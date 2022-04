Gemeindewald bekommt Schützenhilfe

Von: Petra Schafflik

Revierförsterin Lisa Schubert und ihre Kollegin Judith Clever (2. und 3. v.l.) erklären, wie der Waldumbau funktioniert. © PS

Ein ehrenamtliches Naturschutzteam lässt sich in Hebertshausen von der Revierförsterin Lisa Schubert und ihrer Kollefgin Judith Clever einweisen.

Hebertshausen – Eigenhändig mit anpacken, um den Gemeindewald Hebertshausen ein Stückchen zukunftsfester zu machen: Dieses Ziel hat sich das ehrenamtliche Naturschutzteam gesetzt, das jetzt unter der fachkundigen Anleitung von Försterin Lisa Schubert mit der praktischen Arbeit gestartet ist. Erste Information für Interessierte hatte es bereits bei einem Online-Treffen Ende vorigen Jahres gegeben.

Jetzt fand sich bei herrlichem Sonnenschein gut ein Dutzend Männer, Frauen und Kinder in einer kleinen Schonung in der Nähe des Waldkindergartens ein, um sich in die Praxis einführen zu lassen. Mit dabei auch der Natur- und Umweltbeauftragte der Gemeinde, Martin Baars, der als Bürger mitwirken will.

Gekommen war ebenfalls Sebastian Kraus, der sich schon seit einiger Zeit ehrenamtlich um ein Stück Wald in Ampermoching kümmert und seine Erfahrung ins Naturschutzteam einbringen wird.

Försterin Schubert präsentierte den motivierten freiwilligen Waldhelfern erst einmal „den Idealzustand“. Das ist eine Fläche, auf der Flatterulmen und Walnuss-Bäume bereits seit vier Jahren wachsen, gut geschützt von Kunststoffhülsen und wenig bedrängt von Gebüsch und anderem Gehölz.

Wie die wenig ansehnlichen Plastikröhren die jungen Bäumchen vor dem Verbiss von Rehwild schützen, wie diese Hülsen zu handhaben, wann zu entfernen sind, all das erläuterten Försterin Schubert und ihre Kollegin Judith Clever von der Initiative Zukunftswald.

Das Kernstück ihrer künftigen Aufgabe wurde dem Naturschutzteam dann auf den wenigen Metern klar, die es durch dornige Brombeerranken und Gestrüpp zur nächsten Anpflanzung zurückzulegen galt.

Damit nämlich die jungen Bäumchen, die auch dort stehen, weiter gut in die Höhe wachsen können, gilt es, allen Wildwuchs kräftig auszuschneiden. „Hier gibt es noch zu viel Konkurrenz um Licht und Wasser“, erklärt die Försterin. Alles bis auf Unterarmstärke kann und muss weg, erklärt sie.

Alles, bis auf junge Eichen, die sich von alleine dort angesät haben und als wertvolle, standortangepasste Baumart natürlich erhalten werden sollen. Rätseln bei den Teilnehmern: „Wie lassen sich junge Eichen erkennen?“ Doch Försterin Schubert macht Mut: „Mit jedem Aufenthalt im Wald werden Sie die Baumarten besser unterscheiden können.“

Leben kommt in die Gruppe, als Försterin Judith Clever eine Auswahl an Werkzeugen präsentiert. Sofort greifen alle zu dem einen oder andere Utensil und machen sich sofort ans Ausschneiden. Bald liegen dünne Brombeeräste wie auch dickere Stämmchen auf einem wachsenden Haufen. „In einer halben Stunde ist hier gemeinsam viel erreicht“, bekräftigt Försterin Schubert.

Auch die Teilnehmer waren vom Praxistest motiviert. Wie Teresa Brückner, die sich als „natur- und gartenaffin“ bezeichnet. Die Hebertshauserin macht mit im Naturschutzteam, „damit man nicht immer nur machen lässt, sondern selbst mit anpackt.“ Der erste Nachmittag hat sie überzeugt, „dass das richtig gut wird. Es gibt viel so zu tun.“

Angelina Männlein war mit Tochter Lea dabei. Das Mädchen geht in den Waldkindergarten, auch deshalb fand die Mutter die Idee des Naturschutzteams sinnvoll. Weil man von diesen wichtigen Arbeiten sonst nichts mitbekomme, „und wir lernen, was dahintersteckt und wie es richtig geht.“

Nachdem abschließend alle Teilnehmer einen Feldahorn-Setzling am Wegesrand gepflanzt hatten, war sich die engagierte Gruppe einig, die Pflege des kleinen Stücks Gemeindewald künftig als Gemeinschaftsprojekt zu bewältigen.

Von der Gemeinde erhalten alle eine kleine Werkzeugpauschale, um künftig mit eigenem Gerät arbeiten zu können. Försterin Schubert versprach Infos etwa zu Baumarten und wird dem ehrenamtlichen Naturschutzteam weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen.

