Ein Rauswurf, der Spaß macht

Ade, kleiner Mann: Mit Schwung geht’s in einen neuen Lebensabschnitt.

Traditionelles Abschiedsfest im Kindergarten

Die Vorschulkinder des Kindergartens St. Georg in Hebertshausen haben sich auf traditionelle Weise vom Kindergarten verabschiedet: mit dem Rauswurf!

Hebertshausen – Es ist ein beliebtes Ritual: Die Erzieherinnen nehmen sich ihre Schützlinge aus den drei Gruppen einzeln vor. Die Mädchen und Buben werden hochgehoben und mit Schwung und dem Spruch „die Kindergartenzeit ist vorbei“ auf eine Matte geschleudert. Dazu klatschen die vielen Eltern natürlich Beifall, und ein kleines Geschenk gibt es obendrein.

Die stellvertretende Leiterin des Kindergartens, Eva Vogl, hatte mit ihren Kolleginnen eine wunderschöne Abschiedsfeier für die Vorschulkinder und deren Eltern organisiert. Die Eltern nahmen auf dem Hang im Pfarrgarten Platz und genossen die Veranstaltung.

Gemeindeassistentin Margit Seegerer feierte mit den Kindern einen kindergerechten Abschiedsgottesdienst. Eingebunden waren natürlich die Kinder und die Erzieherinnen. Judith Ruhsam und Eva Vogl sorgten für die Musik. Und der Erzieherinnenchor sang sich schnell in die Herzen der Eltern. Die Kinder sangen natürlich auch Lieder und trugen Gedichte vor.

+ Abschiedsgottesdienst: Gemeindeassistentin Margit Seegerer (mit Mikrofon) und die Erzieherinnen feierten mit den Vorschulkindern und deren Eltern im Pfarrgarten. © Klaus Rabl

Vom Ernst des Lebens erfuhren die scheidenden Kinder natürlich auch. Aber als sich herausstellte, dass ein Bub der Runde auch Ernst heißt, war’s vorbei mit dem der Respekt vor dem Ernst des Lebens.

Von Gemeindeassistentin Margit Seegerer durften alle den Segen Gottes in Empfang nehmen. Aber dass der Segen Gottes nicht einfach wieder verschwindet, wurde er symbolisch in einen Rucksack gepackt, den die Kinder dann mit nach Hause nehmen durften.

Margit Seegerer erinnerte an die Kindergartenzeit der Vorschulkinder. Die Mädchen und Buben hätten viel erlebt in dieser Zeit und sich wohlgefühlt. Aber mit dem Rauswurf ist die unbeschwerte Zeit nun ein Stück weit vorbei, und die Schule wartet. „Es werden viele neue Menschen den Weg der Kinder kreuzen, es kommt ein neuer Anfang, es kommt ein neuer Weg“, so Margit Seegerer. Sie verwies abschließend auf die Bibel: „Aber ihr seid nicht allein. Gott wird euch begleiten.“

Klaus Rabl