Haushaltslage wird immer schwieriger

Von: Petra Schafflik

Eine der Investitionen, für die Hebertshausen heuer Geld ausgibt, ist der Radweg von Goppertshofen nach Pellheim, der gerade gebaut wird. © petra schafflik

„Die Luft wird sehr, sehr dünn.“ Mit diesem Statement leitete Bürgermeister Richard Reischl (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung seine Haushaltsrede ein. Auch in der bisher stets gut aufgestellten Gemeinde Hebertshausen wird die finanzielle Lage schwieriger.

Hebertshausen – Und das aus einem einfachen Grund: Die Ausgaben steigen ständig stärker als die Einnahmen. So wurde die Kreisumlage erhöht, Personalausgaben wachsen durch den zu erwartenden Tarifabschluss, hohe Energiekosten und ein größeres Defizit in der Kinderbetreuung belasten den Etat. „Die Mehrbelastung beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro.“

Dabei sind die Rücklagen seit einigen Jahren schon aufgezehrt. Um alle Investitionen wie geplant umzusetzen, wird die Gemeinde Kredite in Höhe von gut vier Millionen Euro aufnehmen müssen. Und in den kommenden Jahren werde auch Hebertshausen wie andere Kommunen „keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorlegen können“.

Es sei daher an der Zeit, so der Rathauschef, „ein deutliches Wort an den Freistaat zu richten“. Denn bei den Pflichtaufgaben könne die Gemeinde nicht einfach „einen Stopp einlegen“. Und die Jahre, in denen es einfach war, Schulden aufzunehmen, seien vorbei. Der Gemeinderat werde sich Gedanken machen müssen, wie sich die Einnahmen verbessern lassen. „Doch die Stellschrauben werden immer kleiner.“ In Zukunft werde es daher darum gehen, durch Grundverkäufe Geld in die Rathauskasse zu bekommen. Eine Situation, die viele Kommunen auch im Landkreis ähnlich betrifft. Doch wie weit ist es gekommen, so Reischl, wenn selbst wohlhabende Gemeinden im Speckgürtel von München nicht mehr in der Lage seien, ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen. „Es ist wohl Ziel des Freistaats, dass die Kommunen in die Kontrolle rutschen und nicht mehr selbst entscheiden können“, schimpfte der Bürgermeister.

Wichtige Kenndaten des Gemeindehaushalts (siehe auch Kasten) erläuterte Kämmerin Andrea Geisl. Der Etat erreiche noch die Mindestzuführung aus den laufenden Geschäften in den Vermögenshaushalt, aus dem die Investitionen finanziert werden, so Geisl. Doch die größten Einnahmen im Investitionsbudget sind heuer Zuschüsse und Fördergelder, auch aus dem Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet am Dorfgemeinschaftshaus in Prittlbach kommen noch 1,6 Millionen Euro herein. Um aber alle geplanten Vorhaben realisieren zu können, ist ein Kredit über vier Millionen Euro nötig. Und der Ausblick der Kämmerin ist nicht rosig. Ab dem kommenden Jahr werde es schwierig, die gesetzlich vorgegebene Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt und damit einen ausgeglichenen Gemeindeetat zu erreichen.

Viele Handlungsoptionen gibt es nicht, da waren sich die Sprecher aller Fraktionen einig. „Bei den freiwilligen Leistungen noch genauer hinschauen“, will Erich Schneider (FBB). Jedoch sollen keinesfalls Vereinszuschüsse gestrichen werden, allenfalls möchte er „zum Sparen anregen“. Der Spielraum werde immer kleiner. „Wir sind nicht in der Lage, viel zu tun.“

Marianne Klaffki (SPD) richtete wie der Rathauschef deutliche Worte in Richtung Freistaat, der den Gemeinden Aufgaben zuweise, aber das notwendige Geld nicht bereitstelle. „Der Freistaat schafft an, zahlt aber nur ein bissl.“ Sie lobte die Haltung des Gemeinderats, im Bereich Kinder und Jugend sowie Umweltschutz keine Abstriche zu machen. Auch sozialer Wohnungsbau wie Ausbau von regenerativen Energien „wird von uns erwartet“.

Die Finanzausstattung der Gemeinden „ist wirklich himmelschreiend ungerecht“, findet auch Stefan Ruhsam. Der CSU-Sprecher unterstützte die Linie, sich nicht allein auf Pflichtaufgaben zu beschränken, sondern an für die Gemeinschaft wichtigen Dingen wie Vereinszuschüssen festzuhalten. Mittelfristig gelte es mehr Einnahmen zu generieren. Auch werde man wohl die eine oder andere gute Gelegenheit für einen Grundstücksankauf künftig sausen lassen müssen.

Der Gemeindehaushalt 2023 von Hebertshausen in Zahlen Das Gesamtvolumen des Etats 2023 beträgt 23,9 Millionen Euro (Vorjahr 21,7), davon Verwaltungshaushalt (laufende Ausgaben): 13,9 Millionen Euro, Vermögenshaushalt (Investitionen): 10 Millionen Euro. Wichtigste Einnahmen sind die Einkommensteuer mit 5,1 Millionen Euro und die Gewerbesteuer mit 1,8 Millionen Euro, große Ausgaben sind Kreisumlage von 3,5 Millionen Euro und Personalkosten mit 3,8 Millionen Euro. Das Defizit in der Kinderbetreuung beträgt 1,5 Millionen Euro. Wichtige Investitionen: Ankauf von Grundstücken fürs Ökokonto 1,2 Millionen Euro, Ankauf andere Grundstücke 1,2 Millionen Euro, Radweg Goppertshofen-Pellheim 1,6 Millionen Euro (Gesamtkosten 2,5 Millionen, Eigenanteil nach Abzug Förderung 470 000 Euro), Erschließung Baugebiet Am Hofanger 720 000 Euro, Wasserleitung Unterweilbach und Torstraße 720 000 Euro, Straßenbeleuchtung Umrüstung LED 300 000 Euro, Kindergarten Prittlbach 200 000 Euro (Teilbetrag Planung, Gesamtkosten 4,8 Millionen Euro), Offenlegung Mühlbach im Areal Neue Holzschleiferei 240 000 Euro. Neuverschuldung 4,1 Millionen Euro, Schuldenstand zum Jahresende 11,1 Millionen Euro, darin enthalten sind 1,4 Millionen Euro an Schulden des Kommunalunternehmens Hebertshausen (Kowobau). ps