Trauer um Eva-Maria Kutscherauer-Schall: „Ein buntes Leben ging zu Ende“

Von: Petra Schafflik

Eva-Maria Kutscherauer-Schall starb im Alter von 63 Jahren. © privat

In sozialen Berufen war sie als studierte Sozialpädagogin und Erzieherin tätig, auch ehrenamtlich engagierte sie sich stets für andere, gerade auch für die Schwächeren unserer Gesellschaft. Jetzt ist Eva-Maria Kutscherauer-Schall im Alter von 63 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Unterweilbach – „Sie war ein durch und durch sozialer, mitfühlender und empathischer Mensch, hatte stets ein Herz für andere“, sagt Leonhard Schall über seine verstorbene Frau. Und im Nachruf der Gemeinde schreibt Bürgermeister Richard Reischl: „Mit Eva-Maria verliert die Gemeinde ein Stück ihres sozialen Herzens und Gewissens.“

Nach Unterweilbach kam die in Riedenzhofen geborene Eva-Maria Kutscherauer-Schall durch ihre Heirat mit Leonhard Schall. Gemeinsam gründeten sie hier ihre Familie, feierten heuer ihren 40. Hochzeitstag. In ihrer ersten Berufslaufbahn war Eva-Maria Kutscherauer-Schall 20 Jahre lang in Kindergärten in Markt Indersdorf, Röhrmoos und Hebertshausen tätig, teilweise auch als Leiterin.

2004 hat sie sich dann beruflich umorientiert und seither im Seniorenzentrum des Franziskuswerk Schönbrunn mit älteren Bewohnern gearbeitet. „Sie hat mit den Senioren gekocht, getanzt, gebastelt und Feste veranstaltet“, erzählt Leonhard Schall. „Diese Tätigkeit war ihr auf den Leib geschneidert.“

Erst betreute sie Kinder, später ältere Menschen

Immer habe es die Mutter zweier Töchter als Privileg empfunden, nur halbtags zu arbeiten, „damit Zeit blieb für die Familie und ihr ehrenamtliches Engagement“, erinnert sich Tochter Stephanie. Ein Engagement, das wie ihr Beruf stets den Menschen in den Mittelpunkt stellte.

So war sie in Hebertshausen von 2002 bis 2020 Gemeinderätin, in dieser Zeit bis 2008 Jugendbeauftragte, dann bis 2014 zweite Bürgermeisterin. „Soziale Themen waren ihr immer das Allerwichtigste, da war sie auch eine sehr gute Ansprechpartnerin“, sagt Bürgermeister Richard Reischl. Stets habe sie sich „mit Leidenschaft, Überzeugung und Hochdruck für die Ziele der Gemeinde eingesetzt, vor allem für die Bereiche der sozial Schwächeren und Älteren.“ Auf ihre Initiative hin wurde der gemeindliche Sozialfonds „Miteinander Füreinander“ eingerichtet, der Bürger in Notfällen unbürokratisch finanziell unterstützt.

Neben ihrem kommunalpolitischen Ehrenamt war Eva-Maria Kutscherauer-Schall lange Jahre beim Dachauer Forum als Fachreferentin Seniorenbildung aktiv, hat Kursleiterinnen mit Engagement und Empathie begleitet. „Ihr Markenzeichen waren der Qualifizierungskurs für Seniorenbegleiter und die Fortbildungen zum Schwerpunkt Demenz“, sagt Forum-Geschäftsführerin Annerose Stanglmayr. Eine Seniorentanzgruppe in Röhrmoos hat sie erst in diesem Frühjahr offiziell an eine Nachfolgerin übergeben.

Trauergottesdienst am 10. Dezember, Beisetzung dann im Familienkreis

Neben all dem gesellschaftlichen und sozialen Engagement war Eva-Maria Kutscherauer-Schall ein großer Familienmensch und eine begeisterte Oma. „Sie war unsere Mitte“, sagt Leonhard Schall. Nach einer Krebsdiagnose 2016 hat Kutscherauer-Schall noch Reisen unternommen, „die Zeit in vollen Zügen genossen“. Doch zuletzt sei ihr die Kraft ausgegangen. „Ein buntes Leben ging zu Ende“ – diesen Spruch für ihr Sterbebild hat sie sich selbst ausgewählt. „Sie war immer ein positiver Mensch.“ Eva-Maria Kutscherauer-Schall hinterlässt ihren Ehemann Leonhard, zwei Töchter und zwei Enkel.

Die Trauerandacht findet am heutigen Donnerstag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr in der Welterlöserkirche in Hebertshausen statt. Der Gottesdienst ist am Samstag, 10. Dezember, um 11 Uhr in Sankt Josef, Schönbrunn. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im Kreise der Familie statt.

