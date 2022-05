Gemeinde Hebertshausen will Barrieren abbauen

Von: Petra Schafflik

Teilen

Präsentieren das Plakat zum europäischen Tag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung: Behindertenbeauftragte Tanja Patti und Bürgermeister Richard Reischl. © Petra Schafflik

Die Gemeinde Hebertshausen will aufs Gaspedal treten, was das Thema „Inklusion“ betrifft. Konkrete Maßnahmen sind geplant.

Hebertshausen – „Inklusion rauf – Tempo runter“: Pünktlich zum europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am heutigen 5. Mai prangt dieses Motto auf zwei großflächigen Plakattafeln an den Ortseingängen von Hebertshausen.

Mit den auffällig gelben Postern wollen Yvonne Irlenborn und Tanja Patti als Behindertenbeauftragte der Gemeinde aufmerksam machen auf ihr Ziel: „100 Prozent Inklusion und Barrierefreiheit in Hebertshausen.“ Ein Projekt, das auch Bürgermeister Richard Reischl unterstützt. „Aktionstage sind wichtig, damit wir immer wieder Aufmerksamkeit und mehr Verständnis für die Interessen von Behinderten schaffen.“

Die Idee zum unkonventionellen Leitspruch ist entstanden, weil die Behindertenbeauftragten ausdrücklich das Tempo-Limit befürworten, das seit 1. April in der Gemeinde gilt. „Tempo 30 bringt mehr Sicherheit für alle nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer, das Unfallrisiko wird reduziert, es passiert einfach weniger“, erklärt Tanja Patti.

Mehr Tempo wünschen sich die Interessensvertreterinnen dagegen bei den Bemühungen, die Barrieren für Menschen mit Handicap in Hebertshausen abzubauen. Nächste Schritte sind schon geplant.

Als Erstes wird sofort der Haupteingang zum Rathaus auf automatische Türen umgerüstet. Denn mit Krücken ist dort kein Durchkommen. Das hat der Bürgermeister jetzt selbst erlebt, als er nach einer Knie-OP kurzzeitig auf Gehhilfen angewiesen war. „Manches muss man leider erst selbst feststellen“, sagte Reischl.

Weiter sollen die Zugänglichkeit der Wahllokale zügig optimiert und alle Bushaltestellen im Ort barrierefrei umgebaut werden. Und weil Behinderungen vielfältig sind, nicht alle Menschen mit Handicap Rollstuhlfahrer sind, wird sich die Gemeinde fachlich über die Bedürfnisse von Sehbehinderten beraten lassen.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Dazu kommt Inklusionsbotschafter Markus Ertl, selbst stark sehbehindert, im Juni nach Hebertshausen. Bei einer Ortsbegehung mit Gemeinderäten wird Ertl die Situation „aus der Erfahrung eines Sehbehinderten checken und uns auf Schwächen hinweisen“, so Reischl.

Längerfristig angelegt ist ein so besonderes wie auch anspruchsvolles Inklusionsvorhaben: Im geplanten Regionalladen, der im gemeindlichen Neubau an der Bahnhofsstraße eröffnen wird, sollen nach den Vorstellungen von Bürgermeister und Behindertenbeauftragten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam arbeiten. Wie genau so ein Geschäft formal organisiert werden kann, steht noch nicht fest.

Die Rahmenbedingungen aber schon: „Wir wollen“, so die Behindertenbeauftragte Tanja Patti, „den behinderten Mitarbeitern reguläre Arbeitsplätze bieten und so den Weg öffnen in den ersten Arbeitsmarkt.“