Fußballer nach dem Durchmarsch wieder auf dem Anhänger

Das kennen sie schon aus dem Vorjahr: Die Fußballer der SpVgg Hebertshausen feiern ihren Aufstieg in die Kreisklasse mit einer Rundfahrt durch den Ort. Erfolgscoach Komarek widmet sich nun einer neuen Aufgabe.

Hebertshausen – Es stand ja schon vor drei Wochen fest, dass die 1. Fußballherrenmannschaft der SpVgg Hebertshausen den Aufstieg von der A-Klasse in die Kreisklasse geschafft hat. Eine beachtenswerte Leistung, sind die Jungs doch erst in der vorigen Saison von der B- in die A-Klasse aufgestiegen – ein Durchmarsch also. Die Verantwortlichen um Trainer Bernie Komarek und Abteilungsleiter Markus Kreusel freuen sich auch über den Erfolg der 2. Herren. Die Truppe von Trainer Christian Derlig landete auf einem guten 3. Platz in der C-Klasse.

Im Vorjahr waren die Fußballer schon mit Traktor und Anhänger durch Hebertshausen gefahren. Heuer durften sie sich schon wieder auf den Weg machen. Viele Hebertshausener winkten den Fußballern am Pfingstsamstag-Nachmittag zu, mitunter gab es auch ein Tragerl Bier mit auf den Weg.

Die Aufstiegsfeier stieg dann in der Olympia-Sportgaststätte. Dort wurden die Trainer von Abteilungsleiter Markus Kreusel mit Lob und Präsenten überschüttet. Ein paar Neuigkeiten hatte der Fußballchef auch im Gepäck. So wird es einen Trainerwechsel geben. Nach zweieinhalb Jahren legt Erfolgstrainer Bernie Komarek das Traineramt bei der 1. Mannschaft nieder. Er und Markus Kreusel übernehmen als Trainer die 2. Mannschaft. Die 1. Mannschaft trainiert in der Kreisklasse nun Jochen Kaiser zusammen mit Florian Reischl. „Was mit der 1. Mannschaft gegangen ist, muss auch mit der 2. Mannschaft möglich sein“, so Bernie Komarek. Der Aufstieg in die B-Klasse ist also das große Ziel.

Dann wurde ausgiebig gefeiert, das Freibier floss in Strömen. Auch SpVgg-Vorsitzender Marco Schwarz ließ sich nicht lumpen und spendierte ein Fass Bier. khr