael Zimmermann, 2. Kommandant Stefan Pichl und 2. Vorsitzendem Thomas Brandmair (v.l.). © khr

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Prittlbach standen Neuwahlen des Vorstands und der Kommandanten an. Alle anwesenden 22 aktiven Mitglieder wählten im Gasthaus Wallner für die nächsten sechs Jahre Michael Zimmermann erneut zum Kommandanten.

Prittlbach – Einstimmig gewählt wurde auch Stefan Pichl zu seinem Stellvertreter. In der Vereinsführung gab es dagegen einen Generationenwechsel.

Vorsitzender Bernhard Brandmair und zweiter Vorsitzender Martin Gasteiger stellten sich nicht mehr zur Verfügung. Aber ihnen folgten die Söhne Alexander Gasteiger als Vorsitzender und Thomas Brandmair als zweiter Vorsitzender. Franz Heiker wurde wieder als Kassier und Philipp Göttler erneut als Schriftführer gewählt. Die Kasse prüfen weiterhin Heinz Seebauer und Markus Clausen. Somit war die Vereinsführung wieder komplett.

Der scheidende Vereinschef Bernhard Brandmair freute sich, dass auch Bürgermeister Richard Reischl gekommen war, der die Wahlleitung übernahm. Kassier Franz Heiker war entschuldigt. Für ihn verlas Heinz Seebauer den Kassenbericht 2021. Es gab coronabedingt wenig Aktivitäten. 12 000 Euro überwies die Feuerwehr an den Schützenverein für das Dorfgemeinschaftshaus.

Von Jugendwart Lukas Pallauf erfuhren die Mitglieder, dass zur Zeit fünf weibliche und zwei männliche Jugendliche bei der Jugendfeuerwehr dabei sind. Die Feuerwehr Prittlbach verfügt aktuell über 53 aktive Feuerwehrleute, erklärte Schriftführer Philipp Göttler. Das Dorfgemeinschaftshaus nimmt langsam Gestalt an und kostet der Feuerwehr einiges. Hilfreich seien dabei die Spendenaktionen.

Das Dorfgemeinschaftshaus war auch ein Thema für den Kommandanten. Michael Zimmermann nahm 2021 an einigen Neubaubesprechungen teil. Ende Mai bzw. Anfang Juni sollen die Außenanlagen fertig gestellt werden. Die Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses, in dem die vier Prittlbacher Vereine, Feuerwehr, Gartenbauverein, Schützenverein und Burschenverein, ein neues Zuhause finden, ist für September geplant.

Das neue Einsatzfahrzeug TSF-W wurde 2021 in den Dienst gestellt. Übungen wurde online und auch praktisch absolviert. Es gab im vergangenen Jahr 25 Einsätze, darunter Brände und Technische Hilfeleistungen. Bei der Impfaktion der Gemeinde war auch die Feuerwehr Prittlbach dabei.

Zwei Mal werden heuer Jugendlehrgänge durchgeführt. Geplant ist zudem wieder eine Gemeinschaftsübung aller örtlichen Feuerwehren sowie eine Übung zusammen mit den Kameraden aus Unterweilbach.

Seinen Dank sprach Bürgermeister Richard Reischl an die Prittlbacher Feuerwehrler aus. Er erklärte, dass eventuell Flüchtlinge aus der Ukraine eine Bleibe an der Torstraße in Hebertshausen bekommen. Das Baugebiet beim Dorfgemeinschaftshaus solle zudem erschlossen und die Kirchstraße samt Brücke erneuert werden. Und im alten Schulhaus soll ein Kindergarten eingerichtet werden.

Klau Rabl