Unterschriftenliste übergeben: Anwohner wollen Baugebiet Am Hofanger verhindern

Von: Petra Schafflik

Am Hofanger: Auf einem zwei Hektar großen Areal soll Wohnraum entstehen. © ps

Gegen die Pläne der Gemeinde Hebertshausen für das künftige Neubaugebiet „Am Hofanger“ regt sich jetzt Protest. Grundsätzlich, so der Tenor des Schreibens, sei man ja nicht gegen das Projekt ‒ man wolle es nur eben an einem anderen Standort.

Hebertshausen – Einen offiziellen Einspruch gegen das Vorhaben haben 80 Bürger unterschrieben, einer der Mitstreiter hat das Dokument am Mittwoch persönlich im Rathaus vorbeigebracht – und damit innerhalb der Einspruchsfrist der ersten öffentlichen Auslegung im laufenden Bauleitverfahren.

Die Initiative der Gemeinde, auf dem zwei Hektar großen Areal Wohnraum zu schaffen, werde von den Unterzeichnern durchaus gutgeheißen, betont Gunther Reinhart, der den gemeinsamen Einspruch koordiniert hat. Doch aus Sicht der Anwohner würden mit dem vorliegenden Entwurf das Potenzial des Baugebiets wie auch die Erkenntnisse modernen Städtebaus nicht ausgeschöpft. „Es wird schlicht nicht ganzheitlich gedacht“, kritisiert Reinhart im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Die Kritik kommt nicht überraschend. Schon bei der Bürgerinformationsveranstaltung, bei der Mitte Juli die Planung erstmals öffentlich präsentiert wurde, hatte es aus den Reihen der Anwohner viele Fragen und Gegenargumente gegeben. Die Einwände der Anrainer sind grundlegend: Das von der Gemeinde vorgestellte Planungskonzept lehnen die Bürger ab. Danach würden im künftigen Wohngebiet „Am Hofanger“ ein Mix mit Einfamilien-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern entstehen, mit insgesamt etwa 60 Wohneinheiten für rund 150 Bewohner. Die Zufahrt soll vom Eichenberg aus über eine Sackstraße erfolgen, die in einem Wendehammer endet.

Anrainer fürchten Verkehr und eine „unzumutbare“ Quartiersgarage

Als einzige Zu- und Abfahrt des Neubaugebiets werde die Straße Am Eichenberg durch die Bebauung mit 30 Prozent mehr Verkehr belastet, sagt Reinhart. Das klingt nicht enorm, doch gerade in der Hauptverkehrszeit morgens zwischen 6 und 8 Uhr liege die Spitzenbelastung, auch habe er schon Beinah-Unfälle mit Schulkindern beobachtet. „Das macht mir persönlich Sorgen.“ Die Straße werde so zur Gefahrenstelle gerade für Kinder, zumal ein abgesetzter Gehweg fehlt.

Auch der Birkenweg als Anbindung des Geh- und Radwegs hinein ins Neubaugebiet sei ungeeignet. Weiter halten die Bürger eine Quartiersgarage mitten im Wohngebiet für „unzumutbar“: Diese Lage „erzeugt konzentrierten Lärm, Beschwerden, Unruhe und Streitigkeiten“.

Die Anwohner fordern ein grundlegendes Umdenken. Aufgrund der Insellage des geplanten Baugebiets seien bessere Alternativen nicht möglich. „Wir fordern die Verlegung des Planungsgebiets nach Osten“, heißt es deshalb im Einspruch. Denn an dieser ans aktuelle Planungsgebiet angrenzenden Fläche gebe es verschiedene Erschließungsmöglichkeiten ins Dorf zur Bahnhof- und Bürgermeister-Herzog-Straße wie zum Bürgermeister-Reischl-Weg. Und die Quartiersgarage könnte neben der dortigen landwirtschaftlichen Halle verträglich situiert werden.

Erst nach der Entwicklung des östlichen Areals solle dann die aktuell geplante Fläche bebaut werden, so die Idee der Unterzeichner. Nehme man sofort die gesamte Fläche in den Blick, werde die jetzt vorgesehene Sackgasse nicht benötigt. „Statt des Wendehammers könnte ein Spielplatz entstehen“, so Reinhart.

Tatsächlich ist von der Gemeinde mittelfristig die Entwicklung des gesamten, etwa fünf Hektar großen Areals geplant, jedoch folgt nach bisherigen Überlegungen die Überplanung der östlichen Flächen als zweiter Schritt.

Noch einen grundsätzlichen Punkt moniert Gunther Reinhart: „Wir sind davon ausgegangen, dass die Grundstücke im bisher in Hebertshausen üblichen Zuschnitt angelegt werden und 30 bis maximal 35 Wohneinheiten entstehen.“ Nun aber sei planerisch eine gewaltige Verdichtung auf etwa 60 Einheiten erfolgt. Verständlich bei den hohen Grundstückskosten, das leuchte den Anwohnern ein. „Dann aber muss man umso mehr nachdenken, wie sich die Infrastruktur besser gestalten lässt. Wir fordern eine ganzheitliche Planung!“

Bürgermeister stellt klar: Gemeinde braucht Wohnraum

Ob dieser Anwohner-Protest erfolgreich sein wird, ist allerdings fraglich. Im Gemeinderat herrscht seit rund vier Jahren Einverständnis darüber, das Areal für eine Wohnbebauung – auch im Einheimischenmodell – zu nutzen. Bei einer umfassenden Bürgerinformationsveranstaltung vor knapp vier Wochen hatte Bürgermeister Richard Reischl das Projekt vorgestellt und Fragen der Bürger beantwortet. Reischl betonte dabei, dass es Aufgabe der Gemeinde sei, erschwinglichen Wohnraum bei gleichzeitig hoher Lebensqualität zu schaffen. Baubeginn für das Großprojekt soll 2025 sein.

