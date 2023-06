Pflegestammtisch: Gesundheitsminister sieht sich mit Wünschen, Forderungen und Kritik konfrontiert

Von: Thomas Zimmerly

Gesundheitsminister Klaus Holetschek ist zu einer CSU-Wahlkampfveranstaltung nach Hebertshausen gekommen. Am „Pflegestammtisch“ sah er sich konfrontiert mit den Wünschen, Sorgen und der Kritik von sechs Frauen, in deren Leben das Thema Pflege von zentraler Bedeutung ist.

Hebertshausen – Klaus Holetschek ist im Wahlkampf fleißig unterwegs. Am Montagabend stellte er sich beim vom CSU-Kreisverband Dachau organisierten „Pflegestammtisch“ gemeinsam mit seinem CSU-Landtagskollegen Bernhard Seidenath den Fragen der Bürger. Am heutigen Mittwoch ist der 58-Jährige in Sachen Pflege im Foyer der Stadthalle in Neusäß zu Gast. Das Ganze heißt dann „Dialogforum“, wobei bei dieser CSU-Veranstaltung das nahe gelegene Uni-Klinikum Augsburg der Aufhänger ist. Bei der Wahlkampfveranstaltung in Hebertshausen sah der seit Januar 2021 amtierende Staatsminister auf dem Podium sechs Frauen ins Auge, in deren Leben das Thema Pflege von zentraler Bedeutung ist.

Moderator des Abends, zu dem rund 120 Interessierte ins Hebertshauser Sportheim kamen, war der Röhrmooser CSU-Chef Burkhard Haneke. Er sagte zu den sechs Frauen auf dem Podium eingangs: „Sie müssen sich vorstellen, sie begegnen einer guten Fee und hätten einen Wunsch frei.“ Damit meinte er, sie könnten dem Herrn Minister diejenige Frage stellen, die für sie persönlich von größter Wichtigkeit ist.

Den Reigen der Wünsche eröffnete Waltraud Baus. 92 Jahre alt, Pflegepatientin, aber voller Energie. „Mein Bedürfnis ist es, dass der Pflegedienst mehr Zeit für die Menschen hat und nicht nur für den Papierkram“, so die Gründerin des Seniorenkreises Petershausen. In die gleiche Kerbe schlug Nicole Hetzke, Pflegedienstleiterin im Haus Curanum in Karlsfeld.

Er wolle die Bürokratie reduzieren, „doch dazu braucht es einen Mentalitätswechsel“, so Holetschek. Wir lebten in einer „Misstrauenskultur“, müssten aber wieder eine „Vertrauensgesellschaft“ werden. Holetschek: „Manchmal passiert irgendwas, und dann ruft die Gesellschaft nach mehr Kontrolle und nach mehr Staat.“

Kristina Butorac ist Geschäftsführerin des Pflegeservice München e.V., einem ambulanten Dienstleister. Die Politik würde die Ambulanten „teilweise vergessen“. Krankenhäuser oder Heime hätten Vorrang. Stattdessen sollte ein „Wir-Gefühl“ entstehen.

Der Freistaat habe für die ambulanten Pflegedienste zur Abfederung der steigenden Energiekosten einen Rettungsschirm in Höhe von 30 Millionen Euro gemacht, betonte Holetschek.

Ruana Dantas ist Pflegeauszubildende. Die Brasilianerin wollte folgendes wissen: „Wie können wir junge Leute motivieren, dass sie meinen Beruf ergreifen?“

Holetschek verwies auf die Kampagne „Neue Pflege Bayern“.

Tagtäglich habe sie viele Anfragen, doch sie müsse die Leute ablehnen, meint Nina Fuchs, Leiterin des Pflegeheims Wollomoos. Vor allem in der Kurzzeitpflege sei die Situation „tragisch“. Sie habe zu kämpfen mit den „unterschiedlichsten Forderungen der unterschiedlichen Krankenkassen“. Und sie fragt: „Was von den Dingen, die wir dazu bekommen haben, macht Sinn, welchen Mehrwert haben sie für die Bewohner?“

Holetschek gab zu, das es Defizite in der Kurzzeitpflege gebe. Aber der Freistaat investiere in Pflegeplätze. 4000 hätte man geschaffen, „und wir wollen das in der nächsten Legislaturperiode mindestens verdoppeln“. Dazu gehöre auch die Kurzzeitpflege, so Holetschek, der offensichtlich sicher ist, dass seine Partei nach den Landtagswahlen im Oktober noch regieren wird.

Acht von zehn Pflegebedürftigen in Deutschland werden von Angehörigen zu Hause betreut. Eine dieser Angehörigen ist Monika Gasteiger, die sich mit ihrer Familie zusammen um ihre Schwester kümmert, die seit einem Stammhirninfarkt von der Nase abwärts gelähmt ist. 3000 Euro kostet monatlich die Pflege. 300 Euro muss die Familie draufzahlen. „Wir schaffen das, andere aber nicht“, so Gasteiger, die mehr Geld für pflegende Angehörige forderte.

Diese seien „das Herz der Pflege“, so der Gesundheitsminister. Für sie bräuchte es eine Pflegereform, denn „was vom Bund gekommen ist, ist gar nichts“, so Holetschek. Er stattdessen würde beispielsweise an ein Pflegegeld denken, „das man auf den Weg bringen könnte“.

Auch das Publikum kam an dem Abend zu Wort. Dabei gab es Fragen an Holetschek und Seidenath. „Wer kann denn wirklich etwas verändern?“, so eine pflegende Angehörige. Pflegende Angehörige hätten keine Lobby, meinte eine andere, die ein behindertes Kind zu Hause hat. Eine Palliativcarefachkraft wiederum forderte die Einführung eines sozialen Jahres für junge Menschen.

Holetscheks Tenor: „Die Pflegereform muss in Berlin kommen. Sie können ja die Regierung abwählen. Sie können Herrn Lauterbach sagen, die Pflegereform ist Mist.“ „Die gute Fee müsste in Berlin sitzen, tut sie aber nicht“, ergänzte Seidenath. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sei jedenfalls „keine gute Fee“, rundete Holetschek das Statement ab.

Nach diesen Einschätzungen kamen weitere Besucher zu Wort. „Sie haben bis jetzt keinen einzigen Lösungsvorschlag gemacht“, sagte eine Fachkinderkrankenschwester. „Wir hatten 16 Jahre lang Angela Merkel, und es ist nichts passiert“, rief eine weitere pflegende Angehörige in den Saal. Das war von 2005 bis 2021. In der gesamten Zeitspanne regierte die CSU im Bund mit.