Er hat den genauen Blick auf die Natur

Von: Petra Schafflik

Teilen

Geduld, Erfahrung und ein bisschen Glück: Naturfotograf Peter Lederer präsentiert sein Lieblingsmotiv in der Ausstellung „Im Amperlicht“, die seine Werke zeigt © Foto: Schfflik

Die Natur rund um Hebertshausen bietet wunderbare Schätze, die sich oft nur dem genauen Blick und dem geduldigen Beobachter erschließen. Einem wie dem Hebertshausener Naturfotografen Peter Lederer, der sich auf Bilder von Tieren, Pflanzen und Landschaften spezialisiert hat. Eine Ausstellung seiner Werke wurde am Donnerstag im Rathaus offiziell eröffnet.

Hebertshausen – Geduld ist eine der Tugenden, die es für ein gelungenes Tierfoto braucht, erzählte Lederer den 30 Gästen, die zur Ausstellungseröffnung in den Sitzungssaal des Rathauses gekommen waren. Doch Geduld war auch nötig, bis die öffentliche Präsentation seiner Bilder in Hebertshausen überhaupt zustande kam. „Drei Anläufe hat es gebraucht“, sagte Bürgermeister Richard Reischl.

„2020 waren die Flyer schon gedruckt, da musste das Rathaus wegen Corona geschlossen werden.“ Auch ein zweiter Termin scheiterte. Umso größer die Freude, dass es nun klappt. Denn diese besonderen Fotos den Bürgern zu zeigen, war dem Rathauschef ein Anliegen. „Weil man oft gar nicht weiß, welche Schönheiten unsere Natur hervorbringt.“ Genau dieses Wissen könne aber zu mehr Rücksicht und Umsicht bei Freizeitaktivitäten in der freien Landschaft führen. „Denn man kann nur schätzen, was man kennt.“

Auch Peter Lederer ist glücklich, dass seine Fotos nun gezeigt werden. Der bei Bremen geborene Lederer lebt nach 30 Umzügen seit 2006 in Hebertshausen, erst vor fünf Jahren hat er sich die Fotografie als Hobby erschlossen. Zunächst beim Tauchen, wie er erzählt, „dann auch über Wasser“, nämlich in der Natur vor der Haustür.

Fotos schießt der 60-Jährige im eigenen Garten, vor allem aber an der Amper und im Moos ist er unterwegs, fängt Tiere, Pflanzen und Landschaftsansichten aus besonderen Perspektiven und mit besonderen Lichtstimmungen ein. Ein Hobby, das persönlichen Einsatz erfordert.

Der Pirol stellt Lederer auf eine Geduldsprobe

Am Wochenende stehe er schon mal um 3.30 Uhr auf, um im Dunkeln die völlige Ruhe zu genießen und der Natur beim Erwachen zuzusehen. „Aber man lernt auch viel über das Verhalten der Tiere.“ Denn nur wer weiß, wie verschiedene Spezies leben, wird auch den richtigen Moment erhaschen. Und trifft auf das Fasanenpaar bei der Balz, Lederers Lieblingsmotiv, das natürlich in der Ausstellung hängt und auch die Einladungskarte ziert.

Lederers Rezept für ein gelungenes Naturfoto: „Man muss Geduld haben, braucht Erfahrung und auch ein bisschen Glück.“

Oft schon kam er so zum Erfolg, nur der Pirol stellt ihn auf eine besondere Geduldsprobe. Seit drei Jahren versucht er diesen Zugvogel zu fotografieren, der von Mai bis September in den Amperauen anzutreffen ist. Bisher vergeblich, doch im kommenden Mai will Lederer es wieder versuchen.

Die Ausstellung

„Im Amperlicht“ ist bis 31. Januar im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zu sehen. Für Kinder gibt es ein Preisausschreiben. Informationen auch auf dem Blog peterlederer.de.