Frische Keimlinge aus einem alten Fabrikbau

In der „Indoor-Farm" in Hebertshausen: Thomas Heller-Regenbogen und Gernot Kleinberger (v.l.) in der Indoorfarm in Hebertshausen, wo sie mit ihrer Firma Mingagreens Keimlinge, sogenannten Microgreens heranziehen.

Drei junge Unternehmer stellen heimisches Superfood in Hebertshausen her

Ein junges Münchner Unternehmen zieht erfolgreich in einem alten Fabrikbau in Hebertshausen Keimlinge, sogenannte Microgreens, die als besonders gesund gelten. Und die drei Gründer Florian Göttl, Thomas Heller-Regenbogen und Gernot Kleinberger haben eine Vision.

Hebertshausen – Heimisches Superfood für die Region – in Bioqualität hergestellt in einer Indoor-Farm in Hebertshausen: Das ist kurz zusammengefasst die Idee hinter dem jungen Münchner Unternehmen „Mingagreens“.

Die Firma produziert Microgreens, das sind Pflanzenkeimlinge, die gerade erst ihre ersten Blätter ausgebildet haben. Diese Pflänzchen gelten mit einem hohen Gehalt an Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen als besonders gesund. Das bekannteste Microgreen dürfte Kresse sein, die sicher in vielen Familien schon einmal auf der Fensterbank gezogen wurde. Auch bei Mingagreens gibt es Kresse, doch das Innovative ist die Vielfalt, die mit über 20 Sorten von Brokkoli bis Rettich, von Erbse bis Rotkohl reicht und eine Fülle von Geschmacksnoten bietet – von mild über zitronig bis bitter.

Entwickelt haben das Konzept die drei Gründer Florian Göttl, Thomas Heller-Regenbogen und Gernot Kleinberger. „Wir sind alle drei fachfremd, haben uns während der Pandemie mehr mit dem Thema Gesundheit beschäftigt und sind dabei auf Microgreens gestoßen.“ Das berichtet Heller-Regenbogen bei einem Rundgang durch die Produktionsstätte, die sich seit Mitte 2022 in einem Gewerbebau des ehemaligen Feinpappenwerks Schuster in Hebertshausen befindet.

Gestartet haben die drei Gründer ihr Projekt als Hobby. Im Keller von Familie Kleinberger in Moosach wurde ein erstes Hochregal aufgestellt, in Pflanzschalen Keimlinge ausgesät, es wurde getüftelt und der Produktionsprozess nach und nach optimiert. Eine erste Verkostung – wegen der Pandemie damals auf dem Feld eines Bauern – lief erfolgreich, erinnert sich Heller-Regenbogen. Das Interesse für das Produkt war da.

Und ist es nach wie vor: Microgreens, die sich gut auf Salat, Suppen und Gemüsegericht streuen oder zu Smoothies verarbeiten lassen, kommen an in München und der Region. Vertrieben werden die frischen grünen Keimlinge über den Bio-Einzelhandel, geliefert wird auch an Gastronomie, Cateringunternehmen und Firmenkantinen.

Um die Produktion der Nachfrage entsprechend auszuweiten, ist Mingagreens im vorigen Jahr nach Hebertshausen umgezogen. Drei Räume wurden in dem alten Fabrikbau eingebaut. Dort werden die Samen zunächst in flachen Pflanzschalen auf eine passende Unterlage ausgesät, das sind Hanfmatten oder Kokoserde, je nach den Bedürfnissen der einzelnen Sorte. Dann werden die Samen befeuchtet und zum Keimen zugedeckt, bevor sie nach einigen Tagen – der Zeitraum variiert je nach Sorte – ins nebenan liegende Hochregallager umziehen. Dort beleuchten spezielle LED-Lampen die dann offenen Schalen in einem dem Sonnenlicht nachempfundenen Rhythmus, so dass Photosynthese und Wachstum starten können. Für eine kontrollierte Temperatur und Luftfeuchtigkeit sorgen kleine Ventilatoren an den Regalfächern, Heizung, Klimaanlage und Lüftung. Der Strom dafür kommt noch aus der Steckdose. Eine Photovoltaikanlage wäre gut, „aber wir sind hier nur Mieter“, so Thomas Heller-Regenbogen. Beim Rundgang leuchten aus den Regalen zarte, kräftige oder filigran fedrige Blättchen von hellem über sattes Grün bis zu Violett. Noch ist Platz, denn die winzigen Keimlinge benötigen wenig Fläche, lassen sich gut stapeln.

Es wird schon über eine Erweiterung nachgedacht

Deshalb denkt man über eine Ausweitung des Sortiments nach. Essbare Blüten wären eine Option, erste Versuchspflanzen wie Kapuzinerkresse und Stiefmütterchen stehen schon im Regal. Auch die Nachfrage nach den frischen Keimlingen ist groß. „Wir wollen wachsen“, erklärt Heller-Regenbogen. Nicht über weitere eigene Standorte, auch ein Franchisesystem sollen nicht der Weg sein. Vielmehr gebe es Interessenten, die eigene Produktionsstätten in anderen Regionen Deutschlands starten möchten. So geht in diesen Tagen eine Indoor-Farm „nach unserer Blaupause“ im unterfränkischen Schöllkrippen an den Start, Mingagreens steigt dort mit einer Beteiligung ein. Die dort gezogenen Keimlinge werden unter dem Namen „Schöllegreens“ vertrieben, gemeinsam mit Mingagreens haben sie das Hut-Logo. Das wäre die Vision der drei Gründer: ein Netzwerk von Indoor Farmen für Microgreens.