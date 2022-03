Kommune ärgert sich über Bundesregierung

Von: Petra Schafflik

Entlang der schmalen Landstraße von Walpertshofen nach Pellheim soll ein Radweg die Verkehrssicherheit verbessern. Doch der Bau kommt teurer, als geplant. © ps

Frustrationstoleranz braucht es nicht selten in der Kommunalpolitik. Das zeigt aktuell das Beispiel des geplanten Radwegs, der vom S-Bahnhof in Walpertshofen nach Pellheim führen soll.

Hebertshausen – Das Projekt Radweg vom S-Bahnhof nach Pellheim wurde in Kooperation mit der Stadt Dachau von der Gemeinde Hebertshausen federführend seit Februar 2021 im Rekordtempo vorangetrieben. Eile war geboten, um in das attraktive Förderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes zu kommen.

Also wurde die Planung zügig durchgezogen, der Grunderwerb noch kurz vor Weihnachten verbrieft. Doch als die Gemeinde nun die Förderanträge einreichte, war das Programm bereits geschlossen, berichtete Bürgermeister Richard Reischl (CSU) den Gemeinderäten jetzt in der Sitzung des Rats. „Das ist sehr ärgerlich und ein Indiz, dass die Interessen der Kommunen in Berlin nicht ernst genommen werden“, klagte der Rathauschef.

Richtung Bundesregierung formulierte er seine Kritik: Wenn es klappen solle mit alternativer Mobilität, „dann müssen den Worten auch Taten folgen“. Doch tatsächlich steht fest, dass dieses Programm für Bayern nicht erneut aufgelegt wird. „Die Fördermittel werden nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt und aus Bayern gab es viel mehr Anträge, als aus anderen Bundesländern.“ Das Budget sei somit ausgeschöpft.

Was tun? Die Pläne in die Schublade legen, das möchte Reischl nicht. Alternativ könnte der Radweg samt notwendiger neuer Wasserleitung mit der regulären Förderung nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gebaut werden. Die Förderquote beträgt da zwischen 70 und 80 Prozent, beim Bundesprogramm waren 75 Prozent fest avisiert worden. Doch im Gegensatz zu „Stadt und Land“ unterstützt die Landesförderung Planungs- und Verwaltungskosten nicht. Die Folge: Bei Gesamtkosten des Radwegs in Höhe von 2,6 Millionen Euro – inklusive Planung und Grunderwerb – bleibt selbst bei einer höchstmöglichen 80-Prozent-Landesförderung eine Förderlücke in Höhe von 170 000 Euro im Vergleich zum ursprünglich angestrebten Bundesprogramm.

Da sich Stadt Dachau, Wasserzweckverband Oberbachern und Gemeinde Hebertshausen die Kosten des Radwegs nach festen Quoten teilen, müsste Hebertshausen mit einem Anteil von 57,1 Prozent am Ende Mehrkosten von 97 000 Euro schultern. „Ärgerlich, aber verschmerzbar“, sagte der Rathauschef. Auch Stadt Dachau und Wasserzweckverband sehen es offenbar so und haben bereits einer Fortführung des Projekts unter den veränderten Bedingungen zugestimmt. „Günstiger wird es nicht und wir haben für die Planung schon Geld ausgegeben“, sagte CSU-Gemeinderat Stefan Ruhsam (CSU). Dieser Einschätzung folgten die Gemeinderäte einstimmig. Der geplante Radweg kann noch heuer gebaut werden.