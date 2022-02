Trauer um SpVgg-Erhrenmitglied Anton Orthofer

Anton Orthofer, genannt der „Berger Toni“ starb im Alter von 90 Jahren. © khr

Die SpVgg Hebertshausen trauert um Ehrenmitglied Anton Orthofer. Er starb im Alter von 90 Jahren.

Hebertshausen – Anton Orthofer, besser bekannt in Hebertshausen als der „Berger Toni“ ist tot. Berger Toni deshalb, weil er auf dem Bergerhof aufgewachsen ist. Am 3. März wäre er 91 Jahre alt geworden.

Orthofer besuchte die Volksschule in Hebertshausen und erlernte den Beruf des Schreiners. Er heiratete, und es kamen Sohn Klaus und Tochter Sonja. Dazwischen baute er sich in unmittelbarer Nachbarschaft seinen elterlichen Hofes ein schmuckes Haus.

Neben dem Beruf und der Familie galt dem Sport seine ganze Leidenschaft. Schon 1946 war er der SpVgg Hebertshausen beigetreten. Von der Jugend bis zur Ehrenliga rannte er für die Grün-Weißen dem runden Leder hinterher. Aber nicht nur als Fußballer war er für die SpVgg da. Er trainierte die 1. Fußballmannschaft, in den 60er Jahren führte er sie bis in die damalige A-Klasse, was heute in etwa der Bezirksliga entspricht. Zu erwähnen ist noch seine langjährige Arbeit als Vorsitzender des Vereins. Unter seiner Führung entstand unter anderem das erste Vereinsheim samt Fußballplätzen an der Bürgermeister-Rabl-Straße in den Jahren 1968/1969.

Neben dem Fußball war er auch ein begeisterter Skifahrer. Bis ins hohe Alter war er mit der Familie und Freunden auf den Pisten in den bekannten Skigebieten in Bayern und Österreich unterwegs. Auch mit der Skiabteilung der SpVgg war er auf Achse.

In den vergangenen Jahren ließ er es etwas ruhiger angehen. Aber die Fußballer der SpVgg lagen ihm immer noch am Herzen. Sein Rat und sein Wissen waren gefragt. Natürlich war er auch längst zum Ehrenmitglied der SpVgg Hebertshausen ernannt worden.

Mit seiner Lebensgefährtin Annemarie trauern sein Sohn Klaus und seine Tochter Sonja mit Familien sowie Nachbarn, Freunde und die Mitglieder der SpVgg um ihn.

Der Gottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet am kommenden Mittwoch, 9. Februar, um 11 Uhr in der Pfarrkirche von Hebertshausen statt. KLAUS RABL