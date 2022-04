Finanzlage hat sich stabilisiert

Von: Petra Schafflik

Hebertshausen – „Die Situation hat sich stabilisiert, aber Entwarnung gibt es noch nicht.“ So fasste Bürgermeister Richard Reischl (CSU) in der Haushaltssitzung des Gemeinderats die finanzielle Lage zusammen, die Kämmerin Andrea Geisl im 278-seitigen Haushaltsplan detailliert aufgeschlüsselt hat. Der Haushalt 2022 wurde einstimmig verabschiedet. Diese Einigkeit nannte Reischl „ein wichtiges und gutes Zeichen.“

Insgesamt wird die Gemeinde 21,7 Millionen Euro bewegen, für laufende Ausgaben sind im Verwaltungshaushalt 13,2 Millionen, für Investitionen im Vermögenshaushalt 8,5 Millionen Euro vorgesehen.

Positiv ist, so der Bürgermeister, dass der Etat es heuer wieder möglich macht, die sogenannte Mindestzuführung in die Rücklage einzustellen. „Auch wenn wir schon einmal mehr Reserven hatten.“

Keine Überraschung ist, dass der Verwaltungshaushalt der laufenden Ausgaben „kontinuierlich steigt“. Größte Posten sind Personalkosten (3,6 Millionen Euro) und Kreisumlage, die heuer 3,4 Millionen Euro beträgt, „aber in Zukunft in Richtung vier Millionen gehen wird“. Auch der soziale Bereich koste jedes Jahr mehr Geld. Und mit dem nächsten Kindergarten, der in Prittlbach geplant ist, werden künftig noch mehr Kinder von mehr Mitarbeiterinnen betreut, das Defizit so weiter steigen.

Da ist es erfreulich, dass sich nach den pandemiebedingten Unsicherheiten der Vorjahre die Einnahmen stabilisieren. Bei der Gewerbesteuer erwartet die Kämmerin – auch aufgrund des 2021 erhöhten Hebesatzes – 1,8 Millionen Euro, die Einkommensteuerbeteiligung soll sogar 4,9 Millionen Euro erreichen.

Bei den Investitionen fließt viel Geld in den Wohnungsbau und den Kauf von Grundstücken. Gerade erst wurden Flächen im künftigen Baugebiet Am Hofanger erworben, die später im Einheimischenmodell angeboten werden sollen, erläuterte der Bürgermeister. Reischl erhofft sich „einen Befreiungsschlag“, da die Nachfrage hier enorm ist. Auch das Gebiet der Alten Holzschleiferei wird planmäßig entwickelt, der Radweg von Pellheim nach Walpertshofen wie vorgesehen gebaut.

Auch wenn das Geld nicht locker sitzt, greift Hebertshausen zudem wichtige Zukunftsthemen auf. Ein „Masterplan Umwelt“ ist mit 150 000 Euro dotiert, soll künftig jährlich aufgestockt werden, um beim Ankauf von Flächen fürs Ökokonto handlungsfähiger zu sein. Ein Kommunalunternehmen Energie will man vor der Sommerpause neu gründen, „als Bekenntnis zum Umweltschutz mit dem Ziel, mehr Energie selbst zu erzeugen“, so Reischl.

Auch aus aktuellem Anlass: Nachdem sich bei Windkraft eine Lockerung der aktuellen 10-H-Regelung abzeichne, erwartet der Bürgermeister bald Projektanträge. Da gelte es vorbereitet zu sein, denn Windkraft in Hebertshausen soll es nur mit Beteiligung von Bürgern und Gemeinde geben.

Finanziert werden alle Investitionen mit diversen Zuschüssen und dem Erlös aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet „Dorfgemeinschaftshaus“, die 3,3 Millionen Euro einbringen werden. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant, falls erforderlich gibt es aber aus dem Vorjahr die Option für Darlehen bis zu 2,3 Millionen Euro.

Über den Schuldenstand – zum Jahresende 5,5 Millionen Euro – „mache ich mir weniger Sorgen, das sind rentierliche Schulden“, so der Bürgermeister. Dennoch werde man sich „intensiv Gedanken machen, wie wir die Einnahmenseite verbessern können“.

Eine umfassende Haushaltsdebatte gab es im Gemeinderat nicht, schließlich war das Zahlenwerk in nicht-öffentlicher Sitzung vorberaten worden. Bei manchen Positionen wie etwa dem Straßenunterhalt hätte man sich mehr gewünscht, sagte FBB-Fraktionssprecher Martin Gasteiger. Doch dafür im Gegenzug andere Posten zu streichen, „da haben wir uns schwergetan.“ Sein Fazit: Wünsche neben dem Pflichtprogramm zu erfüllen, „das wird immer schwieriger werden.“ Johann Böswirth (CSU) appellierte daran zu arbeiten, künftig mehr Einnahmen zu generieren.

Der Haushalt in Zahlen:

Gesamtvolumen 21,7 Millionen Euro, davon Verwaltungshaushalt (laufende Ausgaben): 13,2 Millionen, Vermögenshaushalt (Investitionen): 8,5 Millionen Euro

. Einkommensteuereinnahme 4,9 Millionen



. Gewerbesteuereinnahmen 1,8 Millionen



. Kreisumlage (jährliche Abgabe an den Landkreis Dachau 3,4 Millionen



. Personalkosten 3,6 Millionen



. Defizit in der Kinderbetreuung 1,5 Millionen Euro



. Rücklagen zum Jahresende eine Million



. Ein Kredit in Höhe von 1,4 Millionen Euro wird aufgenommen und weitergereicht an die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Hebertshausen für die Bauprojekte Ärztehaus sowie Wohn- und Geschäftshaus.



. Schulden zum Jahresende 5,5 Millionen



. Wichtige Investitionen: Dorfgemeinschaftshaus Prittlbach 850 000 Euro, (Teilbetrag, Gesamtkosten 2,9 Millionen Euro), Radweg Goppertshofen-Pellheim eine Million Euro, Kauf Straßenbeleuchtung und Umrüstung LED (107 000 Euro). ps