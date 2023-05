Doppelte Ehrung zum 75. Geburtstag: Hebertshausens Altbürgermeister Michael Kreitmeir wird Ehrenbürger und Ehrenmitglied

Von: Petra Schafflik

Die Ehrenbürgerwürde wurde Michael Kreitmeir (3.v.l.) anlässlich seines 75. Geburtstags verliehen. Mit ihm freuten sich (v. l.) zweiter Bürgermeister Martin Gasteiger, Kreitmeirs Tochter Melanie, dritter Bürgermeister Florian Zigldrum, Bürgermeister Richard Reischl sowie Kreitmairs Kinder Anton und Christiane. © ps

Altbürgermeister Michael Kreitmeir durfte sich zu seinem 75. Geburtstag ins Goldene Buch der Gemeinde Hebertshausen eintragen. Denn: Er wurde Ehrenbürger! Das war allerdings nicht die einzige Geburtstagsüberraschung.

Hebertshausen – „Die Überraschung ist gelungen, ich bin überwältigt und platt“, sagte Altbürgermeister Michael Kreitmeir, der am Freitag seinen 75. Geburtstag gefeiert hat. Ein Anlass, zu dem der Jubilar durchaus Gäste und wohl auch das eine oder andere Präsent erwartet hat. Nicht aber, dass pünktlich um 10 Uhr eine große Festgesellschaft mit Bürgermeister Richard Reischl, Böllerschützen und angeführt von der Schönbrunner Blaskapelle auf seinem Hof einmarschieren würde, wo schon einige Gratulanten versammelt waren.

Nichts durchgesickert war offenbar auch von der hohen Würdigung, die er zum 75. erhalten sollte: Bürgermeister Reischl überreichte Michael Kreitmeir die Urkunde, mit der er zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt wird. Nach einem Salut der Böllerschützen durfte sich der neue Ehrenbürger auch gleich ins Goldene Buch der Gemeinde eintragen. Und der Freie Bürgerblock als politische Heimat von Kreitmeir ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Ehrungen, die den Jubilar sichtlich rührten. „Ein bissl zu viel, aber ich werde es ertragen“, sagte er mit einem Lächeln.

Zum Geburtstagsfest waren zahlreiche Vertreter der Vereine und Verbände auf den Hof der Familie Kreitmeir in Lotzbach gekommen. Auch aktive wie ehemalige Bürgermeister des Landkreises, die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki und Altlandrat Hansjörg Christmann, aktive und ehemalige Hebertshauser Gemeinderäte sowie Rathausmitarbeiter waren unter den Gästen.

Im „offiziellen Teil“, für den der Bürgermeister eigens ein Rednerpult mitgebracht hatte, sprach zunächst FBB-Vorstand Erich Schneider dem Geburtstagskind Kreitmeir seinen Dank aus, für dessen großes Engagement für den Freien Bürgerblock, wo er über 30 Jahre Mitglied ist. Für diese politische Gruppierung zog Kreitmeir 1990 in den Gemeinderat ein, war dann von 2002 bis 2014 Bürgermeister. „Trotz der vielen Arbeit hast Du das Amt immer mit Freude ausgeübt“, sagte Schneider, der die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft überreichte.

Als „Sprecher vieler jahrzehntelanger Weggefährten“ richtete Altlandrat Hansjörg Christmann den Blick zurück auf gemeinsame Jahre politischer Arbeit. In seiner Zeit als Bürgermeister habe Kreitmeir viel bewegt, „da möchte ich mich bedanken für den Weitblick“.

Jubilar Kreitmeir: „Mein Ziel war eine maßvolle und bedarfsgerechte Gemeinde zu entwickeln“

Bürgermeister Reischl versuchte zunächst, seinen Vorgänger im Amt ein wenig hinters Licht zu führen. Er überreichte als Geschenk einen Regenschirm mit Gemeindewappen, „den erhalten alle zum 75. Geburtstag“. Als Symbol sei ein Schirm gar nicht unpassend, so Reischl. Denn als Bürgermeister habe Kreitmeir dafür gesorgt, „dass es Hebertshausen und seinen Bürgern nicht nass rein geht“. So habe Kreitmeir die Kinderbetreuung aufgebaut, zu einer Zeit, „als Mittagsbetreuung oder Hort noch Fremdworte waren“. In seine Amtszeit fielen auch der ICE-Ausbau und so wichtige Projekte wie das Feuerwehrhaus in Hebertshausen und die Erweiterung des Gewerbegebiets, das für verlässliche Grundsteuereinnahmen sorge.

Dazu habe Kreitmeir das erste Jugendzentrum eingerichtet, die Jugendarbeit angestoßen. „Immer pragmatisch und richtig gedacht.“ Das wichtigste Vorhaben nannte Reischl die Renovierung und Generalsanierung von St. Georg. „Da haben wir jetzt wirklich ein Schmuckstück!“ Persönlich habe Kreitmeir eine unaufgeregte Amtsführung ausgezeichnet, auch sei er „für jeden immer ansprechbar, ein geschätzter Chef“ gewesen. Reischl nannte Kreitmeir einen „Altbürgermeister mit besonderen Werten“, der ihm ein geordnetes Haus übergeben, sich aber nie in die Amtsführung des Nachfolgers eingemischt habe.

Für die vielen Glückwünsche und Ehrungen dankte Kreitmeir mit einem persönlichen Rückblick. Als er vor knapp 50 Jahren auf den Zimmerschiedhof nach Lotzbach gekommen sei, „habe ich mir das alles so nicht vorstellen können“. Kreitmeir nannte wichtige Stationen vom Maschinenring bis ins Bürgermeisteramt. „Mein Ziel war eine maßvolle und bedarfsgerechte Gemeinde zu entwickeln, die für ihre Bürger lebens- und liebenswert ist. Ich glaube, so verkehrt war es nicht.“

Kreitmeir schloss mit einem Dank an die Familie und auch an seine verstorbene Frau Elfriede, die alle „immer hinter mir gestanden haben“.