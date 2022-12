Bürgerbeteiligung zum Wohnviertel „Neue Holzschleiferei am Mühlbach“ erfährt enorme Resonanz

Von: Petra Schafflik

Teilen

Workshopergebnisse: Die Bürger haben viele Ideen zusammengetragen. © Petra Schafflik

Viele Bürger beteiligten sich bei der Ideensammlung zum neuen Wohnviertel „Neue Holzschleiferei“ in Hebertshausen, es kamen 750 Beiträge zusammen. Nun wurden die fünf Kernthemen vorgestellt, welche weiterverfolgt werden sollen.

Hebertshausen – „Herrlich konstruktiv!“, „Ein Riesenprojekt“, „Erfrischend produktiv!“, „Hoffentlich werden viele Ideen realisiert!“, „Die Gemeinde wird belebt!“: So lauteten einige Kommentare von Hebertshausern, die vergangene Woche mitgemacht haben bei der mehrtägigen Bürgerbeteiligung zur „Neuen Holzschleiferei am Mühlbach“.

Wenn auf dem lange schon brach liegenden, zwei Hektar großen Gelände nun ein lebendiges Quartier entsteht, ein Gebiet zum Wohnen und Leben mitten im Dorf, dann sollen die Bürger rechtzeitig mitsprechen, das war der Gedanke hinter diesem Angebot zum Mitdenken und Mitplanen. Eine Chance, die viele Hebertshauser gerne und engagiert ergriffen.

Infowerkstatt und Workshop

In einer Info-Werkstatt in der Schulaula wurden zwei Nachmittage lang Vorschläge eingereicht und Anregungen vorgetragen. Parallel gab es interne Gesprächsrunden mit örtlichen Experten wie dem Gemeindejugendpfleger, sozialen Trägern, Bibliotheksleitung oder Seniorenvertretern. Eine Schulklasse entwickelte Ideen, was sich junge Leute in dem künftigen Viertel wünschen.

Intensiv gearbeitet wurde dann am Mittwochabend beim Workshop, zu dem etwa 30 Bürger gekommen waren. Architekt Hinrich Böttcher vom Büro Grassinger Emrich und Landschaftsplaner Horst Kübert von Kübertlandschaftsarchitektur präsentierten noch einmal ihren Siegerentwurf vom Realisierungswettbewerb 2021. Sie skizzierten das geplante Viertel mit vielfältigen Wohnformen, renaturiertem Mühlbach und der „Neue Holzschleiferei“ als Herzstück mit öffentlichen Angeboten für alle. Kurzum, so die beiden Planer, ein Quartier, „das wie ein Paradies ist“.

Genug Idee und einige Bedenken

Ein Konzept, zu dem die anwesenden Hebertshauser durchaus eigene Ideen und auch Bedenken vortrugen. Formuliert wurde die Sorge, die geplante Bebauung mit bis zu vier Etagen könnte die angrenzenden Einfamilienhäuser „erdrücken“. Eine gute Staffelung der Bauhöhen wurde daher gefordert. Um Verständnis für Verdichtung im Ortskern warb Bürgermeister Richard Reischl. Wenn Wohnraum bezahlbar sein, Konzepte wie Betreutes Wohnen Platz finden sollen, sei eine gewisse Höhe und Dichte nötig. „Vom Reihenhaus müssen wir uns verabschieden, 200 Menschen in der Gemeinde suchen Wohnraum.“

„Wie wird sich mit 140 neuen Wohnungen der Verkehr entwickeln?“, fragten sich Teilnehmer. Ein Verkehrskonzept ist vorgesehen, auch werde der geplante „Mobilitätshub“, eine Hochgarage, in der alle Parkplätze untergebracht werden, von der Freisinger Straße aus angefahren. Auch die soziale Infrastruktur wird mit dem neuen Wohngebiet nicht überlastet, betonte der Rathauschef auf Nachfrage. „In der Schule haben wir noch Luft, eine Kita ist im Quartier geplant.“

Aber behält bei dem Riesenvorhaben die Gemeinde das Heft in der Hand? Für das 250-Millionen-Projekt werde auch ein Investor mit ins Boot geholt werden müssen, so Bürgermeister Reischl. „Aber wichtige Infrastruktur werden wir nicht aus der Hand geben.“

Blick von oben auf das künftige Wohnviertel „Neue Holzschleiferei am Mühlbach“, die künftigen Gebäude sind gelb, der Verlauf des Mühlbachs blau markiert. © Petra Schafflik

In Arbeitsgruppen machten sich die Bürger daran, ihnen wichtige Themen – etwa Treffpunkte, Nahversorgung, Wohnraum für Einheimische – noch zu präzisieren. Ergebnis des Workshops waren schließlich viele Aspekte, die auch aus Sicht der Planer für das Vorhaben bereichernd sein werden.

Fazit: Über Online-Befragung, Info-Boxen im Ort, Workshop und Ideenwerkstatt kamen am Schluss über 750 Beiträge mit Ideen und Anregungen zusammen. Das mit der Koordination beauftragte Büro nonconform entwickelte daraus fünf Kernthemen, die beim Abschlussabend präsentiert wurden.

Diese lauten: Der zentrale Bau der „Neuen Holzschleiferei“ soll ein multifunktionales Haus für alle werden. Unterschiedlichste Wohnformen sind gewünscht, die von jungen Leuten bis zu Senioren allen gerecht werden. Ein gutsortierter Dorfladen könnte nicht nur die Nahversorgung sichern, sondern auch Treffpunkt sein. Die öffentlichen Freiräume am renaturierten Mühlbach sollten lebendig gestaltet sein, Bewegungsangebote bieten. Und ganz wichtig: Die Bürger möchten weiter informiert und an der Planung beteiligt werden. Vielleicht, das könnte sich Rathauschef Reischl gut vorstellen, mit einem mobilen Info-Point, der immer wieder an wechselnden Standorten im Ort aufgestellt wird.