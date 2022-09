Unbekannter flüchtet durch Maisfeld vor Polizei - Hubschraubersuche erfolglos

VW-Passat-Fahrer kracht bei Ampermoching gegen Baum und flüchtet zu Fuß weiter

Ein bisher unbekannter Autofahrer ist am Samstag mit seinem Auto vor der Polizei geflüchtet. Er fuhr durch ein Maisfeld, krachte gegen eine Baum, flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizei suchte auch mit dem Hubschrauber nach dem Mann – erfolglos.

Ampermoching Die Polizei wollte den Fahrer eines VW Passat mit ungarischem Kennzeichen am Samstag gegen 2 Uhr in der Moosstraße bei Ampermoching kontrollieren. Er flüchtete und kam dabei von der Straße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auf einer Länge von 100 Metern fuhr der Unbekannte durch ein Maisfeld und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß weiter.

Bei der Suche nach dem Unbekannten war neben mehreren Streifen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz – allerdings erfolglos. Der verantwortliche Autofahrer ist immer noch flüchtig. Der Grund seiner Flucht ist bisher noch nicht bekannt, so die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

dn