Energieversorgung in eigener Hand - Gemeinde erwägt kommunale Wärmeplanung

Wasserkraft könnte in einer kommunalen Wärmeplanung eine Rolle spielen – hier das Kraftwerk an der Amper beim ehemaligen Feinpappenwerk Schuster.

Hebertshausen

Von Petra Schafflik schließen

Die Gemeinde Hebertshausen überlegt, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Die Entscheidung fällt im Juli.

Hebertshausen – Damit ist die Gemeinde wohl Pionier unter den kleineren Landkreiskommunen: Hebertshausen hat vor, in die kommunale Wärmeplanung einzusteigen. Dabei wird untersucht, wo Wärme aus erneuerbaren Quellen im Ort erschlossen und wie diese dann effizient verteilt werden kann.

Nach den bisherigen Plänen der Bundesregierung wird eine kommunale Wärmeplanung für Städte und Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern bis Ende 2028 zur Pflicht werden. Noch, denn der bayerische Gemeindetag fordert eine Ausweitung auf alle Kommunen. Auch Bundesbauministerin Klara Geywitz kündigte am Mittwoch im Bundestag an, auch die kleinen Kommunen mit in den Blick zu nehmen. Aktuell wäre Hebertshausen als 6100-Seelen-Ort vom Zwang noch nicht betroffen.

Zuschuss für freiwillige Fleißaufgabe

Genau das motiviert Bürgermeister Richard Reischl (CSU), jetzt zu starten und das wichtige Zukunftsthema anzugehen. Denn gerade weil es kein Muss, sondern eine freiwillige Fleißaufgabe ist, könnte Hebertshausen für eine kommunale Wärmeplanung eine 90-Prozent-Förderung erhalten. Kurzfristig hatte der Rathauschef deshalb den Punkt am Dienstagabend auf die Agenda des Gemeinderats gesetzt.

„Wir wollen dieses Thema nicht verschlafen“, so Reischl. Ziel sei, die Energieversorgung „in der eigenen Hand zu haben“. Die konkrete Umsetzung eines kommunalen Wärmekonzepts könnte dann Aufgabe des Kommunalunternehmens Energie werden, wo ab Juli eine Geschäftsführerin startet. Und da die Gemeinde den künftigen Herausforderungen des Klimawandels enorme Bedeutung zumisst, wird auch die Stelle eines Klimaschutzmanagers neu geschaffen. Das hat der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung im Mai beschlossen, wie der Rathauschef informierte.

Nun aber ging es um die Frage, wie so eine kommunale Wärmeplanung für Hebertshausen aussehen kann. Experte Franz Hofmann, Geschäftsführer des Planungsbüros HPE, gab den Gemeinderäten eine kurze Einführung. Grundsätzlich seien die Gemeinden „ein wichtiger Baustein“, betonte der Fachmann. Denn nur wenn viele kleine Akteure mit individuellen Lösungen mitmachten, sei die große Aufgabe zu meistern. Weiterer Vorteil einer Versorgung aus lokalen erneuerbaren Energien: „Das Geld bleibt dahoam, es gibt eine regionale Wertschöpfung.“

Ziel Klimaneutralität sogar übertreffbar

Konkret gehe es bei einer kommunalen Wärmeplanung darum, die internationalen Klimaziele umzusetzen, Versorgungssicherheit durch Umstieg auf erneuerbare Energien zu schaffen, klimaneutrale Wärmeversorgung zu gestalten und so Planungssicherheit für die Zukunft zu gewinnen. Eine klimaneutrale Gemeinde zu werden, dieses Ziel sei für Hebertshausen zu erreichen, ja sogar leicht zu übertreffen. Anders als Großstädte würden kleinere Orte mittelfristig einen Energieüberschuss aus erneuerbaren Quellen bereitstellen, davon ist Hofmann überzeugt.

In einer kommunalen Wärmeplanung würde der Bestand analysiert, dann Potenziale aufgedeckt. „Was ist an Energiequellen da, was lässt sich leicht erschließen und umsetzen.“ Nicht nur die Klassiker wie Holz oder Wasserkraft kämen in Frage, auch Abwärme der Abwasseraufbereitung könnte zum Beispiel genutzt werden. Aus sämtlichen Daten werde ein Zukunftsplan bis 2050 entwickelt sowie eine Wärmestrategie samt Maßnahmenplan. Ein Prozess, bei dem auch die Bürger aktiv beteiligt werden sollen.

Die Gemeinderäte verfolgten den Vortrag interessiert. Im Juli wird das Gremium abstimmen, ob Hebertshausen tatsächlich eine kommunale Wärmeplanung angeht.