Elisabeth-Bamberger-Schule darf bis 2023 bleiben

Seit 2016 in den Containern in Hebertshausen: die Elisabeth-Bamberger-Schule.

Bauausschuss des Hebertshauser Gemeinderats verlängert Genehmigung – Langfristiger Standort gesucht

Hebertshausen – Die Elisabeth-Bamberger-Schule (EBS), seit 2016 in einem provisorischen Containerbau an der Freisinger Straße in Hebertshausen untergebracht, bekommt von der Gemeinde eine Fristverlängerung bis 2023. Ursprünglich sollte die Einrichtung in Trägerschaft des Franziskuswerks Schönbrunn maximal fünf Jahre bleiben, müsste somit heuer die Gemeinde verlassen.