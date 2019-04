Torstraße: Amperbrücke wird neu gebaut

Sie soll einmal sogar als Anbindung an eine vielleicht kommenden Südumfahrung von Hebertshausen dienen können: Die alte Amperbrücke an der Torstraße wird nächstes Jahr abgerissen und ganz neu aufgebaut. Der Gemeinderat stimmte jetzt entsprechenden Plänen zu.

Hebertshausen – Schon seit einigen Jahren trägt man sich in der Gemeinde Hebertshausen mit dem Gedanken, eine neue Amperbrücke an der Torstraße zu bauen. Die alte Brücke ist in die Jahre gekommen und nach Meinung der Experten nicht mehr instand zu setzen. Nun wird es ernst. Andreas Dersch vom gleichnamigen Ingenieurbüro für Bauwesen erläuterte dazu die Planungen in der jüngsten Gemeinderatsitzung.

Der Zustand der Brücke hat sich nach seinen Worten in den vergangenen drei bis vier Jahren erheblich verschlechtert. Deshalb sei ein Neubau unumgänglich. Die Bauzeit für den Ersatzbau soll möglichst kurz gehalten werden. Davor muss allerdings zuerst die alte Brücke abgerissen werden. Die neue Brücke soll am selben Standort wie die alte Brücke entstehen und wieder auf zwei Pfeilern ruhen. Die darüber laufende Torstraße wird eine Breite von 6,50 Metern haben. Dazu kommt ein Geh- und Radweg in einer Breite von 2,50 Metern. Das Geländer soll 1,30 Meter hoch sein.

Die Versorgungsleitungen, die jetzt noch unter der Brücke verlaufen, sollen in Höhe des Sportgeländes separat über die Amper geführt werden. Die Ausschreibung soll spätestens im Januar 2020 erfolgen. Als Baubeginn ist der April ins Auge gefasst. Die Bauzeit soll acht Monate betragen.

Während der Bauphase ist keine Behelfsbrücke vorgesehen. Der Verkehr wird über Ampermoching oder die Neufeldstraße geleitet. Für Kinder, Jugendliche, Fußgänger und Radfahrer die z.B. zum Sportgelände wollen, soll ein Geh- und Radweg von der Krautgartenstraße über das Schuster-Fabrikgelände, am E-Werk vorbei über die Würmbrücke geschaffen werden.

Wie Ingenieur Andreas Dersch erklärte, könnte die neue Brücke auch den Verkehr für die Anbindung einer eventuell kommenden Südumfahrung von Hebertshausen aufnehmen. Die Breite von 6,50 Metern sei notwendig, um überhaupt Fördermittel zu erhalten.

Wie es mit der Haltbarkeit der neuen Brücke aussehe, die immerhin rund zwei Millionen Euro kosten wird, wollte Richard Reischl wissen. Laut Dersch soll die neue Brücke etwa 80 bis 100 Jahre halten. „Da braucht sich dieser Gemeinderat dann also nicht mehr damit beschäftigen“, scherzte der Gemeindechef. Der Beschluss für Planung und Neubau der Brücke fiel im Gremium einstimmig.

Klaus Rabl