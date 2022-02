20-Meter-Mauer: Villenbesitzer baut sich illegal sein „Fort Knox“ - jetzt gibt ihm das Landratsamt recht

Von: Thomas Zimmerly

Fügt sich in die nähere Umgebung ein – meint das Landratsamt und genehmigte den Bau der Stützmauer vor der Villa in der Straße Am Eichenberg in Hebertshausen.� © habschied

Im Herbst 2020 haben wir über einen Villenbesitzer berichtet, der sein Anwesen ohne jede Genehmigung massiv umgebaut hat. Das Landratsamt stoppte den Bau, genehmigte nun aber das Vorhaben.

Hebertshausen – Es geht also weiter. Der Umbau an einer Villa in der Straße Am Eichenberg in Hebertshausen kann aller Voraussicht nach zu Ende geführt werden. Wie berichtet hatte Bauherr Josef Wörmann junior, Gesellschafter-Geschäftsführer des europaweit agierenden Anhänger-Spezialisten Wörmann, im Herbst 2020 ohne jegliche Genehmigung eine neue Terrasse, einen Swimmingpool und vor allem eine 20 Meter lange und vier Meter hohe Stützmauer errichten lassen. Dazu ließ der Villen-Eigentümer einige Bäume auf seinem Grundstück fällen. Anwohner waren empört, sprachen von einem „Mammutbauwerk“, das dem US-amerikanischen Fort Knox gleiche.

Das Landratsamt verfügte bald darauf eine Baueinstellung. Und der Gemeinderat Hebertshausen verwarf zwei nachgereichte Bauanträge Wörmanns, wobei der erste eingereichte Plan nicht den Tatsachen entsprochen haben soll. Wäre nach ihm gebaut worden, wäre die Abstandsfläche zum Nachbargrundstück nicht eingehalten worden, sagte Bürgermeister Richard Reischl in einer Gemeinderatssitzung. Die Mauer sei 40 Zentimeter höher als eingezeichnet. Und der Hang ist viel steiler als in der Planskizze vermerkt, so der Bürgermeister.

Nach illegalen Bauten: Villenbesitzer darf sein Werk vollenden

Allen Dreistigkeiten zum Trotz darf der Unternehmer sein „Fort Knox“ nun hochziehen. Denn die endgültige Entscheidung über die Baugenehmigung oblag dem Landratsamt und nicht der Gemeinde. Und das stimmte zu, weil „die Mauer in der Höhe den Höhen der anderen Mauern in der Gegend angepasst wurde“, so Landratsamts-Sprecherin Sina Török. Mit anderen Worten, der Bau konnte gemäß Paragraf 34 des Baugesetzbuches hinterher genehmigt werden, weil er sich in die Umgebung einfügt; kurz, weil es Bezugsfälle gebe. Einen Bebauungsplan für das Gebiet um den Eichenberg gibt es im Übrigen nicht.

Das Vorgehen der Genehmigungsbehörde wurmt die Gemeinde Hebertshausen. Sie hat Klage gegen den Beschluss eingereicht. Das Bauvorhaben füge sich eben nicht in die Umgebung ein, sagt Bürgermeister Richard Reischl. „Es ist von seiner Art und Massivität her nicht vergleichbar mit umliegenden Mauern.“ So werde im Bescheid von einer Stützmauer gesprochen. „Eine Stützmauer muss im Erdreich sein, um zu stützen“, so Reischl. Doch die Mauer ragt um einiges aus dem Boden. Für den Bürgermeister bestehe der primäre Sinn des Bauwerks darin, „den Bauherrn von Einblicken zu verschonen“. Er und seine Gemeinderatskollegen seien deswegen „schon verwundert, dass das Landratsamt eine andere Rechtsansicht hat als die Gemeinde“.

Villenbesitzer baute illegal: Gemeinde will klagen

Was die Klage allerdings nicht verhindern wird, ist, dass Wörmann sein Vorhaben zu Ende baut – wie ursprünglich geplant. Das hat drei Gründe. Einmal entfaltet die Klage keine aufschiebende Wirkung. Zweitens fälle das Verwaltungsgericht sein Urteil nicht vor eineinhalb bis zwei Jahren, glaubt Reischl. Und drittens verzichtet die Kommune auf einen Eilantrag. „Das ist nicht zweckdienlich“, so Reischl, denn dann würde „vom Tisch weg entschieden“. Eine Ortsbegehung, bei der die reale Situation betrachtet werden würde, fände nicht statt.

Wie die Causa vom Gericht entschieden wird, bleibt abzuwarten. Doch Bürgermeister Reischl schickt schon mal Grüße in Richtung des Bauherrn: „Er muss wissen, dass er auf eigene Gefahr weiterbaut.“ Sollte nämlich die Gemeinde gewinnen, könnte Josef Wörmann junior durchaus dazu verdonnert werden, Terrasse, Pool und Mauer wieder abzureißen.

Villa ohne Genehmigung umgebaut: Für gefällte Bäume müssen neue gepflanzt werden

Das scheint Wörmann nicht zu beunruhigen. Sein Rechtsanwalt Thomas Schönfeld meinte gestern lapidar: „Die Klage stellt kein substanzielles Risiko dar.“ Schönfeld sagt, dass lediglich Birken an der nördlichen Grundstücksgrenze rechtswidrig entfernt worden seien. Und dass nun für jeden gefällten Baum eine Ersatzpflanzung erfolgen müsse. Ein Bußgeld habe er im Genehmigungsbescheid nicht entdeckt.

Das Landratsamt könne dazu „leider aus Datenschutzgründen keine Aussage machen“, teilt Sina Török, Pressesprecherin des Landratsamts mit. Zum Vergleich: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete von einem Fall in Aschaffenburg, wo ein Grundstücksbesitzer unerlaubt mehrere Eichen fällte. Sein Vorgehen sei mit einer Strafzahlung in Höhe von insgesamt 23 000 Euro quittiert worden, so die FAZ.

Kommentar Eine Verhöhnung rechtschaffener Häuslebauer Die Mauer am Eichenberg ist die in Beton gegossene Verhöhnung derjenigen Bauherren, die bei kleinsten Überschreitungen ihre Markisen, Gauben oder Gartenhäuschen gar nicht oder erst nach zeitraubendem Schriftverkehr genehmigt bekommen. Da lässt das Landratsamt einen Bauherren mit einer Begründung gewähren, die den Puls von Bürgermeister Richard Reischl in ungeahnte Höhen schnellen lässt. Und setzt sich – ohne es zu müssen – einfach über das Veto der Gemeinde hinweg. Und fördert dadurch einen Mauerbauer, der zunächst keine Pläne eingereicht hat und hinterher möglicherweise falsche. Es entbehrt jeder Realität zu glauben, dass der Bauherr dachte, sein Vorhaben sei genehmigungsfrei. Offenbar hatte er drohende Bußgelder bereits eingepreist. Und es beschleicht einen das Gefühl, dass er, als es jetzt darauf ankam, den Bau vollenden zu können, auf sehr gute Verbindungen ins Landratsamt vertrauen konnte. Die Genehmigung aus dem Amt kann man mit der Mauer vergleichen. Auch sie ist eine Verhöhnung rechtstreuer Häuslebauer.

Thomas Zimmerly