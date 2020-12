Fischwilderei am Mühlbach

Es ist kein Einzelfall: Fischwilderei gab es bereits an mehreren Gewässern des Landkreises Dachau. Kein Kavaliersdelikt

Hebertshausen– Ein Mitglied des Fischereivereins Petri Heil hat vor einigen Tagen im Mühlbach in Hebertshausen ein Fangnetz entdeckt, rund 200 Meter oberhalb der Torstraße. Darin verfangen waren mehrere Fische. Er alarmierte sofort den Fischereiaufseher des Vereins, Matthias von Mulert. Beide entfernten das professionelle Kiemennetz mit Bleibeschwerung und befreiten die noch lebenden Fische, die sich darin verfangen hatten. Sie wurden unversehrt in das Gewässer zurückgesetzt. Offenbar hatten die Fischwilderer erst kurz vorher das Netz gesetzt.

Wie der Vorsitzende von Petri Heil, Horst Egner, betont, ist dies kein Einzelfall. Netze wurden bereits in diesem Jahr am Mühlbacheinlauf in die Amper und in einem Amperaltwasser entfernt. Außerdem entdecken Mitglieder und Fischereiaufseher immer wieder Legangeln in den Vereinsgewässern.

Fischwilderei wird vom Verein grundsätzlich zur Anzeige gebracht. Es ist jedoch nicht immer einfach, die Verantwortlichen von Legangeln und Netzfischerei vor Ort zu erwischen. Wenn doch, dann zieht das oftmals empfindliche Strafen nach sich, wie eine kürzlich verhängte Strafe des Amtsgerichts Dachau beweist, so der Vereinschef Horst Egner.

Klaus Rabl