Gemeinderat Hebertshausen: Ein Haushalt der starken Signale

Hebertshausen hat seinen Haushalt vorgelegt. Es wurde deutlich, dass die Corona-Pandemie sich stark auf die Finanzen der Gemeinde auswirken wird.

Die Gemeinde Hebertshausen hat seinen Haushalt für 2020 vorgelegt.

Dabei wurde klar, dass die Corona-Pandemie sich stark auf die Finanzen auswirken wird.

Alle Vorhaben werden weiter ohne Verzögerung vorangetrieben.

Hebertshausen – Einen „Haushalt der Signale“ nannte Bürgermeister Richard Reischl (CSU) den Hebertshauser Etat, der einen schwierigen Start in die neue Amtsperiode bedeute. „Corona beraubt uns vieler Möglichkeiten.“ Zwar erreicht der Haushalt mit einem Umfang von 20,9 Millionen Euro einen neuen Höchstwert. Doch die absehbar rückläufigen Steuereinnahmen führen dazu, dass die Gemeinde erstmals keinen ausgeglichenen Etat vorlegen kann. Eine Entwicklung, die so gut wie alle Gemeinden treffen wird, so Reischl. „Wir sind halt die ersten.“

Konkret fehlen 900 000 Euro im Budget für die laufenden Geschäfte, dem Verwaltungshaushalt. Dieser Etat ist damit nicht mehr gedeckt und muss mit Mitteln aus dem für Investitionen vorgesehenen Vermögenshaushalt ausgeglichen werden. Trotz dieser schwierigen Lage will Bürgermeister Reischl mit dem Gemeinderat am langfristig geplanten 9,5-Millionen-Investitionsprogramm festhalten. „Wir stehen zu unseren Aufgaben und versuchen ein starkes Signal des Aufbruchs und der Wirtschaftskraft zu senden.“

Gemeinderat erstmals wieder im Sitzungssaal

Zur Haushaltssitzung war der Gemeinderat erstmals vom Corona-bedingten Ausweichquartier Turnhalle wieder in den Sitzungssaal zurückgekehrt. Um dort eine lockere Sitzungsordnung auf Abstand zu gewährleisten, rückten einige Gemeinderäte vom Beratungstisch auf Besucherplätze. Auch ein Symbol für die aktuell außergewöhnliche Situation, die nun massiv auf die Gemeindefinanzen wirkt.

Doch die Ursache für immer stärker angespannte Etats, das legte Bürgermeister Reischl (CSU) in seiner Haushaltsrede in deutlichen Worten dar, liege nicht allein bei Corona. „Schuld hat deutlich vor allem der Freistaat.“ Immer mehr Aufgaben würden auf die Gemeinden „abgewälzt“, ohne ausreichenden Finanzausgleich. So steigt in Hebertshausen seit Jahren das Minus bei der Kinderbetreuung auf aktuell 1,4 Millionen Euro in 2020. Auch den Landkreis sieht Reischl in der Verantwortung, „seine Gemeinden mit der Kreisumlage nicht über das Mögliche hinaus zu strapazieren“.

Gemeinde muss mit den vorhandenen Finanzmitteln einen Etat aufstellen

Unabhängig von dieser Grundsatzkritik an der Kommunalfinanzierung galt es jetzt, mit den vorhandenen Finanzmitteln einen Etat aufzustellen. Der Gemeinderat hat sich entschieden, die absehbaren Steuerrückgänge wegen der Corona-Pandemie im Etat abzubilden, aber nicht mit einem strikten Sparprogramm zu reagieren. Vielmehr werden alle Projekte wie geplant durchgezogen. Möglich wird dies durch Auflösung von Rücklagen und neuen Krediten über fünf Millionen Euro.

Diese Linie stützen alle Fraktionen. Dass die Rücklagen aufgezehrt werden und hohe Schulden entstehen, sei besorgniserregend, betonte CSU-Gemeinderat Stefan Ruhsam. Aber investiert werde in Infrastruktur und die Weiterentwicklung der Gemeinde, also langfristige Werte. „Projekte jetzt zu stoppen, wäre ein fatales Signal“, so Ruhsam. Auch Marianne Klaffki (SPD) hielte es für „glatten Wahnsinn“, Vorhaben aufzuschieben, da Kredite für Gemeinden zum Null-Zinssatz abrufbar seien. Und: Der Etat sei konservativ, also vorsichtig geplant, so FBB-Fraktionssprecher Martin Gasteiger. Die tatsächliche Entwicklung habe sich in der Vergangenheit immer ins Positive gedreht, „darauf hoffe ich wieder.“

„Ein Weiter so kann es nicht geben“

Auch wenn der Etat 2020 gerade noch von der zuständigen Rechtsaufsicht genehmigt wird, sind sich die Gemeinderäte mit dem Bürgermeister einig: „Ein Weiter so kann es nicht geben“, so Reischl. Ab 2021 will man neue Einnahmen generieren und Ausgaben reduzieren. Um auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können, wird der aktuelle Etat in kurzen Fristen geprüft, Reischl versprach „ein striktes Monitoring“.

Zunächst aber wird der Gemeinderat alle Vorhaben „im Sinne der Gemeinschaft“ ohne Verzögerung vorantreiben. Eine Klausur zur Entwicklung eines weitläufigen neuen Wohngebiets mitten im Dorf an der alten Holzschleiferei, ein Vorhaben das Hebertshausen auf Jahrzehnte prägen wird, ist schon für Ende Juni terminiert.

Petra Schafflik